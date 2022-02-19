«Ситуация критическая». Пушилин не исключил, что большая война может начаться в любой момент

Глава Донецкой народной республики (ДНР) подтвердил взрыв машины начальника Народной милиции ДНР и сказал, что широкомасштабное наступление Вооружённых сил Украины на республику может начаться в любой момент.Об этом Пушилин заявил в эфире «Россия 24», пишет РИА Новости.О взрыве недалеко от Дома правительства в Донецке стало известно сегодня вечером.Пушилин назвал взрыв диверсией и подготовкой Киева к наступлению.«Да, это те диверсии, которые являются одними из признаков подготовки к наступательным действиям. Да, у Дома правительства в центре Донецка была взорвана машина начальника управления народной милиции Синенкова Дениса. По счастливой случайности, он не пострадал», — сказал Пушилин.«Идет прощупывание определенных слабых мест, через которые могут проникнуть диверсанты. Это одна из составляющих перед полномасштабным наступлением», — пояснил он.«В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. К этому абсолютно все (готово)... Ситуация крайне критическая. Определенные участки разминированы, техника приведена к тому, что она в любой момент может перейти к маршу», — добавил он.Он уверил, что каждый из объектов критической инфраструктуры в ДНР под охраной, Донецк готов к возможным терактам.Ранее сегодня из-за угрозы наступления со стороны Украины лидеры ДНР и ЛНР заявили о начале массовой эвакуации населения Ростовскую область. Денис Пушилин отметил, что эвакуируются, в основном, женщины и дети, мужчины же остаются на месте. Эвакуироваться из республики могут сотни тысяч человек, не исключил он.