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Ситуация на Донбассе и освобождение арестованных журналистов: о чем Путин говорил с Порошенко

09 июня 2018, 18:39  •  119 • В России

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с Петром Порошенко. Пресс-служба Кремля отмечает, что разговор был проведен по инициативе украинской стороны.

В ходе переговоров поднимался вопрос о «ситуации на юго-востоке Украины и ход реализации минского «комплекса мер», в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Украинская сторона выдвигает свою версию, которая отличается от российской.

- Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья, - сообщается на сайте президента Украины.

Вот только в то, что в разговоре Порошенко применял именно такую лексику, как сообщается украинцам, верится с трудом. Иначе разговор вполне мог бы закончиться, так и не начавшись по-настоящему.

А вот то, что Владимир Владимирович был безукоризненно корректен, сомнения не вызывает даже у украинцев.

- Особое внимание (было) уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Понятно, что речь шла и о судьбе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного СБУ на Украине 15 мая и обвиненного в государственной измене. Тем более, что Путин ранее уже заявлял, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции» и подчеркнул тогда же, что арест Вышинского — «абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций». В отличие, кстати, от осужденного за явный шпионаж полковника украинской разведки Сущенко и осужденного за приготовление к террористическому акту режиссера Сенцова, объявившего голодовку, но согласившегося на поддерживающую терапию. Некоторые из осужденных в России за подобные деяния граждан Украины, также объявивших голодовки в поддержку Сенцова, уже объявили о прекращении отказа от приема пищи, и их сейчас аккуратно выводят из голодовки.

Вне зависимости от терминологии, которая употреблялась в ходе разговора, Путин и Порошенко договорились о встрече уполномоченных по правам человека двух стран с заключенными согражданами.

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