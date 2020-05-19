«Ситуация далека ещё от идеальной»: Собянин рассказал об условии для разрешения прогулок в Москве

Власти Москвы разрешат прогулки и занятия спортом на улице, когда в городе начнёт снижаться количество смертей пациентов с коронавирусом, сократится число тяжелобольных, а количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции будет измеряться не в тысячах, а десятках или сотнях. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он также констатировал, что ситуация по-прежнему остаётся сложной, однако благодаря ответственному подходу москвичей к соблюдению ограничительных мер удалось избежать гуманитарной катастрофы и коллапса городской системы здравоохранения.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве по-прежнему находится серьёзную угрозу для жителей города, поэтому говорить о возможности разрешения прогулок и занятий спортом на улице пока не приходится. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растёт, когда у нас тяжелобольных в больнице будет значительно меньше, когда будем каждый день выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может и ещё меньше», — сказал Собянин.

Вместе с тем, с понедельника, 25 мая, в Москве возобновят работу многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ).

Также, по словам Собянина, Москве удалось избежать гуманитарной катастрофы, которая произошла во многих городах Европы и США. Он также заметил, что благодаря ответственности горожан система здравоохранения Москвы сумела преодолеть пиковую нагрузку, которую прогнозировали на середину мая.

«Это огромный был стресс: предвидя такое будущее, просчитывать его, готовиться, это, конечно, был ужасный прогноз. И то, что он не сбылся — это заслуга, в первую очередь, москвичей, которые очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе, к тем просьбам и рекомендациям, которые есть», — добавил градоначальник.

Он также в очередной раз призвал горожан к соблюдению, установленных в связи с эпидемией правил, поскольку только это может привести к выходу из режима ограничительных мер.

«Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчётливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми. Надо просто ощущать эту угрозу и действовать адекватно той угрозе, которая есть, которая реально существует, она не надуманна. Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приёмным отделением — и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение — и всё станет ясно. Ситуация не так проста и далека ещё от идеальной», — пояснил Собянин.

Помимо этого министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков сообщил, что в городе с начала режима повышенной готовности зарегистрировано более 54 тыс. случаев нарушений режима самоизоляции, в том числе 885 случаев за 18 мая. К тому зафиксировано уже почти 73 тыс. случаев нарушений со стороны граждан с положительным тестом на коронавирус или ОРВИ.

«Соблюдение заболевшими гражданами домашнего карантина — критически важное условие для замедления темпов распространения вируса. Именно поэтому власти города уделяют особое внимание контролю в этой области, применяются различные технические средства, позволяющие моментально установить факт нарушения. Эти методы непопулярны среди населения и вызывают много критики, но я хочу донести до москвичей ключевую мысль: цель внедрения подобных инструментов — не оштрафовать как можно больше граждан, а обезопасить население города от риска заражения», — цитирует Данчикова РИА Новости.

Отметим, что согласно последним данным, в России выявлен 299 941 случай коронавируса. С начала эпидемии выздоровели уже 76 130 человек. Зафиксировано 2837 летальных исходов (0,95%) от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Лидером по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции в России является Москва — 149 607. За последние сутки в столице обнаружили 3545 новых заболевших. При этом выписаны по выздоровлению 31 496 пациентов, тогда как от осложнений, связанных с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, умерли 1 651 человек.

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Между тем директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин отметил, что уровень циркуляции коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Москвы за последнюю неделю упал в четыре-пять раз — с 12-14% до 2,6%.

Напомним, что в Москве до 31 мая действуют ограничительные меры, введённые из-за коронавируса. При этом с 12 мая возобновили работу промышленные и строительные предприятия. В тот же день в столице стало обязательным ношение маски и перчаток на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси. При этом штраф за нарушение масочного режима составит 5 тыс. рублей.