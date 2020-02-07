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Системы ПРО США в Польше и Румынии: никаких гарантий отсутствия там ракет «Томагавк»

07 февраля 2020, 13:24  •  93 • Аналитика

В 2020 году должно быть завершено строительство базы ПРО США в Польше. Это – второй объект американской противоракетной обороны в Восточной Европе, первый уже действует в Румынии.


США не случайно проявляют повышенный интерес к странам Восточной Европы. И Польша, и Румыния находятся на важных стратегических направлениях, позволяющих контролировать северо-запад России и Причерноморье соответственно. Поэтому для Пентагона вопрос создания военных баз с размещенными на них средствами противоракетной обороны имел принципиальное значение.



Развернуть «Томагавки» на базах ПРО очень легко


Первая военная база появилась в румынском местечке Девеселу, вторая вот-вот должна быть сдана в эксплуатацию в польском населенном пункте Редзиково. Обе базы, по заверениям американского военного руководства, носят сугубо оборонительный характер и не предназначены для агрессии против России. Но понятно, что где есть возможности для размещения ПРО, там можно разместить и ударные ракеты.

В Девеселу также развернута система высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD). Американское военное командование утверждает, что это - временная мера, но известно, что нет ничего более постоянного, чем временное.


В Польше должен быть развернут комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, рассчитанный на 24 пусковые установки Mk41 для ракет-перехватчиков SM-3. Точно такой же комплекс развернут в Румынии. При необходимости из пусковой установки Mk41 можно произвести запуск крылатой ракеты «Томагавк». Достаточно лишь провести переустановку программного обеспечения.

Конечно, представители американского военного командования утверждают, что ракеты «Томагавк» в Польше и Румынии не развертываются. Но что мешает привезти их скрытно в контейнерах вместо противоракет Standart Missile-3? Тем более, что отследить размещение ракет на военных базах в Редзиково и Девеселу не представляется возможным. А при учёте того, сколько американских вооружений уже переброшено в Польшу, где гарантии того, что среди этих вооружений не было упомянутых ракет? Таких гарантий нет. А никаких гарантий нет по той простой причине, что США вышли из Договора РСМД, и что никаких инспекций ВС РФ в Польше "на земле" не проводится. Предлагают верить "по-джентльменски" - на слово. Так же в своё время предлагали поверить в то, что НАТО не будет идти по пути расширения на восток.

Именно с пусковой установки Mk41 18 августа 2019 года США произвели испытания наземной ракеты средней и меньшей дальности. И это вызывает очень большую обеспокоенность в Москве. Ведь ударные ракеты с радиусом действия в 2,5 тыс. км представляют прямую угрозу для России, пусть в Вашингтоне и уверяют, что польская и румынская базы строятся якобы для защиты Европы от Ирана.

Нацелены на российскую территорию


От Редзиково до Москвы – 1300 км, а до Минска около 680 км. Расстояние от базы в Редзиково до Калининграда – и вовсе вообще 180 км. Соответственно, американцы получают стратегическое преимущество, размещая ракеты на столь близком расстоянии от Москвы, Санкт-Петербурга и других важнейших центров Европейской части России.

В случае вооруженного конфликта и Россия, и Белоруссия будут обстреливаться сразу с двух направлений – из Польши и из Румынии, и это если не учитывать ударную мощь 4 американских кораблей с той же системой Aegis Ashore, размещенных в Испании. Командование ВМС США всегда может направить их в Балтийское и Черное моря соответственно.


Между тем, условия для размещения американских ракет в Восточной Европе были созданы еще в 1990-е годы, когда началось расширение НАТО на восток. В свое время американское руководство обмануло Михаила Горбачева и его окружение, обещая не расширять Североатлантический альянс, однако в конечном итоге в состав блока НАТО вошли практически все страны Восточной Европы и три страны постсоветского пространства – Литва, Латвия и Эстония.

Кроме того, в сфере влияния НАТО находятся также Украина, Грузия и отчасти Молдавия. Поэтому каких-либо формальных препятствий для размещения своих ракет в Восточной Европе у США нет. Более того, вслед за базами в Польше и Румынии такие объекты могут появиться и в Прибалтике, и даже на Украине, что станет еще большей угрозой для России.


Единственное, что в сложившейся ситуации остается делать Москве – наращивать оборонный потенциал, в том числе и посредством укрепления системы противоракетной и противовоздушной обороны и разработки новых видов ударных вооружений. Что же касается правительств Польши, Румынии, прибалтийских государств, то фактически они подставляют свои страны и своих граждан, превращая свою территорию в мишень для российских ракет в случае возникновения реального вооруженного конфликта между нашей страной и блоком НАТО.

«Калибр» и «Циркон» в Калининграде и Крыму могли бы стать превосходным ответом на дальнейшее расширение сети американских военных баз в Восточной Европе и немного «остудили» бы горячие головы тех же польских и прибалтийских политиков, призывающих к увеличению военного присутствия НАТО на своих территориях.

Илья Полонский

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