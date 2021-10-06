Ситуация на границе Белоруссии и Польши обостряется: Варшава грозит военными вертолётами

Польша применит военные вертолёты на границе с Белоруссией, заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак на фоне ухудшения ситуации с мигрантами.

Власти Польши намерены привлечь военные вертолёты для охраны границы с Белоруссией. Об этом объявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Поводом для этого стала обостряющаяся ситуация с мигрантами с Ближнего Востока, которые стремятся попасть в ЕС через границу между Белоруссией и Польшей. Польские власти отказываются пропускать людей через границу, в результате чего там сейчас разворачивается гуманитарная катастрофа.

Польша привлекает военные вертолёты для охраны границы с Белоруссией,

- сообщил Мариуш Блащак.

Ранее Белоруссия обвинила Польшу в попытке вытеснить мигрантов обратно на территорию Белоруссии. По данным белорусского Госпогранкомитета, подобная практика отмечается с начала августа.