|
«Ситуация остаётся неустойчивой»: Собянин продлил ограничения из-за коронавируса в Москве
28 октября 2020, 19:50 • 89 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничительных мер, действующих в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, до 29 ноября будет действовать требование о переводе не менее 30% сотрудников компаний на дистанционный режим работы. Ученики 6—11-х классов на следующей неделе продолжат обучение в дистанционном формате. Также до конца ноября продлён домашний режим для людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями. До конца месяца остаётся в силе и система чек-ин на входе в столичные развлекательные заведения.
Reuters © Evgenia Novozhenina
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении ряда ограничительных мер, введённых в столице для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Градоначальник отметил, что ситуация в городе, несмотря на признаки улучшения, остаётся неустойчивой и всё ещё нельзя исключить риск роста заболеваемости COVID-19.
«Благодаря переходу на удалёнку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем, что создало в общественном транспорте более разряжённую ситуацию с меньшей вероятностью заражения. В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию», — пояснил мэр в своём блоге.
Помимо этого, в течение следующей недели, с 2 по 8 ноября, ученики 6—11-х классов продолжат обучение в дистанционном режиме. Также до 29 ноября будут закрыты городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.
Кроме того, до конца ноября будет продолжать действовать домашний режим для людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.
Собянин также сообщил, что по итогам первой недели работы к системе чек-ин (регистрации номеров телефонов на входе) присоединились свыше 1500 развлекательных заведений Москвы, в том числе рестораны и гостиницы, которые «добровольно пошли на этот шаг», хотя формально не попадают под действие соответствующего указа.
«Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тыс. номеров телефонов, что позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса и должны принять необходимые меры предосторожности. Действие системы чек-ин продлевается до 29 ноября», — сообщил мэр.
Он уточнил, что в дальнейшем такую систему будут внедрять и в подразделениях правительства Москвы.
Напомним, что с 28 сентября пожилым людям и лицам, страдающим хроническими болезнями, было предписано соблюдать домашний режим.
С 5 октября столичных работодателей обязали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, а также всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также с этого дня у школьников в Москве начались увеличенные до двух недель каникулы.
С 9 октября в Москве было временно приостановлено действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда в общественном транспорте для лиц старше 65 лет. Соответствующие ограничительные меры действуют до 28 октября.
Как заявила руководитель столичного управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева, принятые городскими властями меры помогли стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве.
«На сегодняшний момент все эти мероприятия себя оправдали. Так же как оправдали сегодня себя все наши ограничительные мероприятия, которые были введены поэтапно. Начали с разобщения школьников, которые были на каникулах. По моему предложению каникулы были продлены до двух недель — на срок инкубационного периода, что позволило прервать механизм передачи», — сказала она в ходе дистанционного заседания Мосгордумы.
Андреева отметила, что за этот период среди заболевших снизилась доля людей старшего возраста, количество госпитализаций зафиксировалось на уровне 1100—1200 в сутки, процент тяжёлых больных также не изменился (не более 10%).
«Можно констатировать стабилизацию ситуации в городе. Это позволяет говорить о том, что более жёстких мер не потребуется. Мы рассчитываем на то, что уже принятые меры позволят сохранить город в стабильном состоянии и выйти из кризиса», — подчеркнула руководитель управления Роспотребнадзора по Москве.
Согласно данным оперштаба столицы, за последние сутки в Москве выявлено 3670 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число больных с этим диагнозом с начала эпидемии достигло 409 022. При этом в столице выздоровел уже 300 051 пациент. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 6578 человек.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 октября 2020, 04:50
|
24 октября 2020, 14:10
|
22 октября 2020, 07:10
|
25 октября 2020, 14:55
|
27 октября 2020, 04:30
|
22 октября 2020, 12:40
|
23 октября 2020, 20:45