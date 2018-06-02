Ситуация накаляется: Саудовская Аравия угрожает Катару

В Саудовской Аравии готовы применить силу против Катара в том случае, если он все же решит приобрести российские зенитные ракетные системы С-400.

По сообщению французской газеты Le Monde, саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд отправил послание в Париж. В нем политик просил французского лидера Эммануэля Макрона оказать давление на Катар, чтобы избежать приобретения им российской С-400. О возможности совершения такой покупки заявлял посол Катара в Москве Фахд аль-Аттыйя.

В письме, направленном в Елисейский дворец, монарх выразил сильнейшую обеспокоенность переговорами между Дохой и Москвой, которые идут в данный момент. Король предполагает, что нахождение С-400 на территории Катара повлияет на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии и увеличит риск эскалации напряженности в регионе.

Если это все же произойдет, королевство примет все необходимые меры, чтобы ликвидировать эту систему обороны. В том числе могут быть применены военные действия, пишет монарх.

При этом правительство королевства отказалось каким-либо образом комментировать ситуацию. Об этом ничего не рассказали и во французском МИДе.

Отмечается, что обычно оружие для Катара поставляли Соединенные Штаты, которые рассматривают это арабское монархическое государство в качестве союзника. При этом, когда летом прошлого года начался кризис в отношениях между Катаром и другими исламскими странами, и в первую очередь с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, Катар принялся резко увеличивать оборонные закупки.

В январе текущего года посол Катара в Москве сообщил о планах Дохи закупить у России системы С-400, а также другую технику для сухопутных войск. «Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии», — отмечал тогда дипломат.

Примечательно, что интерес к российским С-400 питала и Саудовская Аравия. Так, в мае прошлого года после продолжительных переговоров Эр-Рияд заключил с Москвой контракт на поставку зенитных комплексов.

Самым же первым покупателем систем С-400 являлся Китай. Договор, заключенный в КНР, гласил, что на территорию государства будет поставлено не менее шести дивизионов ЗРК С-400, что выйдет в сумму более $3 млрд. Соглашение о поставке комплексов также заключалось и с Турцией. Она приобрела четыре дивизиона С-400. Сделка обошлась государству в $2,5 млрд. При этом 55% покупки оплачивалось в кредит.

Совсем недавно, 29 мая, сообщалось, что поставить ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму более шести миллиардов долларов Россия планирует в Индию. «Речь может идти о пяти полках, это десять дивизионов», — сообщал РБК источник из Минобороны.

Сама же Доха заинтересовалась покупкой российских зенитных ракетных систем С-400 еще 25 января. «Ответ на этот вопрос — да. Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии», — говорил тогда посол Катара в Москве Фахд аль-Аттыйя.

Он также отмечал, что ведется обсуждение возможного приобретения техники для сухопутных войск. Политик подчеркивал, что «очень скоро в России появится военный атташе Катара, а военный атташе России — в Дохе».

За 2 дня до этого сообщалось о том, что Россия ведет переговоры о предполагаемой продаже ЗРС С-400 некоторым государствам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, что дипломатические отношения с Катаром в начале июня прошлого года разорвал ряд стран, среди которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Поводом для конфликта послужили обвинения в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела зарубежных стран, высказанные в адрес Дохи.

Несколько позже отношения с Катаром разорвали и Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов. При этом арабскими странами в адрес Катара был выдвинут ультиматум в виде 13 требований, среди которых был разрыв дипломатических отношений с Ираном, завершение вещания телеканала Al-Jazeera, а также закрытие на территории государства турецкой военной базы.

Отношения же Катара с Саудовской Аравией накаляются с каждым днем. Так, 25 апреля министра иностранных дел Саудовской Аравии Адиля аль-Джубейра заявил, что Катар обязан отправить свою армию в Сирию в том случае, если он не хочет остаться без американской военной поддержки. «Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от американской защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории», — подчеркнул политик.

Он также утверждал, что, если США прекратят обеспечивать безопасность Катара, не пройдет и недели, как его режим падет.