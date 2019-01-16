«Ситуация абсолютно непредсказуемая»: в Великобритании парламент рассмотрит вопрос о вотуме недоверия Терезе Мэй

В среду, 16 января, британский парламент может вынести правительству Терезы Мэй вотум недоверия. Накануне палата общин отклонила предложенное кабмином соглашение о брексите. Против него выступили 432 депутата, в том числе члены правящей Консервативной партии. Эксперты считают, что, если председателю правительства не удастся вернуть расположение однопартийцев, она потеряет свой пост. Также аналитики указывают, что дальнейшее развитие событий становится совершенно непредсказуемым.

В среду, 16 января, в британском парламенте пройдёт голосование о вынесении вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй. С такой инициативой выступил глава парламентской оппозиции, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Накануне палата общин отклонила соглашение кабмина с Брюсселем о брексите.

«Результаты сегодняшнего голосования (о соглашении с Брюсселем по условиям брексита. — RT) — это крупнейшее поражение правительства за последние годы. Парламент вынес окончательное решение, оно совершенно ясно и говорит само за себя. Премьер-министр пытается поддержать своё нежизнеспособное предложение, вдохнуть в него жизнь. Эта сделка не должна быть принята», — сказал Корбин.

Политик подчеркнул, что голосование о вотуме недоверия должно «вынести вердикт явной некомпетентности нынешнего правительства».

Во вторник, 15 января, в нижней палате британского парламента состоялось голосование по проекту выхода Великобритании из Евросоюза. Предложенный правительством документ провалился — против проголосовали 432, в то время как в поддержку сделки — лишь 202 депутата. При этом соглашение не поддержали и многие однопартийцы Мэй — консерваторы.

В британских СМИ констатировали провал соглашения, которое Мэй ранее называла «лучшим из всех возможных». Так, The Sun назвала сделку «мёртвой, как птица додо» (этот вид вымер в XVII веке).

Tomorrow's front page: Theresa May's EU deal is dead after she suffered the largest Commons defeat in history https://t.co/v42ielZThEpic.twitter.com/T7o7VoQKgS — The Sun (@TheSun) 15 января 2019 г.

В The Daily Telegraph полагают, что провал проекта сделки правительства о выходе из Евросоюза на голосовании стал «полным унижением» правительства.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph 'A complete humiliation' #tomorrowspaperstodaypic.twitter.com/KiMQDCy2Xa — The Telegraph (@Telegraph) 15 января 2019 г.

585 страниц

Соглашение между Лондоном и Брюсселем объёмом 585 страниц был окончательно утверждено премьер-министром Великобритании и представителями Евросоюза 25 ноября. Тогда стороны подчеркнули, что в дальнейшем его будет невозможно изменить.

«Это наше последнее предложение. Мы можем добавить разъяснения, но мы не будем его пересматривать. Выбор таков: принять или отклонить его», — сказал тогда Юнкер.

При этом проект сделки между Лондоном и Брюсселем не устроил как представителей оппозиции, так и однопартийцев Мэй, которые в начале декабря уже инициировали процедуру голосования о вотуме недоверия премьеру, однако потерпели поражение.

Согласно действующему законодательству, консерваторы не могут в течение ближайшего года повторно выдвигать на голосование вотум недоверия своему лидеру. Однако это правило не распространяется на оппозицию — уже в середине декабря Корбин предложил проголосовать за отставку Мэй. Предложение политика тогда не было поддержано.

Мэй, в свою очередь, пришлось перенести голосование по сделке с конца декабря на 15 января, чтобы за время парламентских каникул попытаться убедить депутатов проголосовать за документ. Корбин также выступал с критикой этого решения.

«Совершенно очевидно, что недопустимо и неприемлемо месячное ожидание решающего голосования по важнейшему вопросу, касающемуся будущего государства», — сказал он 18 декабря.

«Найти компромисс внутри партии»

Если правительство выдвинет Мэй вотум недоверия, у правительства будут две недели, чтобы восстановить доверие депутатов или сформировать новый кабинет. Если этого не удастся делать, парламент уйдёт на каникулы сроком 25 рабочих дней, которые необходимы для организации национальных выборов.

При этом итоги голосования будут зависеть от позиции консерваторов, которые уже выступили против сделки по брекситу, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Они могут договориться, что Мэй заменят на другого человека с более жёсткими взглядами, который будет отстаивать позиции того меньшинства, которое вчера принесло поражение Мэй при голосовании. Могут договориться, что Британия выходит без соглашения из Евросоюза, или о какой-то другой совместной формуле. Тогда консерваторы проголосуют против», — отметил он в беседе с RT.

Эксперт подчеркнул, что в случае если голосование о вотуме недоверия правительству провалится, это усилит позиции премьер-министра на переговорах с Евросоюзом.

«Для этого Мэй должна согласовать этот момент внутри партии. И должна перестать говорить своим однопартийцам, что выход без сделки — это катастрофа. Всё зависит от того, какой политической волей она обладает и сможет ли найти компромисс внутри партии», — добавил Брутер.

В Евросоюзе призывают Великобританию выработать единую окончательную позицию государства по брекситу. Так, об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

«Если принятие соглашения оказалось невозможным, но при этом никто не хочет (уходить. — RT) без соглашения, то кому хватит мужества наконец сказать, каким будет финальное решение?» — написал он в своём Twitter.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) 15 января 2019 г.

Кроме того, в Великобритании усиливают позиции противники брексита. Так, в день голосования в Лондоне собрались протестующие, которые, по данным The Guardian, с воодушевлением восприняли информацию о поражении правительства. По мнению демонстрантов, это решение может привести к отмене брексита или отсрочит выход страны из ЕС.

Согласно исследованию YouGov, проведённому среди более чем 25 тыс. британцев в декабре 2018 — январе 2019 года, 48% опрошенных высказались против брексита, 40% — за. Остальные до сих пор не определились.

Раскол в британском обществе только подчёркивает непредсказуемость дальнейшего развития ситуации с брекситом, отметил в разговоре с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Не очень понятно, что британцам делать дальше. Уйти на идеальных условиях им не удаётся — европейцы не позволяют. Уйти без сделки ещё хуже (для Великобритании. — RT). То есть там каждый следующий шаг ещё сложнее предыдущего. Британцам и Мэй не позавидуешь. Ситуация абсолютно непредсказуемая», — заключил эксперт.