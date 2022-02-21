«Ситуация начинает меняться к лучшему»: в ВОЗ заявили о тренде на улучшение эпидобстановки в Москве

За прошедшие сутки в России были госпитализированы 8835 человек с коронавирусом. Суточный прирост новых случаев COVID-19 составил 152 337. За этот период выздоровели 127 494 человека, скончались 735 пациентов. В Москве наблюдается тренд на улучшение ситуации после волны распространения «омикрона», сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Она также отметила, что процесс признания российской вакцины «Спутник V» идёт хорошо. По её словам, этот вопрос никогда не имел политической подоплёки.

В России за минувшие сутки были госпитализированы 8 835 человек с коронавирусной инфекцией — количество госпитализаций на 14,82% меньше по сравнению с 20 февраля (10 372).

«Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 76,8 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 0,4%», — говорится в сообщении.

Суточный прирост случаев COVID-19 по всей стране составил 152 337 (накануне был зафиксирован показатель 170 699). Наибольшее число новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге (9 043), Красноярском (5 297) и Пермском (5 093) краях, Воронежской (5 082) и Новосибирской (5 001) областях, Москве (4997), Башкирии (4 387), Нижегородской (4 301) и Самарской (4 150) областях.

Полностью выздоровели за это время 127 494 пациента, 735 человек скончались. Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 15 522 756.

В оперштабе добавили, что за минувшую неделю показатель заболеваемости составил 823,72 инфицированных на 100 тыс. населения, снизившись 9,25%. «Увеличение заболеваемости произошло в 36 субъектах РФ, в том числе в 19 регионах увеличение более чем в среднем по стране», — уточнили там.

Кроме того, 21 февраля вступил в силу приказ Минздрав, согласно которому теперь россияне могут получить сертификат о вакцинации против COVID-19 или перенесённом заболевании на основании положительного теста на антитела.

Как сообщили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19, за сутки в Москве госпитализированы 612 человек.

На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находится 517 человек. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 12 622 пациента. Скончались 83 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

При этом представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович оценила заявления о том, что Москва уже преодолела пик заболеваемости коронавирусным штаммом «омикрон».

«Мы видим, что в Москве тренд улучшается. Но мы это ещё не прошли. Поэтому не нужно преждевременно говорить о том, что всё уже прошло. Не прошло, но просто виден тренд, что ситуация в Москве начинает меняться к лучшему», — сказала она в интервью ТАСС.

Представитель ВОЗ также высказала предположение, что пандемия COVID-19 может подойти к концу в 2022 году

«Что значит конец пандемии? Это значит, что не будет больших всплесков случаев, но не значит, что вирус уйдет. Огромное число заражённых значит, что вирус имеет возможность мутировать, так что мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Но есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда «омикрон» обойдёт весь земной шар», — подчеркнула Вуйнович.

«Спутник V»

Россия может производить 2 млрд доз вакцин от коронавируса в год, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, передаёт газета «Известия». Он уточнил, что речь идёт об 1,3 млрд доз вакцин «Спутника Лайт», 600 млн — «Спутника V» и 100 млн — всех остальных вакцин.

По словам Осьмакова, в настоящее время Минздрав и РФПИ формируют свою «потребность в объёмах» на текущий год. При этом он констатировал, что в России снижается активность прививочной кампании против COVID-19.

«В целом спрос на вакцинацию падает, потому что распространяется более легкий штамм вируса. Многие люди болеют, многие получают иммунитет как переболевшие — соответственно, меньше вакцинация. Очень просто всё», — заявил замглавы Минпромторга.

В вопросе признания ВОЗ российской вакцины «Спутник V» никогда не было политики, заявила Мелита Вуйнович.

«Мы ожидаем, что, если не будет никаких задержек, процесс (квалификации «Спутника V». — RT) будет идти своим ходом. Я неоднократно говорила, что я довольна тем, как идёт процесс. Об окончательном решении, конечно, скажут эксперты стратегической группы ВОЗ, когда получат все результаты. Можем сказать, что процесс идёт очень хорошо», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что на март предусмотрено проведении инспекций производственных площадок «Спутника V». По её словам, в ВОЗ рассматривают поступивший от российской стороны документ, который представляет дорожную карту о корректирующих и предупреждающих мерах.