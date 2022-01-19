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Ситуация критическая. Спасибо США и НАТО - Рябков

19 января 2022, 16:15  •  196 • Политика
Ситуация в сфере безопасности в Европе стала критической, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Спасибо за это надо сказать США и НАТО.
Об этом дипломат сказал во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай", где поднималась тема переговоров с НАТО о гарантиях безопасности.
Рябков считает, что Запад, пытаясь давить на Россию через Украину, превратил Европу в одну большую пороховую бочку.
Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию,
- отметил замминистра.
Сергей Рябков также добавил, что главный приоритет - добиться юридических гарантий того, что Украина и другие страны, окружающие Россию, не будут приняты в НАТО. Москва стремится к тому, чтобы формула бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, никогда не была реализована.
Напомним, Россия в конце прошлого года потребовала от США и НАТО гарантий нераспространения на восток. В январе состоялись три раунда переговоров, которые ни к чему в итоге не привели. Запад отказывается идти на условия России. При этом Москва с самого начала предупредила, что если "партнёры" сорвут переговоры или попытаются их затянуть, то Россия оставляет за собой право на военно-технический ответ.

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