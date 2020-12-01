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«Ситуация остаётся достаточно напряжённой»: в России за сутки выявили 26 402 новых случая COVID-19

01 декабря 2020, 18:00  •  21 • В России
Во многих регионах России ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу борьбы с распространением коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что наиболее тревожная обстановка сложилась в Калининградской области и Санкт-Петербурге. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об общей тенденции к замедлению темпов роста новых случаев COVID-19, однако отметила, что показатели заболеваемости сильно различаются в регионах страны. К настоящему времени число зафиксированных случаев коронавируса в России достигло 2 322 056, за последние сутки прирост составил 26 402.
 
Медицинские работники во время осмотра пациента во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце «Крылатское» РИА Новости © Илья Питалев
 

Глава российского кабмина Михаил Мишустин провёл заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. В ходе дискуссии глава правительства отметил, что во многих регионах ситуация с распространением COVID-19 «остаётся достаточно напряжённой».

По словам Мишустина, в больницах и поликлиниках практически все силы «направлены на борьбу с COVID-19, и расходы на эти цели также увеличиваются».

«Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры», — сказал Мишустин, отметив, что это касается тех муниципалитетов, где обстановка «наиболее острая».

Подробнее о ситуации рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его данным, сегодня в 17 регионах России сложилась ситуация, при которой свободно менее 5% коечного фонда.

«Наибольшую тревогу у нас вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург», — отметил министр.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, рассказала о среднесуточной заболеваемости COVID-19. По её словам, этот показатель сильно отличается в разных регионах страны: «Если в целом по Российской Федерации в среднем за прошедшую неделю он был 17,8 на 100 тыс. населения, в Республике Татарстан — 2,1, то в Республике Карелия он составляет 63 на 100 тыс. населения».

«То есть эпидситуация коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всем 85 субъектам», — отметила глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что с середины октября отмечается снижение показателя репродукции до единицы, но оно пока неустойчивое: «В последние дни это 1,2, но в большинстве регионов — 62 субъектах — этот показатель меньше или равен единице».

Вместе с тем Попова отметила общую положительную динамику.

«В целом по России мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах России», — заключила она.

Последние данные о заболеваемости

 

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявлено 26 402 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в России выявлено 2 322 056 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 1 803 467 человек, в том числе 24 763 — за последние 24 часа. Вместе с тем от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний к настоящему времени скончались 40 464 человека. За сутки число летальных исходов выросло на 569.

Регионами с наименьшим темпом прироста COVID-19 стали Республика Алтай, Ненецкий автономный округ (оба по 0,5%), Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан (оба по 0,6%).

Наибольшее число новых случаев коронавируса за минувшие сутки было выявлено в Москве (6524), Санкт-Петербурге (3697), Московской (1104), Нижегородской (462) областях, республике Карелия (427).

Также вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что всем регионам страны предоставлен технический доступ к единому телефонному номеру по коронавирусу — 122 — для удобства дозвона граждан до медучреждений. 

  • Временный госпиталь для пациентов с COVID-19, развернутый в ледовом дворце «Крылатское»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 63,35 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших приходится на США (более 13,5 млн), Индию (9,5 млн), Бразилию (6,3 млн). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, во всём мире умерли свыше 1,4 млн человек, в том числе 268 тыс. — в США, 173 тыс. — в Бразилии и 138 тыс. — в Индии.

«На прошлой неделе было первое снижение количества новых случаев в мире с начала сентября из-за снижения количества случаев в Европе, что произошло благодаря эффективным, но тяжёлым мерам, которые были внедрены. Это хорошая новость, но мы должны интерпретировать её с большой осторожностью», — заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он также призвал не политизировать исследования по выявлению источника COVID-19. По его словам, эксперты из разных стран будут основывать своё мнение на научных данных.

«Наша позиция была предельно чёткой и жёсткой. Мы работаем для того, чтобы выявить источник вируса, потому что это поможет миру понять его генезис и предотвратить будущие вспышки», — подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Ситуация с вакцинами

Между тем ряд стран сообщили, что рассматривают возможность использования российской вакцины «Спутник V», разработанной специалистами центра им. Гамалеи. Об этом заявили посол Омана в Москве Юсеф Исса Али Аль Заджали, председатель правительства Сербии Ана Брнабич и посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль

При этом в Сербии готовы изучить возможность совместного производства препарата.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым борьбу с коронавирусом, включая использование российской вакцины.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована в России 11 августа. Её разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

24 ноября в Российском фонде прямых инвестиции сообщили, что эффективность вакцины «Спутник V» на 42-й день после первой инъекции (21-й день после второй) превышает 95%, тогда как на 28-й день эффективность препарата составила 91,4%. При этом в РФПИ указали, что препарат будет продаваться на международном рынке по цене менее $10 за дозу.

В то же время американская компания Moderna запросила у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешение на экстренное использование разработанной вакцины от коронавируса. Препарат при первичном анализе показал эффективность 94,1% на третьей фазе испытаний.

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