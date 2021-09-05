«Ситуация очень сложная»: что известно о попытке государственного переворота в Гвинее

В ходе краткосрочных боестолкновений власть в Гвинее захватили мятежники во главе с полковником спецназа Мамади Думбуя, сообщают местные СМИ. Ранее в столицу страны вошли войска для блокады правительственного квартала. В итоге президент республики Альфа Конде был, предположительно, задержан бунтовщиками. В своём обращении к гражданам Думбуя сообщил, что в стране низложено правительство, а Конституция утратила силу. Полковник пояснил, что на госпереворот военных толкнули бедность населения и зашкаливающий уровень коррупции. Между тем аналитики отмечают, что причинами текущих событий в Гвинее могла стать внутренняя политика властей, а также экономические трудности.

Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя в своём обращении к гражданам, которое транслировали местные телеканалы, объявил о низложении верховной власти в стране. Офицер заявил об аресте президента Альфа Конде, роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ республики.

«Гвинейцы, социальная, политическая и экономическая ситуация в стране оказалась столь тяжёлой, что военные приняли решение взять на себя ответственность за будущее Гвинеи», — сказал Думбуя.

Полковник сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD), целью которого является объединение жителей Гвинеи для решения стоящих перед государством проблем.

По словам Думбуя, к восстанию гвинейскую армию побудили узурпация власти, неэффективное управление финансами, неудовлетворительное состояние медучреждений, бедность населения и повальная коррупция. Он добавил, что в ближайшее время мятежники запустят мирный процесс трансформации политической системы. Также Гвинея сохранит свои обязательства перед международными организациями.

На события в Гвинее уже отреагировали в ООН. На своей странице в Twitter Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш назвал произошедшее вооружённым захватом власти и призвал немедленно освободить Конде.

В сети появились видеокадры, на которых запечатлён Конде в окружении вооружённых людей в камуфляже. Судя по видео, в ходе задержания президент Гвинеи не пострадал. Кроме того, Думбуя заявил, что глава государства находится в безопасности и ему ничто не угрожает.

Ввод войск и стрельба

Обстоятельства государственного переворота в Гвинее, в ходе которого было смещено руководство страны, пока неизвестны. СМИ сообщают, что на улицы Конакри, столицы республики, вышло множество силовиков. Военнослужащие призвали местных жителей не покидать дома. Очевидцы сообщают, что слышали звуки стрельбы.

По информации агентства Reuters, в Конакри были замечены колонны бронетехники и автомобили, заполненные солдатами.

По данным Минобороны Гвинеи, путчисты атаковали президентский дворец, вступив в противостояние с охранниками Конде и бойцами сил обороны и безопасности. При этом в военном ведомстве заявили, что нападение якобы было успешно отражено.

Военнослужащие ВС Гвинеи

AFP

© CELLOU BINANI

В настоящее время военные частично заблокировали доступ в столицу по автомобильным дорогам. Посольство РФ в Конакри на своей странице в Twitter призвало россиян, находящихся в Гвинее, не покидать места проживания и разместило номера телефонов для связи в экстренной ситуации.

Со ссылкой на источники издание Guineenews и Reuters сообщают, что организатором путча выступило подразделение армейского спецназа, которым командует Думбуя. Ранее полковник был военнослужащим французского Иностранного легиона.

Как сообщал накануне портал Africa Guinee, 4 сентября власти приняли решение существенно поднять зарплаты чиновникам, в частности работникам администрации президента, несмотря на тяжёлую социально-экономическую ситуацию в стране.

Гвинея — небольшая аграрная страна на западе Африки с населением более 12 млн человек. По официальным данным, в республике наблюдается высокая инфляция. При этом уровень доходов населения низкий — по состоянию на 2019 год за чертой бедности проживало 43,7% граждан страны. Также Гвинея является одним из аутсайдеров глобального рейтинга по индексу человеческого развития.

«Особая роль силовиков»

В беседе с RT военный переводчик и африканист Андрей Есипов назвал события в Конакри «классическим государственным переворотом». По его словам, в истории Африки была масса прецедентов, когда военные отстраняли гражданское правительство и брали власть в свои руки.

«Для Африки характерны крайне неустойчивые узурпаторские режимы и особая роль силовиков, которые считают, что могут вмешиваться в работу гражданских властей и низвергать их, а также перекраивать законодательство», — говорит Есипов.

При этом, как утверждает эксперт, ситуация в странах, где происходят военные путчи, впоследствии не улучшается. Зачастую военные захватывают власть только для того, чтобы «перераспределить финансовые потоки», несмотря на декларирование «благих идей», пояснил Есипов.

«Если раньше в Африке наблюдалось хотя бы видимое противоборство идей, в частности капитализма и социализма, то сейчас нет даже конкретных лозунгов и программ реформ. Всё это выглядит цинично и не приводит к улучшению жизни людей», — сказал Есипов.

Президент Альфа Конде

Reuters

© Philippe Wojazer

В то же время, как предполагает специалист, военные Гвинеи не могли проигнорировать повышение зарплат приближённых к президенту чиновников. Именно это, с его точки зрения, могло стать поводом для стремительного госпереворота.

В интервью RT научный сотрудник парижского Института перспективных исследований и безопасности Абделькерим Якуб Кундугуми также подчеркнул, что военный путч в Гвинее был в немалой степени спровоцирован политикой самого Конде.

«Удивляться надо не тому, что переворот удался, а тому, что всё это продлилось так долго, вплоть до сегодняшнего дня. Ситуация очень сложная. Альфа Конде пытался силой навязать свою волю, и он создал такую политическую напряжённость в стране, что, к сожалению, такой сценарий был вполне ожидаем», — говорит Кундугуми.

Как пояснил французский политолог, Конде был достаточно жёстким руководителем.

«Из-за напряжённости, вызванной внесением поправок в Конституцию и насильным приходом к власти во время выборов, легитимность Альфа Конде сегодня оспаривается буквально во всём», — говорит Якуб Кундугуми.

В свою очередь, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов предположил, что основной причиной военного путча в Гвинее послужили всё же экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса. Также эксперт не исключил вероятность внешнего вмешательства.

«Безусловно, экономический кризис, спровоцированный во многом пандемией, всегда служит триггером для подобных событий. А в таких нищих странах, как Гвинея, дела и так очень плохи. Но наряду с этим колониальная эпоха окончательно не ушла в прошлое. За подобными событиями в Африке почти всегда стоят большие игроки», — подытожил Мартынов.