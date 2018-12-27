«Ситуация на рынке стабильная»: в Минтруде опровергли сообщения СМИ о массовых сокращениях в начале 2019 года

Министерство труда и социальной защиты РФ опровергло появившуюся в СМИ информацию о «массовых сокращениях» в I квартале 2019 года. В ведомстве отметили, что ситуация на рынке сейчас стабильная и резкого роста уровня безработицы не ожидается. В министерстве также подчеркнули, что не проводят «опросы работодателей», а строят свои прогнозы, основываясь на данных, которые предоставляют организации согласно действующему законодательству. Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что с 12 декабря 2018 года по 12 марта 2019-го под сокращение подпадут 230 тыс. россиян.

Министерство труда и социальной защиты РФ опровергает появившиеся в средствах массовой информации сообщения о массовых увольнениях. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются «массовые увольнения», не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается», — поясняется в заявлении.

В Минтруде также сослались на прогноз Министерства экономического развития на 2019—2021 годы, согласно которому численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек.

Также отмечается, что в конце ноября 2018 года на учёте в органах службы занятости состояли 661 тыс. безработных — на 9,7 % меньше, чем годом ранее.

В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечал «беспрецедентно низкий» уровень безработицы в стране. По его мнению, это достижение, которое необходимо «хранить по максимуму».

«Мы знаем, какая безработица в других странах, причём развитых странах», — говорил он.

Подчеркнём, что президент России Владимир Путин в ходе 14-й ежегодной большой пресс-конференции, состоявшейся 20 декабря, также сообщал о снижении уровня безработицы по итогам 2018 года.

«Сокращается безработица, что отрадно. Если в прошлом году она побила исторический минимум, была 5,2%, то в этом году будет ещё ниже — 4,8%», — отмечал глава государства.

Gettyimages.ru

© RUNSTUDIO

В четверг, 27 декабря, газета «Известия» со ссылкой на аналитическую записку Минтруда о ситуации на рынке сообщила о прогнозе ведомства, согласно которому в I квартале 2019 года работы могут лишиться свыше 230 тыс. граждан РФ, при этом большинство из них проживает в Москве и Санкт-Петербурге.

В частности, были названы три якобы самые рисковые отрасли — банковская (сокращение 30,5 тыс. человек), транспортная (27,7 тыс. работников) и сфера производства электрооборудования, вычислительной и измерительной техники (16,6 тыс. человек).

Отмечалось, что прогноз Минтруда охватывает период с 12 декабря 2018 года по 12 марта 2019-го и базируется на опросе 46 тыс. организаций, в которых работает порядка 12 млн человек.

Помимо этого, на прошлой неделе «Российская газета» со ссылкой на опрос исследователей портала Rabota.ru сообщала, что 2019 год каждый четвёртый работодатель (23%) планирует начать с сокращения штата сотрудников. По информации издания, наибольшая вероятность подобного развития событий в сферах «медиа и маркетинг», а также «продукты питания». Наименьшая — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса. В то же время только 18% работодателей сообщили о намерении увеличить число наёмных работников.

Некорректные подсчёты

К тому же в Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что еженедельно проводят мониторинг рынка труда, который базируется на информации о планируемых увольнениях, представляемой работодателями в органы службы занятости. В этой связи в ведомстве назвали не соответствующей действительности информацию «Известий» о проведении Минтрудом «опроса работодателей и составлении прогноза сокращений».

«Численность планируемых увольнений отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе, в целом динамика движения рабочей силы остаётся стабильной в течение последних лет», — заявили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что отслеживание рисков увольнений ведётся по отраслям. В связи с этим появившиеся в СМИ сообщения о том, что «в Минтруде назвали подпадающие под сокращение профессии в 2019 году», в министерстве также опровергли.

Кроме того, в Министерстве труда отметили, что не все заявленные работодателями сокращения происходят на самом деле. В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с законодательством организации должны уведомлять о сокращениях за два месяца, однако за этот период ситуация может измениться.

«В соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. Но это не значит, что все работники будут уволены», — добавили в Минтруде.

«Часто происходит ситуация реорганизации или реструктуризации организации, в этом случае уволенные сотрудники займут новые рабочие места. Также ситуация в организации может измениться, допустим, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и так далее, и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый», — отмечается в сообщении ведомства.

«О неких «предновогодних сокращениях» говорить некорректно», — заключили в Министерстве труда и социальной защиты.