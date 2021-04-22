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Ситуация между Россией и Чехией стала похожа на войну - эксперт

22 апреля 2021, 19:55  •  40 • Политика
Фото: Ludek Perina/CTK/www.globallookpress.com
Конфликт между странами может разрешиться после саммита Путина с Байденом
Дипломатический скандал между Москвой и Прагой и бездоказательные обвинения чешских властей России во взрывах оружейных складов в Врбетице стали похожи на состояние войны. А ультимативный тон заявлений нового главы МИД Чехии Якуба Кулганека в адрес РФ делается с подачи кураторов из Вашингтона. С такой точкой зрения выступил доктор политических наук, профессор Александр Гусев в комментарии для издания Life.
По его мнению, ситуация сейчас непростая, поскольку чешское руководство зависимо от американских старших товарищей.
"Такое сложное противоречие в дипломатической практике впервые, глава МИД высказался достаточно жестко в жесткой форме. Такое бывает только во время войны, но у нас с Чехией нет такого противостояния, основанием которого бы послужило такое ультимативное требование от такой маленькой страны", – отметил эксперт.
По его мнению, Москва не пойдет на провокации Праги и не станет даже рассматривать никакие ультиматумы. При этом политолог не считает, что конфликт РФ с Чехией может дойти до состоянии противоречий с Украиной.
Гусев предполагает, что высказывания чешского министра будут сглажены, спущены на тормозах, а полная нормализация отношений между Прагой и Москвой произойдет после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Напомним, накануне Кулганек потребовал от российских властей в нашу столицу высланных чешских дипломатов. Министр пригрозил в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Поскольку Москва проигнорировала сей выпад, Прага сегодня исполнила свою угрозу. Теперь нужно ждать ответной реакции Смоленской площади.

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