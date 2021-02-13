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Ситуация меняется: русскоязычные жители Украины перестали бояться

13 февраля 2021, 00:15  •  96 • Украина
Русскоязычное население Украины начало набирать силу и перестало бояться. Об этом ФАН рассказал член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.
Телеведущий Остап Дроздов оскорбил соотечественников в прямом эфире. Он назвал граждан Украины «одноклеточными, имбецилами и крысами». Речь идет об украинцах, которые были аудиторией закрытых оппозиционных телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK».
«Одноклеточные потеряли свой корм. Амебам больше нечего смотреть. Инфузории-туфельки бьются в истерике и припадке. И таких миллионы, которые чувствуют катастрофический недостаток яда, а также того, что делает их абсолютными имбецилами и гражданскими крысами. Таких людей иначе как убогими назвать больше никак невозможно», — сказал Дроздов.
Ведущий заявил, что зрители, которым нечего теперь смотреть, должны заняться другими делами, например мыть унитазы и лепить вареники для солдат Вооруженных сил Украины, которые участвуют в так называемой Операции объединенных сил в Донбассе.
«Возьми помой унитазы. Нечего делать? Почитай книжку, протри хрусталь. Или налепи вареники, заморозь и отправь их нашим ребятам на передовую. Возьми словарь, начни учить язык. Есть куча других занятий», — заявил он.
Примечательно, что в октябре 2019 года Остап Дроздов призвал лишать украинского гражданства всех жителей ЛНР и ДНР. А всех тех из них, кто желает присоединения к России он сравнил с «животными». В результате на него даже было заведено уголовное дело, однако это не мешает Дроздову продолжать унижать «неправильных» с его точки зрения украинцев.
Глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что русскоязычное население Украины начало набирать силу и перестало бояться.
«Замечу, что в 2014 году самые непокорные Киеву области провели референдум, высказав таким образом свою мнение по поводу Майдана. Остальные регионы Украины молчали и смотрели, что же будет дальше. Но сейчас жители Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевкой, Херсонской областей начали говорить. Сегодня русскоязычное население Украины начало набирать силу. Это видно по тому, как взлетела популярность партии, которые выступают за мир с Донбассом и Россией», — сказал собеседник ФАН.
Также Герман Владимиров указал на то, что ситуация на Украине начала меняться. За этим процессом не могут спокойно наблюдать украинские националисты, поэтому они подвергают здравомыслящих людей нападкам.
«Однако такие украинские националисты, как Остап Дроздов, видят, что ситуация в стране меняется. Кроме того, люди начали понимать, что в действительности происходит на Украине. Возьмем в пример ситуацию, связанную с бывшим профессором киевского Национального педагогического университета Евгенией Бильченко, которая сегодня подвергается нападкам со стороны украинских националистов. Она изначально поддерживала Майдан и даже ездила качестве волонтера в АТО, чтобы помочь солдатам ВСУ. Сегодня она прозрела, увидев, что происходит в стране. Кроме того, Бильченко из русофобски превратилась в русофилку. И таких примеров уже очень много. Это говорит о том, что украинское общество начало трезветь, поскольку им надоела марионеточная власть. Поэтому пособники киевского режима из-за этого и бесятся», — резюмировал Герман Владимиров.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что государственное китайское телевидение продемонстрировало в новогодней программе украинский танец «гопак» на Красной площади в Москве. Примечательно, что китайцы назвали его «русским».
Автор: Андрей Барановский

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