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Ситуация деградирует: МИД России о выдаче американских виз нашим дипломатам
06 февраля 2020, 08:09 • 148 • Политика
МИД отметил ухудшение ситуации с выдачей США виз российским дипломатам. В частности, российская сторона отметила, что ситуация деградирует.
О том, что Москва будет добиваться переноса мероприятий из Соединённых Штатов в другие страны, сообщает российский МИД. В официальном комментарии указывается, что это будет в том случае, если американские власти и далее продолжат политику отказа в визах для наших официальных лиц.
По словам дипломатов, ситуация за это время не только не улучшилась, она "продолжила деградировать".
Также российская сторона отмечает, что всё же надеется, что в Вашингтоне так или иначе возобладает здравый смысл. И что там "перестанут чинить препятствия". В ином случае придётся добиваться переноса мероприятий в государства, где политический климат более благоприятен.
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