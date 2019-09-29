«Ситуативный эффект»: как американцы относятся к возможному импичменту Трампа

Почти половина граждан США одобряют инициативу Демократической партии по началу процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Эту идею поддержали 47% участников соцопроса, проведённого в конце сентября. Поводом для очередного призыва отстранить президента от власти стали сообщения о том, что глава Белого дома якобы оказывал давление на Владимира Зеленского из-за расследования против сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. По мнению экспертов, вероятность того, что Трамп лишится своего поста, очень низка. Аналитики полагают, что демократы действуют «из соображений пиара», а результаты опроса касательно импичмента президента — лишь временное колебание общественного мнения.

Проведение процедуры импичмента в отношении главы Белого дома Дональда Трампа одобряет почти половина американцев. Как показал опрос, проведённый 26—27 сентября компанией HarrisX по заказу издания The Hill, эта инициатива конгрессменов от Демократической партии получила поддержку у 47% жителей США, тогда как в июне этот показатель был ниже на 12%. В опросе приняли участие свыше тысячи респондентов, из них только 11% не смогли определиться с ответом.

При этом 42% участников опроса осуждают стремление демократов подвергнуть Трампа импичменту. Стоит отметить, что опрос проводился как среди сторонников обеих политических сил — Республиканской и Демократической партий, — так и среди тех, кто не имеет никаких партийных предпочтений. Среди демократов уровень одобрения идеи отстранения президента от власти вырос с 59% до 78% по сравнению с июньскими показателями, в то время как доля республиканцев, поддерживающих эту инициативу, к настоящему моменту увеличилась с 5% до 18%. Из внепартийных респондентов импичмент в отношении Трампа одобряют 41%.

Украинский след

Если предвыборная кампания 2016 года прошла в США на фоне дискуссии о «российском вмешательстве», то в центре предстоящей в 2020 году кампании оказалась Украина. Имевший до сих пор статус главного потенциального соперника Дональда Трампа бывший вице-президент США Джо Байден после «евромайдана» курировал Украину, а его сын Хантер Байден получил тогда должность в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holdings.

Хантер Байден

AFP

© Moses Robinson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Как впоследствии сообщало издание The Hill, Байден-младший мог быть замешан в коррупционных преступлениях во время своей работы на Украине. Генпрокуратура республики даже готовилась начать против него расследование, но этому помешал Байден-старший, который добился увольнения главы украинского ведомства Виктора Шокина. Следует отметить, что американский политик открыто рассказывал журналистам о том, как добился его отставки. Правда, причины такой позиции Байден не раскрывал.

При этом демократы обвиняют Трампа в том, что он оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы получить от Киева сведения, которые могли бы бросить тень на репутацию Байденов.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с Зеленским. Президент США поднял в разговоре тему расследования против Хантера Байдена, тогда как украинский лидер в ответ пообещал, что новый генпрокурор Украины изучит эту ситуацию.

Американский Минюст исследовал обнародованную стенограмму, но не нашёл в разговоре признаков нарушения закона.

Однако лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси расценила эту публикацию как достаточно вескую причину для запуска процедуры импичмента Трампа.

«Президент должен быть привлечён к ответственности. Никто не может быть выше закона», — заявила Пелоси.

Конгресс приступил к расследованию по делу о досрочном отстранении 45-го президента США от власти.

По американским нормам, правом формулировать и выдвигать обвинения по импичменту обладает палата представителей, в которой большинством мест располагают сейчас демократы. Но для того, чтобы импичмент действительно состоялся, это решение должны одобрить две трети сенаторов.

Не обошлось и без обвинений в адрес России: как заявила Пелоси, выступая в эфире телеканала MSNBC, Москва могла «приложить руку» и к этой украинской истории.

«Из соображений пиара»

Готовиться к запуску процедуры импичмента демократы начали ещё до публикации стенограммы переговоров Трампа и Зеленского. В письме, датированном 23 сентября и подписанном главами трёх комитетов конгресса, говорится о том, что госсекретарь США Майк Помпео должен представить конгрессу материалы по делу о возможных попытках Трампа собрать компромат на Джозефа Байдена. При этом конгрессмены уточняют, что направляли такие запросы и ранее, но так и не получили ответ.

Однако Госдеп и на этот раз не предоставил демократам запрашиваемые материалы, о чём говорится ещё в одном обращении глав комитетов палаты представителей к Помпео.

Конгрессмены предупредили, что должны получить нужные данные до 4 октября. В заявлении особо подчёркивается, что документы запрашиваются в рамках процедуры импичмента и если Госдеп откажется их предоставить, то это будет расцениваться как доказательство препятствования расследованию.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Речь идёт о материалах, касающихся сообщений о предполагаемом давлении на украинские власти со стороны Дональда Трампа, с тем чтобы Киев начал расследование против сына Джозефа Байдена. Кроме того, конгрессмены потребовали предоставить им стенограмму разговора Трампа с президентом Украины, а также любые материалы, касающиеся адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и военной помощи Украине со стороны США.

Вдобавок, как пишет издание Axios, комитет конгресса по разведке 4 октября намерен в закрытом режиме заслушать показания генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона, который делал официальную оценку информации осведомителя о звонке президента США украинскому лидеру.

Также в течение ближайших недель конгресс намерен получить показания пяти сотрудников Госдепа, включая экс-посла США на Украине Мари Йованович и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Отметим, что 28 сентября телеканал CNN со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника сообщил о возможной отставке Курта Волкера.

По мнению экспертов, возможный импичмент, который так поддерживают демократы, приведёт лишь к тому, что уверенность американских граждан в эффективности политических институтов будет подорвана. Такую точку зрения в беседе с RT высказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Постоянные разбирательства, расследования, инициирование импичмента ударят по имиджу Вашингтона как по державе, которой свойственна политическая стабильность. В то же время реально сместить Трампа с его поста практически невозможно, поскольку сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам, заблокирует это решение. Эту кампанию демократы затеяли только из соображений пиара, чтобы постоянно омрачать имидж Трампа», — считает Блохин.

«Отыгранная фигура»

Хотя число американцев, одобряющих запуск процедуры импичмента, и выросло, это мало отразилось на политическом рейтинге Дональда Трампа, отмечают эксперты. По данным опроса, проведённого Harris Poll при сотрудничестве с Harvard CAPS с 22 по 24 сентября при участии 2000 респондентов, рейтинг одобрения Трампа держится на уровне 46%.

По данным другого опроса, проведённого ранее институтом Gallup, рейтинг Дональда Трампа составляет 43%, что превышает показатель поддержки Барака Обамы в тот же момент его первого президентского срока.

Палата представителей США

AFP

© Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Авторы исследования обратили внимание также на высочайшую поляризацию общественного мнения. Если среди республиканцев Трампа поддерживают 91% респондентов, то в среде демократов к его фигуре лояльно настроены только 5%. Похожие показатели фиксировались только несколько раз в новейшей истории США: во время президентства Обамы, а также Джорджа Буша — младшего и Рональда Рейгана.

Между тем потенциальный соперник Трампа Джозеф Байден теряет популярность среди однопартийцев. Если прежде он единолично лидировал в глазах большинства сторонников Демпартии, то сейчас на первый план вышла сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, о чём свидетельствуют результаты социсследований.

По мнению президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского, Демпартия, скорее всего, прекратит поддержку Байдена, который может быть замешан в коррупционном скандале.

«Сегодня Байден — отыгранная фигура. Скорее всего, лидерство перейдёт к сенатору Элизабет Уоррен. А рейтинг Трампа растёт по очень простой причине — это ответная реакция республиканцев на действия демократов», — пояснил Лозанский в беседе с RT.

Что же касается той поддержки, которую получила идея импичмента у населения, то это «ситуативный эффект», уверен Эдуард Лозанский. Эксперт напомнил, что республиканцы готовят ответный удар по демократам.

«Генпрокурор Уильям Барр и ФБР уже начали расследование, которое может показать, что демократы незаконно инициировали дело против Трампа по делу о «российском вмешательстве», результаты этих изысканий должны быть вскоре обнародованы. При таком накале борьбы не исключено, что уже через неделю мнения изменятся в другую сторону», — подытожил эксперт.