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Ситуация на границе Таджикистана и Афганистана обостряется

06 июля 2021, 13:10  •  116 • Украина
Таджикистану нужна помощь для обеспечения безопасности своих границ, считает генсек ОДКБ
В ночь на понедельник резко обострилась ситуация на границе Таджикистана и Афганистана – боевики радикальной организации «Талибан» (запрещена в Российской Федерации) продолжают стягивать силы к таджикской границе, захватывая приграничные населённые пункты Афганистана. Правительственные войска и бойцы народного ополчения Афганистана не в силах сдержать наступление боевиков, утром в понедельник сдали талибам ещё один населённый пункт Нусай после чего ушли в Таджикистан. Вместе с этим населённым пунктом под контроль радикальной организации перешёл и весь уезд Нусай провинции Бадахшан, ставший шестым уездом, который захватили талибы в ночь на 5 июля.
Всего же за ночь с воскресенья на понедельник таджикскую границу пересекли 1037 военных правительственных войск Афганистана.
«Принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела Афганистана, военнослужащим правительственных войск было разрешено перейти на таджикскую территорию. В настоящее время обстановка на границе с Афганистаном находится под контролем таджикских пограничников», – сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.
Провинция Бадахшан, захваченная талибами, имеет общую границу с Таджикистаном на протяжении 910 километров.
В воскресенье, 4 июля, состоялись переговоры президента Таджикистана Эмомали Рахмона и главы Афганистана Ашрафа Гани, главной темой переговоров стала ситуация в северных районах Афганистана.
«Особое внимание было уделено обострению обстановки в приграничных с Таджикистаном северных районах Афганистана. Президент Таджикистана с тревогой проинформировал президента Афганистана о новых фактах вынужденного перехода государственной границы военнослужащими соседней страны», – цитирует сообщение пресс-службы таджикского президента Sputnik Таджикистан.
Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан как сосед Афганистана заинтересован в установлении стабильности в стране и поддержит все усилия по проведению мирных переговоров.
По мнению же генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася, Таджикистан нуждается в помощи для обеспечения безопасности своих границ.
«Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, что вызывает серьёзную озабоченность у ОДКБ. Есть чёткое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану именно в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы. На данный момент ОДКБ разрабатывает программу, направленную на укрепление границы республики», – прокомментировал ситуацию генсек ОДКБ.
Военный эксперт, полковник Шамиль Гареев напоминает, что в настоящее время Соединённые Штаты ведут переговоры с Таджикистаном, Казахстаном и Узбекистаном о том, чтобы переселить туда работавших на Вашингтон афганцев, вместе с семьями – почти 50 тысяч человек, что, по его мнению, представляет угрозу стабильности в постсоветских государствах.
«Мы не знаем, кто будет перемещён на территорию государств Содружества. Тут возможно просачивание и радикально настроенных афганских боевиков, и наркобаронов, и других криминальных авторитетов. Именно поэтому американцы не хотят брать их на свою территорию, а планируют переместить в буферную зону – южные страны СНГ. Заметим, что граница с Казахстаном у РФ самая протяжённая и открытая», – предупреждает военный эксперт.
Он считает, что захват приграничных с Таджикистаном северных районов Афганистана станет ударом не только по безопасности стран Центральной Азии, но и по безопасности России.
Соб. корр. ФСК
Фото: Афганские правительственные войска, перешедшие таджикскую границу, источник – Агентство Reuters.

Фонд Стратегической Культуры

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