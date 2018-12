«Ситуация далека от стабилизации»: что может стоять за словами Трампа об окончательном разгроме ИГ за 30 дней

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что через 30 дней в Сирии и Ираке боевиков «Исламского государства»* «не останется совсем». Эти слова главы Белого дома прозвучали во время подписания указа об оказании помощи членам религиозных меньшинств двух ближневосточных стран. Впрочем, американские аналитики не разделяют точку зрения своего президента, подчёркивая, что активность террористов по-прежнему остаётся высокой. Между тем эксперты отмечают, что реальных военных успехов западная коалиция во главе с США не достигла, а говорить о разгроме ИГ пока ещё очень рано — сам Вашингтон мешает стабилизации ситуации в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставшиеся в Сирии боевики ИГ будут уничтожены, а занимаемые ими районы страны освобождены в течение месяца.

«Мы очень многого добились в отношении ИГИЛ. Там их осталось совсем немного. Через 30 дней не останется вовсе», — сообщил Трамп журналистам после подписания законопроекта об оказании помощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке.

Указ, подписанный главой Белого дома, направлен на оказание гуманитарной помощи членам религиозных меньшинств двух ближневосточных стран — христианам, езидам и другим пострадавшим от действий террористов.

Однако в Вашингтоне не все согласны с оценкой ситуации в Сирии, которую дают Дональд Трамп и его военачальники. Согласно ноябрьскому докладу американского Центра стратегических и международных исследований (СSIS), в регионе, в особенности в Ираке, по-прежнему сохраняется угроза роста количества террористических атак ИГ, несмотря на заверения американской стороны в обратном.

«В то время как многие американские и иракские политики спешат заявлять о победе в борьбе с «Исламским государством», многое указывает на то, что террористическая угроза со стороны ИГ сохраняется. При этом боевики меняют свою тактику при нападениях на правительственные объекты», — пишет автор доклада Максвелл Маркусен.

Некоторые американские СМИ, такие как газета The New York Times и журнал US News & World Report, указывают, что количество террористических атак, совершаемых боевиками ИГ, в последнее время возросло.

Согласно докладу СSIS, на который ссылается US News & World Report, в 2018 году боевики ИГ совершали в среднем в месяц до 75 нападений на различные цели в Ираке. Это на четверть больше, чем в 2016 году, хотя и не превышает показателей 2017-го. Наибольшая террористическая активность была отмечена в провинции Киркук — там количество нападений по сравнению с прошлым годом выросло вдвое.

В своём репортаже от 9 декабря NYT сообщила, что некоторые курдские формирования начали усиленно укреплять свои позиции в ожидании новых нападений со стороны террористов.

При этом замначальника Совместного командования специальных операций США в Ираке полковник Джонатан Байром накануне сообщил журналистам, что, несмотря на участившиеся вылазки боевиков, ситуация в регионе стабильная.

«Осуществляется большое количество нападений, однако они не оказывают серьёзного влияния на общую ситуацию с безопасностью», — приводит слова Байрома US News & World Report.

Аналитики CSIS полагают, что численность боевиков ИГ может насчитывать от 20 до 30 тыс. человек в Сирии и от 10 до 15 тыс. человек в Ираке.

Однако на встрече с представителями СМИ Байром не подтвердил эту информацию, отказавшись при этом сообщить число террористов согласно данным ВС. Он добавил, что оставшиеся в регионе боевики вынуждены существовать в «спартанских» условиях — пещерах и подземных туннелях.

Нестабильная ситуация

По словам руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, заявление Трампа за 30 дней покончить с ИГ является «самопиаром, ведь нынешний американский президент очень любит действовать по принципу «сам себя не похвалишь, никто не похвалит».

«Нынешняя политика Вашингтона на Ближнем Востоке вызывает неоднозначную реакцию как в регионе, так и в самих Соединённых Штатах. Администрацию Трампа обвиняют в том, что она сдаёт Ближний Восток противникам США — России и Ирану. Заявления Трампа могут вызвать лишь недоумение у экспертов, которые прекрасно понимают ситуацию», — пояснил Батюк.

Завершить разгром ИГ за 30 дней невозможно ни на практике, ни в теории, подчеркнул эксперт.

«Ситуация в Сирии далека от стабилизации, а для её разрешения необходимо добиться действительно эффективного национального примирения на антиэкстремистской основе. Только в этом случае можно будет говорить об искоренении боевиков», — считает Батюк.

Террористическая деятельность ИГ в регионе будет продолжаться до тех пор, пока центральные правительства Сирии и Ирака не будут полностью контролировать территорию своих стран, чему препятствуют США, пояснил эксперт.

При этом администрация Трампа обвиняет в присутствии боевиков в регионе Россию и законные сирийские власти. Так, в сентябре помощник министра обороны США по делам международной безопасности Роберт Карем заявил, что Москва и Дамаск несут ответственность за то, что сирийская провинция Идлиб превратилась в «гнездо террористических организаций».

По словам Карема, правительственные силы САР и Россия использовали Идлиб как «свалку», допустив, чтобы в этом районе обосновались «худшие террористы».

Без ставки на победу

Трампа не сильно волнует, что его заявления могут не соответствовать действительности, главное — «ввернуть эффектную фразу», считает военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

«Даже обывателю понятно, что выбить террористов из Ирака и Сирии за 30 дней невозможно. США сами приложили немало усилий как раз для того, чтобы помешать САР, России, Ирану и Турции реально бороться с терроризмом», — пояснил Коновалов в разговоре с RT.

По словам эксперта, Трамп недостаточно осведомлён о ситуации в регионе, поэтому и делает подобные громкие заявления.

За четыре года нахождения сил международной коалиции под руководством США в САР они не добились практически никаких военных и политических успехов, подчёркивают эксперты. Действиям коалиции в Сирии и Ираке можно объективно дать лишь самую низкую оценку, добавил Коновалов.

«Однако для участников этой коалиции такая оценка никакого значения не имеет, им всё равно. Для них самое главное — не закончить войну, а преследовать свои политические и экономические интересы. Всё это делается под давлением США при полной поддержке участников коалиционных сил, которым просто некуда деваться», — отметил политолог.

США и их союзники в Сирии и Ираке действовали, исходя из требований политической конъюнктуры, поясняет эксперт.

«Чтобы свалить сирийский режим, сначала делали ставку на Свободную сирийскую армию, потом на курдов, а теперь в открытую — на недобитых террористов и мятежников. Военных успехов там практически нет. Ракку брали силы Демократического союза, США поддерживали их с воздуха и уничтожили город. То же касается и ситуации в Ираке. Мосул был полностью уничтожен. Вот верх военно-оперативного искусства американцев. Ставка на решающую победу не делалась», — заключил Иван Коновалов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.