Ситуация деградирует: МИД России о выдаче американских виз нашим дипломатам

О том, что Москва будет добиваться переноса мероприятий из Соединённых Штатов в другие страны, сообщает российский МИД. В официальном комментарии указывается, что это будет в том случае, если американские власти и далее продолжат политику отказа в визах для наших официальных лиц.

По словам дипломатов, ситуация за это время не только не улучшилась, она "продолжила деградировать".

Несмотря на наши неоднократные обращения, призывы к снятию препятствий, визовые отказы со стороны американских властей приобретают массовый характер, - говорится в тексте. - Это осознанная, преднамеренная линия Вашингтона.

Также российская сторона отмечает, что всё же надеется, что в Вашингтоне так или иначе возобладает здравый смысл. И что там "перестанут чинить препятствия". В ином случае придётся добиваться переноса мероприятий в государства, где политический климат более благоприятен.