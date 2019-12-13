«Ситуация доведена до абсурда»: Евросоюз продлил санкции в отношении России

Евросоюз принял решение о продлении антироссийских санкций ещё на шесть месяцев, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Объясняя данное решение, в ЕС в очередной раз обвинили Россию в невыполнении Минских соглашений. В Совете Федерации заявили о противоречии санкционной политики ЕС решениям «нормандской четвёрки», и назвали ситуацию абсурдной.

Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев. Соответствующее решение было принято лидерами ЕС в ходе саммита, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Он отметил, что лидеры ЕС после прошедшей в Париже встречи в «нормандском формате» заслушали доклад Франции и Германии по вопросу России и Украины.

«Это стало поводом, чтобы обсудить ситуацию в регионе, а также... для того, чтобы принять решение о продлении санкций ещё на шесть месяцев, поскольку мы убеждены, что реализация Минских соглашений остаётся одним из важнейших моментов», — заявил он.

Мишель добавил, что ЕС продолжит пристально следить за их выполнением в будущем.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа осудил решение Евросоюза о продлении санкций. Он отметил в беседе с RT, что ЕС продолжает придерживаться санкционной политики вместо того, чтобы поддерживать продвижение в мирном направлении.

«Было бы правильно наоборот смягчать санкции и давать «зелёный свет» всему минскому движению. Будем надеяться, что нормандские встречи по Минским соглашениям приведут к положительным результатам и вопрос европейских санкций должен будет сняться», — заключил он.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, комментируя RT решение об очередном продлении санкций, заявил, что ситуация доведена до абсурда.

«Вывод можно сделать только один — ЕС всё ещё находится в заложниках у неверной, я бы даже сказал ложной, оценки и причин, и хода, и перспектив урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, и, соответственно, причин изменения статуса Крыма. Эта оценка вырабатывалась на эмоциях, очень поверхностно, ещё в 2014 году и заложила очень глубокую колею, из которой Евросоюз до сих пор не может выбраться. Он идёт по заданной тогда траектории, вне зависимости от того, что выяснилось после 2014 года и что сейчас реально происходит. То есть ситуация доведена до абсурда», — отметил он.

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Косачев обратил внимание, что на встречах в «нормандском формате» Франция и Германия пытаются добиться от Украины выполнения её части Минских соглашений, однако, после завершения саммита, продолжают возлагать всю полноту ответственности на Россию.

Он отметил, что в этом заключается диаметральное противоречие в интерпретации в Париже в рамках «нормандской четвёрки» и в Брюсселе.

«Для меня, объяснение этому в том, что для Франции и Германии, к сожалению, соображения европейской солидарности и желание выступать в унисон с наиболее жёсткими критиками России оказываются выше, чем интересы урегулирования конфликта на Украине по существу. Ведь нынешним решением, продлением санкций, подливается очередная порция бензина в тот костёр, который горит на юго-востоке Украины», — заявил сенатор.

Как отметил Косачёв, благодаря таким решениям украинские власти в очередной раз остаются вне критики и не получают никакой мотивации, чтобы выполнять свою часть Минских соглашений. При этом Киев, по мнению сенатора, вместо движения вперёд в этом вопросе продолжает провоцировать конфликт между ЕС и Россией.

«А что-то реальное произойдёт, когда с действиями Киева согласятся Донецк и Луганск. Когда они увидят, что их права и интересы защищены через внесение изменений в Конституцию, через закон об особом статусе, через закон об амнистии», — сказал он.

«Вредная для экономики ЕС политика»

Напомним, первый пакет антироссийских санкций был введён в марте 2014 года после того, как в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. США и ЕС обвинили российскую сторону в причастности к ухудшению обстановки на востоке Украины. РФ вынуждена была принять ответные рестриктивные меры против стран Запада. При этом Москва неоднократно подчёркивала, что не является стороной украинского конфликта.

Пакет антироссийских санкций включает в себя заморозку активов и введение визовых ограничений в отношении ряда лиц, запрет компаниям стран, наложивших санкции, вести деловые отношения с указанными лицами, а также прекращение сотрудничества с рядом российских организаций и другие меры.

В сентябре 2019 года Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала продление ограничительных мер заезженной пластинкой.

В настоящее время санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько в разговоре с RT назвал очередное решение ЕС о продлении рестриктивных мер ожидаемым и отметил, что пока не было реальных предпосылок к тому, что Европа откажется от санкций. Эксперт напомнил, что ограничения наносят ЕС ущерб в размере до 1 млрд евро в месяц, а также причиняют неудобства российской стороне, однако Европа продолжает вредную для собственной экономики политику. Безпалько добавил, что Москва пошла на все шаги, которые должны были бы удовлетворить структуры Евросоюза.

«Мы вернули корабли, мы вернули пленных, мы встретились в нормандском формате, мы подтвердили верность минским соглашениям. Но санкции почему-то сохраняются и продлеваются на полгода», — отметил он.

Эксперт выразил мнение, что Украина попытается уклониться от исполнения решений саммита в «нормандском формате», либо потребует пересмотреть положения Минских соглашений, что сделает невозможным отмену санкций или обусловит их продление.