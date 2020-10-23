«Ситуация нелёгкая, но она под контролем»: в России за сутки выявлено 17 340 новых случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса, что стало самым высоким суточным показателем с начала эпидемии. Всего зафиксировано 1 480 646 случаев (+1,2%) заболевания в стране. С начала эпидемии выздоровел 1 119 251 пациент (75,59%), скончались 25 525 человек (1,72%). В Кремле заявили, что ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой, но находится под контролем. Как полагают вирусологи, рост заболеваемости коронавирусом в стране может продлиться ещё несколько недель, после чего показатели выйдут на плато.

За прошедшие сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах, что стало самым высоким дневным показателем с начала эпидемии. Днём ранее в стране зафиксировали 15 971 случай COVID-19.

Всего выявлено 1 480 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. С начала эпидемии выздоровел 1 119 251 человек (75,59%), в том числе 11 263 — за последние сутки. При этом от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 25 525 человек (1,72%). За 24 часа зафиксировано 283 летальных исхода.

Роспотребнадзор сообщает, что за весь период проведено свыше 56,2 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 546 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 338 798 человек.

В Москве выявлено 5478 новых случаев заболевания. Днём ранее этот показатель достиг 4413 случаев. По данным оперативного штаба, за последние сутки госпитализировано 1240 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 346 человек.

Кроме того, в оперштабе рассказали, что количество выполненных в столице ПЦР-тестов перешагнуло отметку в 10 млн. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Качественное массовое тестирование крайне важно в борьбе с пандемией, поэтому мы постоянно работаем над увеличением его объемов. На сегодняшний день в Москве городские, федеральные и частные лаборатории в среднем проводят уже 90 тыс. тестов на коронавирус в сутки», — отметила Ракова.

Также отмечается, что тесты на COVID-19 в обязательном порядке берут у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с пневмонией, а также у всех совместно проживающих с пациентом, у которого подтверждён коронавирус.

Наряду с этим тестирование на коронавирус является обязательным условием для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе в случае плановой госпитализации.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн полагает, что ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в России не является критичным. Эксперт связывает текущую динамику с увеличением объёма тестирования и более эффективной диагностикой.

«Резко увеличилось число тестирований. Таких исследований делается больше, чем весной. Возможно, что тот рост, который мы видим (конечно, без сомнения рост есть — 17 тыс., а там у нас было 12 тыс.), в какой-то мере также зависит от того, что мы сейчас лучше диагностируем и исследуем», — приводит слова Альтштейна РИА Новости.

Эксперт также предположил, что выход России на плато по заболеваемости может произойти в ноябре. По его словам, плато будет сопровождаться «застойными» показателями числа заболевших, но зимой эти цифры могут немного вырасти.

«Зимой это плато может пойти повыше. Плато может спуститься до 10 тыс., и на них пойдёт долго. Высокое плато — это больше заболевших, чем это было летом. Это естественно, потому что это сезон благоприятный для этого заболевания. Погода меняется в сторону похолодания, у людей снижается иммунитет в этот период», — полагает вирусолог.

Ситуация под контролем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой, но находится под контролем.

«Президент об этом говорил вчера, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Действительно, ситуация под контролем — она нелёгкая, она напряжённая, но она под контролем», — сказал Песков.

Он добавил, что в регионах были заблаговременно «приняты меры по подготовке к возможному продолжению эпидемии, свидетелями чего мы сейчас и являемся».

«И там, где какие-то точки натяжения возникают, там принимаются особенные меры», — отметил Песков.

Днём ранее Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в текущей ситуации нет необходимости возвращаться к ограничениям, которые вводились в России из-за COVID-19 весной 2020 года.

Как отметил глава государства, российская медицина эффективно ответила на вызов пандемии, были созданы резервы коечного фонда, появились лекарства и протоколы лечения. Говоря о действиях властей в условиях распространения вируса, Путин указал, что первичной задачей была забота о людях.