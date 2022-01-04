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Ситуация на Украине и вопросы безопасности: главы МИД стран НАТО проведут видеоконференцию 7 января

04 января 2022, 20:40  •  132 • В мире
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что внеочередная видеоконференция глав МИД стран — членов НАТО пройдёт 7 января. По её словам, стороны обсудят ситуацию на Украине, а также более широкий спектр вопросов в отношении европейской безопасности. В середине декабря МИД России обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности.
 
Gettyimages.ru © SOPA Images
 

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что внеочередная видеоконференция глав МИД стран — членов НАТО пройдёт 7 января.

«7 января состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО», — написала Лунгеску в своём Twitter.

По её словам, стороны обсудят «наращивание военной мощи России на Украине и вокруг неё», а также более широкий спектр вопросов в отношении европейской безопасности.

В конце декабря госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что альянс готов к содержательному разговору с Россией.

«Альянс готов к содержательному диалогу с Россией и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве.

Вместе с тем заседание Совета Россия — НАТО пройдёт 12 января в Брюсселе, сообщал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, в свою очередь, сообщил, что будет представлять российское дипведомство на предстоящем 12 января заседании.

«Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять», — цитирует его ТАСС.

Напомним, в последнее время в ряде западных стран и на Украине заявляли о якобы готовящемся «вторжении» России на украинскую территорию. В частности, президент США Джо Байден заявлял, что США в случае возможного «вторжения» России на Украину направят свои войска в соседние страны НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов.

В интервью корреспонденту RT Илье Петренко Песков подчеркнул, что в Москве видят «многочисленные утки» о якобы запланированной «агрессии» России против Украины. 

Владимир Путин также называл заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, алармистскими. В то же время президент подчёркивал, что Киев демонстративно не выполняет как свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договорённости, достигнутые в нормандском формате.

  • РИА Новости
  • © Михаил Метцель

Путин подчёркивал, что Россия никогда не становилась враждебной по отношению к другим государствам.

Помимо этого, в середине декабря МИД России обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности.

Первый документ содержит предложение о взаимодействии Москвы и Вашингтона по принципу «неделимой и равной безопасности» и исключает использование территории третьих стран для подготовки вооружённого нападения против другой стороны договора.

Соглашение о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО предполагает, что стороны не укрепляют свою безопасность «за счёт безопасности других». Также Россия и альянс должны подтвердить, что не считают друг друга противниками, а члены НАТО должны отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и ряда других стран.

Замглавы МИД России Александр Грушко призвал страны НАТО серьёзно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности, отметив, что в противном случае альянсу придётся иметь дело с военно-технической альтернативой. 

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT отметил, что запланированная на 7 января конференция является консультационной непосредственно перед переговорами, которые пройдут 12 января.

«Плюс ко всему до этого будет согласовываться позиция. По факту НАТО оказалось в сложной ситуации. Во-первых, нет единой позиции, потому что, предположим, та же самая Франция, так называемая пятёрка или шестёрка, она выступает плюс-минус за стабилизацию отношений. Есть страны Восточной Европы, которые сильно зависят от нефтесоставляющей, например, та же самая Польша или Прибалтика. Здесь своя позиция. Отсутствие единой позиции являет очень большую проблему», — заявил он.

По мнению эксперта, самый вероятный договор в отношении безопасности, который может быть подписан, — это договор о запрете размещения ракет средней и меньшей дальности.

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