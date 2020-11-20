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Ситуация накаляется: Макрон выставил французским мусульманам ультиматум
20 ноября 2020, 23:35 • 115 • Политика
Власти страны придумали для своих граждан хартию республиканских ценностей
Официальный Париж потребовал от Французского совета мусульманской веры (CFCM) в течение двух недель принять хартию республиканских ценностей. Об этом пишет издание Le Figaro.
Отмечается, что власти сделали маленький шаг в борьбе с сепаратизмом.
Как стало известно, в среду вечером, 18 ноября, президент страны Эммануэль Макрон и министр внутренних дел Жеральд Дарманен приняли в Елисейском дворце восемь из девяти представителей федераций, входящих в CFCM. Еще один не смог присутствовать по личным причинам.
По словам одного из участников, Макрон и Дарманен просто "давили" на своих собеседников, чтобы добиться скорого прогресса по нескольким крупным проектам. Начиная с интеграции ислама в республику.
По данным BBC, план президента и главы МВД включает, в частности, строгое отделение религии от государства и школы.
В хартии говорится, что ислам является религией, а не политическим движением. В ней прописан запрет на любое иностранное вмешательство в деятельность мусульманских общин Республики.
Согласно уставу документа во Франции вводится запрет на домашнее обучение, присутствует требование относиться к критике ислама как выражению свободы слова и признание французских законов выше шариата.
Напомним, в октябре граждане Пятой Республики подверглись серии вооруженных нападений. Сначала выходец из Чечни Абдулах Анзоров зарезал школьного преподавателя Самюэля Пати и отрезал ему голову за то, что тот на уроке демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого Париж почему-то попросил Москву забрать назад наших эмигрантов.
Затем в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис выходец из Туниса Ибрагим аль-Ауисауи напал с ножом на прихожан. В результате этой атаки погибли три человека, в том числе мать троих детей. Сообщалось, что у двух жертв было перерезано горло.
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