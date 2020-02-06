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Ситуация деградирует: МИД России о выдаче американских виз нашим дипломатам

06 февраля 2020, 08:09  •  148 • Политика
МИД отметил ухудшение ситуации с выдачей США виз российским дипломатам. В частности, российская сторона отметила, что ситуация деградирует.
О том, что Москва будет добиваться переноса мероприятий из Соединённых Штатов в другие страны, сообщает российский МИД. В официальном комментарии указывается, что это будет в том случае, если американские власти и далее продолжат политику отказа в визах для наших официальных лиц.
По словам дипломатов, ситуация за это время не только не улучшилась, она "продолжила деградировать".
Несмотря на наши неоднократные обращения, призывы к снятию препятствий, визовые отказы со стороны американских властей приобретают массовый характер, - говорится в тексте. - Это осознанная, преднамеренная линия Вашингтона.
Также российская сторона отмечает, что всё же надеется, что в Вашингтоне так или иначе возобладает здравый смысл. И что там "перестанут чинить препятствия". В ином случае придётся добиваться переноса мероприятий в государства, где политический климат более благоприятен.

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