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Ситуация беспрецедентная: о провокациях ЦРУ-СБУ против России
09 сентября 2021, 04:25 • 152 • Украина
Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, поделился мнением относительно последних скандалов с провокациями, к которым причастны спецслужбы США и подконтрольные им спецслужбы Украины.
«Дал небольшой комментарий России 24 на тему СБУ-ЦРУ и провокаций против России.
Мое мнение — уже давно не надо разделять ЦРУ и СБУ, поскольку последнее — это просто филиал американской структуры.
Помните историю в 2008 году, когда посол США вручал дипломы выпускникам Академии СБУ? Фото № 1, посол США Уильям Тейлор вручает эти самые дипломы этим самым выпускникам.
Справа с папочкой счастливо улыбается Валентин Наливайченко, Глава СБ Украины.
Ситуация на самом деле беспрецедентная в плане суверенитета (вернее, его отсутствия). Посол иностранной державы видит в лицо всех будущих контрразведчиков. Феерия.
А флаг США помните на здании СБУ? Да, было и такое, фото № 2. Впрочем, если учесть, что в здании СБУ целый этаж выделен американцам, куда украинские офицеры даже доступа не имеют, ну о чем тут говорить?
Борис Рожин в 2018 году писал про операцию СБУ, которая проводилась в интересах США против иранских дипломатов, которым сбушными провокаторами предлагалась продукция двойного назначения. Курировал ее тот же самый резидент ЦРУ в Киеве Тимоти Сковин, причастный к операции 2020 года против 33 россиян.
Поэтому неуклюжие оправдания представителей Украины по факту выхода в CNN материала о причастности ЦРУ к этой сорвавшейся спецоперации ничего кроме жалости не вызывают».
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