«Системы искусственного интеллекта»: какие боевые роботы разрабатываются в России

Минобороны России планирует на предстоящем форуме «Армия-2021» заключить контракт на поставку робототехнических комплексов пожаротушения «Уран-14». Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, на форуме также будут представлены боевые, разведывательные и сапёрные роботы. Кроме того, на форуме состоятся соревнования по управлению подобными аппаратами. По мнению аналитиков, военная робототехника — одно из самых перспективных направлений развития в оборонно-промышленном комплексе.

Министерство обороны РФ подпишет на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» контракт на поставку робототехнических комплексов пожаротушения «Уран-14». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу в интервью изданию «Красная звезда».

«Будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов «Уран-14», систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжёлых огнемётных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90. Подпишем контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия», — отметил министр.

Сергей Шойгу сообщил, что на площадках форума, который пройдёт с 22 по 28 августа в парке «Патриот», будут представлены и другие виды роботизированной техники, а также состоятся соревнования по управлению такими машинами.

Сергей Шойгу

РИА Новости

© Вадим Савицкий

«25—26 августа в рамках форума состоится чемпионат по управлению БПЛА и робототехническими комплексами. Там, конечно, мы покажем, в частности, боевые роботы, роботы-разведчики, роботы разминирования, роботы для тушения пожаров и работы в опасных средах», — сказал министр обороны.

Всего, по его словам, на форуме планируется подписать «45 государственных контрактов примерно на 500 млрд рублей».

Роботы на военной службе

Роботизированный комплекс «Уран-14» был создан красногорским предприятием «766 Управление производственно-технологической комплектации» («766 УПТК»). Машина предназначена для дистанционного тушения пожаров на опасных и труднодоступных объектах.

«Наличие автоматической системы самоохлаждения позволяет производить тушение пожара в зоне высоких температур, а бронированный корпус позволяет защитить узлы и агрегаты дистанционно управляемой машины», — указано на сайте разработчика.

Аппарат оборудован цистернами с водой ёмкостью 2000 л и пенообразователем ёмкостью 600 л, а также специальным приспособлением для подъёма и перемещения различных объектов.

Робот был уже опробован военными на прошлогодних учениях «Кавказ-2020».

Стоит отметить, что в «766 УПТК» создали целую линейку роботов «Уран». Так, помимо 14-й модели предприятие предлагает своим заказчикам приобрести робот-сапёр «Уран-6». Он спроектирован для сплошного разминирования местности и способен выдерживать взрывы мощностью до 4 кг тротила.

Комплекс уже применялся российскими военными в ходе нескольких современных локальных конфликтов. Проявляют интерес к разработке красногорского предприятия и зарубежные заказчики. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Робототехнический комплекс «Уран-9»

РИА Новости

© Вадим Савицкий

В линейке роботов компании «766 УПТК» есть и боевая машина — «Уран-9». Он предназначен для защиты личного состава и вывода его из-под огня противника. В оснащение аппарата входят противотанковые управляемые ракеты «Атака», 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62-мм пулемёт.

В апреле 2021 года Министерство обороны получило очередную партию из 20 машин «Уран-9».

По данным СМИ, сейчас разработчики рассматривают возможность создания на базе «Урана-9» робота противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Такие машины могут оснащаться зенитными ракетами «Игла-С» или «Верба».

Основным назначением робота ПВО станет борьба с летательными аппаратами и средствами воздушного нападения, передвигающимися на малых и предельно малых высотах.

Кроме того, ведутся работы по созданию тяжёлого сапёрного комплекса для разминирования местности от мощных противотанковых мин. Выпуск первых опытных образцов ожидается в 2022 году.

Помимо «766 УПТК» разработкой роботов в РФ занимаются и другие предприятия.

Так, МГТУ им. Баумана, ковровское ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», АО «Ковровский электромеханический завод» и Фонд перспективных исследований разработали робототехнический комплекс «Кунгас». Он включает в себя сразу несколько машин: роботизированную версию БТР-МДМ «Ракушка» весом 17 т, робот «Носимый» (по разным данным, от 8 до 12 кг), робот «Лёгкий» (200 кг), робот «Возимый» (2 т), а также боевой робот «Нерехта» (снаряжённая масса, по разным данным, составляет от 1 т до 2,5 т).

Робототехнический комплекс «Кунгас»

© Кадр: видео YouTube / Телеканал «Звезда»

Компактный робот «Носимый» предназначен для разведки. Более тяжёлые «Лёгкий» и «Возимый» выполняют сапёрные функции, однако могут оснащаться и боевым оружием. Так, на робот «Лёгкий», по данным ТК «Звезда», можно устанавливать противотанковые ракеты, пулемёт «Калашникова» и другие виды вооружений.

БТР-МДМ «Ракушка» является роботизированной версией одноимённого бронетранспортёра, который используется в ВДВ.

«Нерехта» может оснащаться тремя различными модулями: боевым, транспортным и модулем артиллерийской разведки. Известно, что на боевой модуль могут устанавливаться в различных вариантах 12,7-мм пулемёт «Корд», 7,62-мм танковый пулемёт Калашникова и автоматический гранатомёт АГ-30М. Кроме того, рассматривается возможность оснащения «Нерехты» противотанковыми ракетами.

Особенность комплекса «Кунгас» заключается в том, что все роботы, входящие в него, могут управляться из одного центра в рамках единой системы управления.

Компания «Калашников» ведёт разработку боевого робота «Соратник». Данная гусеничная бронемашина предназначена для ведения разведки, огневой поддержки подразделений, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, а также разминирования.

В свою очередь, «Уралвагонзавод» занимается созданием ударного робота тяжёлого класса «Штурм». В качестве основы для него будет использоваться танк Т-72. Предполагается, что аппарат будет иметь несколько вариантов комплектации. По данным СМИ, разные модули «Штурма» могут включать в себя 125-мм гладкоствольное укороченное орудие, блок реактивных огнемётов «Шмель», спаренные 30-мм автоматические пушки или блок 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов.

«Спасение жизней солдат»

Активное внедрение боевых роботов в войска уже повлекло изменения в образовательной системе ВС РФ. Так, Министерством науки и высшего образования России был утверждён новый федеральный образовательный госстандарт «Робототехника военного и специального назначения».

А в военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого было решено начать обучение специалистов по применению и обслуживанию робототехники.

Боевая автоматизированная система «Соратник»

РИА Новости

© Алексей Куденко

Кроме того, как отметил в августе этого года Сергей Шойгу, в рамках развития робототехники в РФ для подготовки профильных специалистов было создано за последние годы более 300 новых учебных программ.

По словам министра обороны, сегодня роботы и беспилотники становятся серьёзным фактором на поле боя.

В свою очередь, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков ещё в конце 2019 года констатировал, что появление роботов вносит изменения в тактику ведения боевых действий.

«Как вы видите, работа по созданию РТК (робототехнических комплексов. — RT) военного назначения не стоит на месте, а продолжается. Их внедрение в войска и развитие теории боевого применения могут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий», — отметил военачальник.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, РФ сейчас удалось серьёзно продвинуться вперёд в области роботостроения. Одной из наиболее удачных на данный момент разработок, считает он, стал комплекс «Уран».

«Россия создала передовые системы искусственного интеллекта, которые используются на разных комплексах «Уран». Успешное применение роботов в Сирии дало сильнейший толчок для развития подобных программ. Сейчас в российских войсках активно проходит роботизация», — сказал аналитик в беседе с RT.

Внедрение «Уранов» позволит «отработать технологию использования искусственного интеллекта и роботизированных комплексов, что в перспективе упростит внедрение в войска других подобных систем», добавил Юрий Кнутов.

Аналогичной позиции придерживается и редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

«Серийные поставки «Уранов» говорят о том, что эти машины оправдывают те надежды, которые на них возлагались. Министр обороны постоянно подчёркивает их значение для армии. Это означает, что в развитие этой отрасли и дальше будут вкладываться деньги», — сказал эксперт в комментарии RT.

Он также пояснил, что главное преимущество подобных аппаратов — «максимальное исключение человека из процесса введения боевых действий в некоторых операциях».

Как отмечает Юрий Кнутов, на сегодняшний день создание боевых роботов является одним из приоритетных направлений для отечественного оборонно-промышленного комплекса.

«Главный плюс внедрения такой техники — это спасение жизней солдат и офицеров на войне. Роботы на поле боя будут идти впереди, закрывая военных. Тем самым люди останутся целыми и невредимыми. Чем успешнее Россия будет внедрять в войска робототехнические комплексы, тем мощнее и сильнее будет российская армия», — заключил аналитик.