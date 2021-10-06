Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

Ситуация на границе Белоруссии и Польши обостряется: Варшава грозит военными вертолётами

06 октября 2021, 20:25  •  243 • Политика
Польша применит военные вертолёты на границе с Белоруссией, заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак на фоне ухудшения ситуации с мигрантами.
Власти Польши намерены привлечь военные вертолёты для охраны границы с Белоруссией. Об этом объявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Поводом для этого стала обостряющаяся ситуация с мигрантами с Ближнего Востока, которые стремятся попасть в ЕС через границу между Белоруссией и Польшей. Польские власти отказываются пропускать людей через границу, в результате чего там сейчас разворачивается гуманитарная катастрофа.
Польша привлекает военные вертолёты для охраны границы с Белоруссией,
- сообщил Мариуш Блащак.
Ранее Белоруссия обвинила Польшу в попытке вытеснить мигрантов обратно на территорию Белоруссии. По данным белорусского Госпогранкомитета, подобная практика отмечается с начала августа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





243
Источник
Похожие новости
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах Daily Express: "Идиот!"
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
06 октября 2021, 11:05
Москва предложила 12 решений по встрече Путина и Зеленского: Киев замолчал
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в ту...
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах ...
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 16:30
Чубайс выдвинул требования России. Пронько перевёл заявление о перевороте
30 сентября 2021, 12:50
Россия, "больше угля"! Газовый кризис вышел в Европе на новый уровень
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
29 сентября 2021, 21:15
Путин поставил Эрдогану ультиматум по Сирии и Закавказью - эксперт
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
30 сентября 2021, 16:30
Зеленский просил Эрдогана о помощи с Путиным – МИД Украины
30 сентября 2021, 14:40
Война Польши с Россией неизбежна? Страхи "подогрел" Баранец: "Путин, Шойгу, десант"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.