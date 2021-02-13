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Ситуация меняется: русскоязычные жители Украины перестали бояться
13 февраля 2021, 00:15 • 96 • Украина
Русскоязычное население Украины начало набирать силу и перестало бояться. Об этом ФАН рассказал член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.
Телеведущий Остап Дроздов оскорбил соотечественников в прямом эфире. Он назвал граждан Украины «одноклеточными, имбецилами и крысами». Речь идет об украинцах, которые были аудиторией закрытых оппозиционных телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK».
Ведущий заявил, что зрители, которым нечего теперь смотреть, должны заняться другими делами, например мыть унитазы и лепить вареники для солдат Вооруженных сил Украины, которые участвуют в так называемой Операции объединенных сил в Донбассе.
Примечательно, что в октябре 2019 года Остап Дроздов призвал лишать украинского гражданства всех жителей ЛНР и ДНР. А всех тех из них, кто желает присоединения к России он сравнил с «животными». В результате на него даже было заведено уголовное дело, однако это не мешает Дроздову продолжать унижать «неправильных» с его точки зрения украинцев.
Глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что русскоязычное население Украины начало набирать силу и перестало бояться.
Также Герман Владимиров указал на то, что ситуация на Украине начала меняться. За этим процессом не могут спокойно наблюдать украинские националисты, поэтому они подвергают здравомыслящих людей нападкам.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что государственное китайское телевидение продемонстрировало в новогодней программе украинский танец «гопак» на Красной площади в Москве. Примечательно, что китайцы назвали его «русским».
Автор: Андрей Барановский
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