«Ситуация не столь однозначна»: почему США могут пересмотреть решения о выводе войск из ФРГ и Афганистана

Новое руководство Пентагона планирует дать свою оценку решению администрации Дональда Трампа о сокращении американского военного присутствия в Германии. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби. Кроме того, Кирби отметил, что движение «Талибан»* не выполняет условия соглашения, по которому Вашингтон должен вывести войска из Афганистана. Эксперты связывают подобную ревизию с намерением Джо Байдена вернуть Соединённые Штаты к внешнеполитическому курсу времён Барака Обамы. Аналитики ожидают, что 46-й глава Белого дома будет активно использовать американское военное присутствие как инструмент давления на другие государства.

Новый глава Пентагона Ллойд Остин намерен дать собственную оценку решению администрации Дональда Трампа о значительном сокращении американского военного контингента в Германии. Об этом в ходе брифинга для прессы сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби, комментируя телефонный разговор между Остином и главой Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Он дал ясно понять, что хочет взглянуть глобально на размещение военнослужащих... Мы, естественно, будем смотреть на Европейский регион и ещё раз оценим это с точки зрения ВС США и нашей стратегии в этом регионе... Он заверил министра обороны (ФРГ. — RT), что, вне зависимости от принятого нами решения, оно будет согласовано с ней и с правительством Германии. Обойдётся без сюрпризов», — отметил Кирби, добавив, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься в интересах национальной безопасности США и Германии.

При этом Кирби призвал журналистов не делать преждевременных выводов, «будут или не будут осуществляться какие-либо конкретные изменения».

Напомним, что летом 2020 года Дональд Трамп распорядился вывести из Германии почти 12 тыс. военных, мотивировав это тем, что Берлин медлил с повышением расходов на оборону и при этом тратил деньги на покупку российских энергоносителей.

В рамках этого решения 6,4 тыс. американских солдат вернутся в США, но будут периодически дислоцироваться в Европе на ротационной основе, а остальные будут перенаправлены в Италию и Бельгию. Бывший глава Пентагона Марк Эспер отмечал, что подобное распределение войск поможет эффективнее «сдерживать Россию». Тогда это решение раскритиковали как демократы, так и республиканцы.

«Не выполнил обязательств»

Кроме возможного пересмотра решения о выводе войск из Германии, администрация Байдена может внести коррективы в планы по сокращению американского контингента и в Афганистане. Обсуждая этот вопрос на брифинге, Джон Кирби подчеркнул, что «Талибан» не выполнил своих обязательств в рамках соглашения с Вашингтоном.

«Талибан» не выполнил своих обязательств. Если они не выполняют своих обязательств по отказу от терроризма и прекращению ожесточённых нападений на афганские силы национальной безопасности, а тем самым и на афганский народ, очень трудно наметить определённый путь к урегулированию посредством переговоров», — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби

© U.S. Marine Corps Sgt. Aaron Hostutler

Напомним, администрация Трампа в феврале 2020 года заключила с талибами соглашение, по которому численность контингента США в Афганистане должна сократиться с 13 тыс. до 8,6 тыс. человек. В середине ноября и. о. министра обороны США Кристофер Миллер заявлял, что к 15 января 2021 года в Афганистане останется только 2,5 тыс. американских военнослужащих.

Однако администрация Джо Байдена намерена пересмотреть текущее соглашение, о чём стало известно из заявления официального представителя Госдепа США Неда Прайса. Он сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 28 января провёл телефонный разговор по этому вопросу с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

«Он проинформировал собеседника о том, что США пересматривают соглашение с «Талибаном», заключённое в феврале 2020 года, и рассматривают вопрос о том, выполняет ли «Талибан» обязательства по разрыву связей с террористическими группировками с целью снижения уровня насилия в Афганистане и участия в конструктивных переговорах с афганским правительством и другими заинтересованными сторонами», — отмечается в сообщении на сайте Госдепа.

Ранее на слушаниях в Сенате Блинкен заявил, что проблема Афганистана является вызовом для новой администрации. Напомним, что ещё в бытность советником Джо Байдена по международным делам во время его избирательной кампании Блинкен утверждал, что США должны сохранить военное присутствие в Афганистане для борьбы с терроризмом и защиты своих интересов.

По заветам Обамы

При этом представители талибов уже прокомментировали действия новых властей в Вашингтоне и выразили надежду, что это не означает выход США из соглашения. Об этом заявил заместитель главы политического офиса движения «Талибан» Шер Мохаммад Аббас Станакзай.

«Мы подписали мирное соглашение с американкой стороной, оно было подписано законным правительством США. Если администрация Байдена занимается оценкой соглашения, это ещё не значит, что они из него выйдут. Они его оценивают, это их внутренняя процедура», — приводит его слова РИА Новости.

«Мы надеемся, что США будут выполнять это мирное соглашение, подписанное в Дохе, оно и в интересах США», — добавил Станакзай.

При этом он отметил, что если Вашингтон нарушит соглашение и сохранит своё военное присутствие в стране, движению не останется другого выхода, кроме как снова вступить в борьбу с Соединёнными Штатами.

«Мы надеемся, что США уйдут. Мы практически в этом уверены, не думаю, что они не станут выводить войска. Но если они нарушат соглашение, хотя я надеюсь, что они этого не сделают, то для нас не будет никакого другого выхода, кроме как защищаться, мы будем бороться. Также как это происходило ранее с другими оккупационными силами», — рассказал представитель движения.

Ранее планы администрации Байдена по пересмотру вывода войск уже раскритиковали в стане его предшественника — Трампа. Сын экс-президента, Дональд Трамп — младший разместил в своём Twitter ссылку на статью израильского издания The Jerusalem Post, в которой обсуждалась возможность отмены вывода войск США из Ирака. Поводом для этого, по мнению издания, мог стать недавний двойной теракт в Багдаде, произошедший в 4 км от американского посольства.

Комментируя публикацию, Дональд Трамп — младший. написал, что Джо Байден готов втянуться в войны в первый же рабочий день на посту президента.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, комментируя новые заявления Пентагона и Госдепа, напомнил, что решение о выводе войск из Германии вызвало неоднозначную реакцию как в самих США, так и у американских союзников в Европе.

«Не исключаю, что это решение действительно будет пересмотрено администрацией Байдена. Но ситуация с пребыванием американских военных в Ираке и Афганистане не столь однозначна. Очевидно, нынешним властям нужно будет учитывать мнение общественности, которая крайне негативно относится к пребыванию американских войск в том регионе. Учитывая, что афганская война стала самой продолжительной в истории США, рано или поздно её надо завершать», — отметил Батюк.

В свою очередь, член Академии военных наук Андрей Кошкин в разговоре с RT предположил, что разговоры о возможной отмене решений Трампа по сокращению военного присутствия США за рубежом свидетельствуют о том, что Байден намерен вернуть Вашингтон на курс, установленный Бараком Обамой.

«Учитывая кадровую политику Байдена, его бэкграунд, внешнеполитическая траектория, которую обозначил Обама, при нём будет реанимирована и в новых условиях представлена мировому сообществу. Внешнеполитическая линия, которую проводил Обама, связана с глобализацией и нацелена на то, чтобы вернуть США на позиции глобального гегемона. Учитывая заявление Байдена, в котором он отметил, что Америке пора садиться во главу мирового стола, можно ожидать, что он будет усиливать американское военное присутствие и использовать это как рычаг давления на другие государства. В связи с этим ни о каком сокращении военного контингента в Германии, Афганистане, Ираке не может быть и речи», — делает вывод Кошкин.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.