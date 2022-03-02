Ситуация напоминает хаос: Китаец из Киева рассказал о беспределе получивших оружие нацистов

Находящийся на Украине гражданин Китая со слезами на глазах рассказал о том, к чему привела раздача оружия в Киеве. Его вместе с товарищами чуть не убили на улице. За неимением русских украинские нацисты начали нападать на китайцев.

После раздачи оружия жителям Киева в столице Украины начался настоящий хаос. О том, что происходит в городе, рассказал в очень эмоциональном видео находящийся на Украине гражданин Китая.

По его словам, он вместе с товарищем и двумя девушками пытался сходить в магазин за едой, когда на них напали люди в гражданской одежде, с оружием. Мужчина признался, что был так напуган, что едва мог понять, что от него хотят. Единственное, что он смог выговорить, - что он китаец.

Нынешняя ситуация напоминает хаос. С безопасностью совсем беда,

- рассказал китаец на видео.

Он добавил, что украинская пропаганда выпустила ролики, в которых собрала высказывания жителей Китая в поддержку России. После этого в Киеве начались гонения на китайцев. Известно, что украинские нацисты уже избили группу студентов за то, что они китайцы.