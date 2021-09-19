Системы онлайн-голосования успешно справились с атаками хакеров

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Об этом рассказал генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский

Системы онлайн-голосования успешно справились с массированными атаками хакеров. Они фиксировались неоднократно. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

"На самом деле голосование довольно заметное событие, одно из самых важных мероприятий, было бы удивительно, если бы таких атак не было бы. Говорить о том, откуда они приходят и кто заказчик. Мы живем в цифровом пространстве, в интернете как бы нет границ – поэтому говорить, из каких конкретно стран приходят эти атаки, не очень правильно", – рассказал эксперт.

По его словам, нужно выяснять, что это был за инструмент, кто был заказчиком, потому что DDoS-атаки очень часто осуществляются инструментом, который сдают в аренду.

"Поэтому говорить об атрибуции пока рановато, а вот готовиться к следующим атакам следует обязательно",

– подчеркнул Касперский.

Он отметил, что только прошедшее онлайн-голосование – это был пилотный проект, очень интересный. "И по сравнению с тем, что было – появился новый функционал, появились новые улучшения. Допустим, новая система мониторинга результатов, отображение всего этого на красивых графиках. Система становится гораздо более зрелой", – уточнил Касперский.

Также Евгений Касперский добавил, что в результате так называемых DDoS-атак происходит некоторая деградация функционала. "В данном случае ничего страшного не произошло, голосование шло почти в штатном режиме, единственное – средства мониторинга немного тормозили. В этом нет ничего критического, просто в будущем надо готовиться к тому, чтобы системы были готовы к подобным атакам и чтобы деградации не происходило. Чтобы они были сильнее защищены", – заключил он.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.