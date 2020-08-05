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Ситуация напомнит 90-е? Зампред банка дал неожиданный прогноз по вкладам
05 августа 2020, 22:45 • 159 • В мире
Зампред банка ВТБ Анатолий Печатников дал неожиданный прогноз по вкладам. Он заявил, что доходность банковских депозитов может сократиться и в результате не будет покрывать потери от инфляции. Тогда ситуация напомнит ту, которая сложилась в 90-е годы в России.
Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников объяснил, что будет происходить с вкладами в ближайшее время. Печатников заметил, что доходы от банковских депозитов могут сократиться. Тогда они перестанут компенсировать потери от инфляции. В результате сложится ситуация, при которой жители страны уже не будут рассматривать этот вариант как источник дохода.
"При том, что прогноз инфляции - 4%, ключевая ставка - 4,25%, доходность базовых вкладов - четыре с небольшим, мы, конечно, рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учётом инфляции вернётся к ситуации 1995–1996 годов, когда никто всерьёз депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам", - отметил Печатников.
Эксперт заявил, что тогда люди будут искать альтернативу такой форме сбережений. Кроме того, доходность по накопительным счетам может сокращаться так же, как и доходность по срочным депозитам. Ведь сама конструкция накопительного счёта предполагает меньшую доходность, зато клиент может положить или снять деньги в любой момент.
Печатников предсказал, что к сентябрю 2020 года ставки по накопительным счетам сократятся. Тогда они будут 70-80% от базовой доходности срочных депозитов, пишет РБК.
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