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«Ситуация находится под непрерывным контролем»: в Минпросвещения опровергли перевод школ на дистанционное обучение
05 октября 2020, 21:45 • 50 • В России
Сведения о переводе школ Москвы на дистанционное обучение не соответствуют действительности, заявили в Минпросвещения. В ведомстве напомнили, что образовательная система Москвы находится на плановых каникулах, введённых по распоряжению мэрии на период с 5 по 18 октября. На фоне сложившейся ситуации Владимир Путин заявил, что система дистанционного образования в России формируется «по необходимости», однако полный переход на этот формат обучения в будущем исключён. Как подчеркнул глава государства, качество образования обусловлено непосредственным общением ученика и учителя.
РИА Новости © Александр Кряжев
В Минпросвещения заявили, что информация о переводе школ Москвы на дистанционное обучение не соответствует действительности. В ведомстве указали, что сейчас занятия приостановлены в 0,3% российских школ и речь идёт о точечных мерах.
В ведомстве напомнили, что образовательная система Москвы «находится на плановых каникулах, и сведений об иных решениях не поступало».
Наряду с этим в сообщении указано, что Минпросвещения непрерывно контролирует общую ситуацию по стране. В ведомстве призвали доверять только официальным источникам и «не распространять информацию, которая может ввести в заблуждение».
Кроме того, на этом фоне в Минобрнауки рассказали, что пока не рассматривают вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова, ситуация динамична и всё зависит от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.
Двухнедельные каникулы в Москве
Ранее замминистра просвещения России Денис Грибов рассказал, что ведомство не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционную работу.
«Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определённое окружение переводится на самоизоляцию. Сейчас во многих школах начинается каникулярный период, в том числе в Москве. Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация», — цитирует Грибова ТАСС.
Напомним, что решением мэра Москвы Сергея Собянина столичных школьников направили на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. Градоначальник подчеркнул, что дистанционных занятий в это время не будет.
В мэрии пояснили, что двухнедельные каникулы для московских школьников позволят минимизировать риски инфицирования COVID-19 на фоне роста числа выявленных случаев заболевания.
Позднее, выступая с поздравлением ко Дню учителя, Собянин рассказал об эффективности дистанционного обучения, введённого ранее из-за распространения коронавируса.
«Даже несмотря на пандемию, несмотря на то, что значительную часть учебного года мы провели в дистанционном режиме, качество образования практически не пострадало. Уровень ЕГЭ был не ниже, чем в предыдущие годы», — указал мэр.
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