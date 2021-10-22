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«Ситуация крайне непростая»: в России обновились антирекорды по COVID-19

22 октября 2021, 16:40  •  106 • В России
В России обновились антирекорды по числу выявленных случаев COVID-19 и летальных исходов — 37 141 и 1064 соответственно. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица в конце этой — начале следующей недели может достигнуть пиковых значений по заболеваемости коронавирусом. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что прививочная кампания против коронавирусной инфекции проходит в России хуже, чем в ряде стран Европы. «Проблема пока с сознательностью граждан во многом», — отметил он.
 
АГН «Москва» © Денис Гришкин
 

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России «крайне непростая». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что власти пока не рассматривают возможность введения более жёстких ограничений на общефедеральном уровне, поскольку никто не может предсказать траекторию развития пандемии.

«Мы с вами видим заключение экспертов о том, что как раз запланированный, где-то на семь-восемь-девять дней режим нерабочих дней именно и станет возможностью для того, чтобы прервать цепочки заражений. Каких-то однозначных цифр не существует, но с учётом какого-то количества дней, конечно, принимаются решения, судя по динамике прироста больных, которые ложатся в больницы, для которых требуются койко-места. То есть это такое комплексное решение, где взвешиваются все факторы. Этим занимается правительственный штаб», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя введение в РФ нерабочих дней.

При этом он указал, что властями пока не предусматриваются какие-либо дополнительные меры поддержки населения в связи с нерабочими днями.

«В настоящий момент, вы знаете, что действует целый ряд решений, в целом, которые, не имеют, наверное, отношения к режиму выходного дня. Это точечные меры поддержки в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми и так далее. Это целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе, и не нужно об этом забывать», — пояснил Песков.

Наряду с этим пресс-секретарь президента РФ констатировал, что Россия уступает ряду государств Европы по темпу вакцинации.

«Мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию, меньше людей вакцинируются. И на фоне возникновения новых более агрессивных штаммов больше людей заболевает. Это да, это та реальность, которая сейчас имеет место быть», — сказал он.

При этом Песков указал, что врачами проделана «гигантская работа»: наработан опыт по увеличению количества койкомест, логистике, в частности, обеспечением кислородом, имеется производственный потенциал по средствам индивидуальной защиты, другим материалам и расходникам.

Также на russian.rt.com «Важно сбить пик новой волны эпидемии»: дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в России

«Проблема пока с сознательностью граждан во многом», — заключил официальный представитель Кремля.

20 октября Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни с сохранением заработной платы. При этом президент власти субъектов РФ при необходимости установить дополнительные нерабочие дни.

В Москве и Московской области, в частности, период нерабочих дней начнётся с 28 октября.

Статистика COVID-19 в России

В России обновляются максимальные показатели по числу новых случаев COVID-19 и количеству летальных исходов — 37 141 и 1064. Предыдущие антирекорды были зафиксированы накануне — 36 339 и 1036.

Наибольшее число новых эпизодов коронавируса было зарегистрировано в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233) и Московской области (2428).

Общее число случаев COVID-19 в России достигло 8 168 305, при этом за весь период зафиксировано 228 453 летальных исхода, выздоровели 7 117 060 человек (25 453 — за последние сутки).

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова за последнюю неделю осложнилась ситуация в 14 регионах. Речь идёт об Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, а также о Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Кроме того, в оперштабе сообщили, что на сегодняшний день коллективный иммунитет в стране составляет 45,7%. При этом первым компонентом привились уже 53 511 786 человек, полный курс прошли 49 161 150 россиян.

Москва к концу этой недели — началу следующей недели может достичь пиковых значений по заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. Об этом в эфире телеканала Россия 1 сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы два месяца осенних пожили практически без ограничений, но мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса, даёт достаточно большую синергию и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний», — пояснил он.

Накануне власти Москвы объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно. В этот период запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, а также объявляются каникулы в школах и детских садах. При этом приостанавливается работа непродовольственных магазинов, кинотеатров, спортзалов, оказание госуслуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города, деятельность заведений общепита может быть организована только навынос.

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