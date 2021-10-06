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Ситуация на границе Белоруссии и Польши обостряется: Варшава грозит военными вертолётами
06 октября 2021, 20:25 • 243 • Политика
Польша применит военные вертолёты на границе с Белоруссией, заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак на фоне ухудшения ситуации с мигрантами.
Власти Польши намерены привлечь военные вертолёты для охраны границы с Белоруссией. Об этом объявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Поводом для этого стала обостряющаяся ситуация с мигрантами с Ближнего Востока, которые стремятся попасть в ЕС через границу между Белоруссией и Польшей. Польские власти отказываются пропускать людей через границу, в результате чего там сейчас разворачивается гуманитарная катастрофа.
- сообщил Мариуш Блащак.
Ранее Белоруссия обвинила Польшу в попытке вытеснить мигрантов обратно на территорию Белоруссии. По данным белорусского Госпогранкомитета, подобная практика отмечается с начала августа.
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