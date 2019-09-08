Сити и парламент против Бориса Джонсона

Ни одна из проблем отношений Великобритании и ЕС не решена

4 сентября палата общин британского парламента нанесла Борису Джонсону, стороннику «жёсткого Брекзита» (выхода из Евросоюза без соглашения с ЕС), два удара: приняла закон, запрещающий «жёсткий Брекзит» и предписывающий премьер-министру просить Брюссель о новой отсрочке, а также отказалась проводить внеочередные выборы до 31 октября – намеченной даты выхода Британии из ЕС. 6 сентября палату общин поддержала палата лордов.

«Вы не можете вести переговоры с Борисом Джонсоном», – сказал Джон МакДоннелл, один из ведущих деятелей оппозиционной Лейбористской партии, у этого премьер-министра «мимолетные отношения с истиной».

Против жёсткого выхода Великобритании из Евросоюза – лондонский Сити. Банкиры сообщают, что они готовы к Брекзиту, но эта готовность означает, что банки бегут из Лондона. Среди беглецов – Bank of America, Barclays Bank, Blackrock, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Nomura, Societe Generale, UBS, Wells Fargo и другие гиганты финансового мира.

Неожиданным бенефициаром Брекзита стал Дублин – 100 финансовых организаций решили перебраться в столицу Ирландии. За Дублином следуют Люксембург (60 фирм), Париж (41 фирма), Франкфурт (40 фирм) и Амстердам (32 фирмы).

Bank of America перемещает часть своего бизнеса в Париж и Дублин. Крупнейший в мире инвестиционный фонд Blackrock переведёт центральный офис в Амстердам. Глобальной штаб-квартирой BNP Paribas EU станет Париж. Citibank выбрал своим новым центром Франкфурт. Европейская штаб-квартира Deutsche Bank будет находиться во Франкфурте. Credit Suiss планирует перевести своих инвестиционных банкиров во Франкфурт, а продавцов и трейдеров – в Мадрид. Goldman Sachs перемещает инвестиционно-банковские услуги во Франкфурт и Париж, а бизнес по управлению активами в Дублин. Европейский центр HSBC будет в Париже. JPMorgan перемещает свои банковские услуги во Франкфурт, а бизнес по управлению активами в Дублин и Люксембург. Morgan Stanley переносит инвестиционный банкинг во Франкфурт, а бизнес по управлению активами в Дублин. Основным центром Nomura также станет Франкфурт. Туда же переместится UBS. Societe Generale переводит офис в Париж. Wells Fargo переносит свои инвестиции в Париж, а бизнес по управлению активами – в Люксембург.

Как сообщил телеканал Sky News, 2 сентября двадцать руководителей крупнейших финансовых структур Сити встретились с канцлером Казначейства правительства Великобритании Саджидом Джавидом и высказали ему своё беспокойство в связи с тем, что британский малый бизнес «в значительной степени не подготовлен к жёсткому Брекзиту». Существует также опасность утраты Лондоном статуса ведущего мирового финансового центра.

По информации Sky News, кампанию против выхода Британии из ЕС профинансировали Goldman Sachs и JPMorgan. Возможно, этим и объясняется упорство противостоящих «жёсткому Брекзиту» британских парламентариев.

По сообщениям The Times, которая получила доступ к закрытому докладу Operation Yellowhammer («Операция "Овсянка"». – Ред. ), подготовленному канцелярией Кабинета министров, британское правительство уже несколько месяцев занимается «тайным планированием для предотвращения катастрофического коллапса в национальной инфраструктуре» после «жёсткого Брекзита».

Из закрытого доклада следует, что после «жёсткого Брекзита» возможны проблемы с транспортом – от 50 до 85 процентов грузовых автомобилей, проходящих через туннель под Ла-Маншем, могут быть не готовы к контролю на французской таможне; что Евросоюз может увеличить число проверок на пограничных постах, это приведёт к задержке пассажиров на контрольных пунктах; что снизятся поставки в Великобританию свежих продуктов питания; что экспорт британского бензина в Евросоюз станет невыгоден, это повлечёт закрытие двух НПЗ с потерей двух тысяч рабочих мест; что в британском обществе произойдёт рост напряжённости.

Комментируя публикацию закрытого доклада, Irish Times подчёркивает, что все предложения британского правительства по созданию «альтернативных механизмов» контроля на границе с Ирландией, по мнению экспертов Еврокомиссии, являются «либо полностью неадекватными и недостаточно надежными, либо технически сомнительными». Это означает, что Дублину нужно «спокойно, но интенсивно готовиться к неизбежности жесткого пограничного контроля».

В создавшейся ситуации СМИ винят, прежде всего, Бориса Джонсона. «Он разорвал на части партию тори и оставил нацию… на пороге третьих выборов всего за четыре года. Нет гарантии, что он выйдет из тупика, который политически парализовал страну с населением почти 70 миллионов человек», – отмечает Bloomberg.

Доклад «Операция "Овсянка"» перепечатан ведущими британскими СМИ и вызвал скандал в палате общин. Депутаты требуют назвать авторов досье, которые остаются неизвестными, и требуют их явки в парламент, подозревая, что опубликованный текст приглажен и смягчён.

Борис Джонсон, использовавший оппозицию парламента по Брекзиту, чтобы свергнуть Терезу Мэй и стать премьер-министром, теперь сам оказался жертвой сил, которые отстранили её от власти. The Times назвала правительственный доклад «операцией "Хаос"»; по мнению издания, ни одна политическая сила Великобритании не может этот хаос предотвратить. Вопрос о том, состоится ли вообще выход Великобритании из Европейского союза, погружается в туман.