«Системы будут развёрнуты»: Эрдоган прокомментировал позицию США по С-400

Турция не откажется от своих проектов по обеспечению национальной безопасности «ни под какой угрозой», заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он также указал на намерение страны ввести С-400 в строй к апрелю 2020 года и выразил надежду на здравомыслие США в отношении антитурецких санкций. Ранее в Вашингтоне призвали Анкару не ставить системы на боевое дежурство, пообещав взамен не вводить ограничительные меры. Поставки первой партии комплексов завершились 25 июля. Эксперты полагают, что Турция и далее не отступит от своей позиции по российским ЗРК.

Турция начнёт использовать системы С-400 уже весной 2020 года. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы можем начать активно использовать С-400 в апреле 2020 года — после завершения процесса их развёртывания и обучения наших специалистов. Я рассчитываю на здравомыслие США», — цитирует телеканал NTV слова президента Турции.

Эрдоган также отметил, что планы США по введению санкций против страны не повлияют на её национальную безопасность.

«Исключение из программы F-35 не помешает нам обезопасить страну от любых угроз», — подчеркнул он.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео рассказал Bloomberg, что для США было бы предпочтительно, чтобы Турция не активировала ЗРК С-400. Он заявил, что активация систем «неприемлема», и напомнил, что США уже приняли меры по сворачиванию программы совместного с Турцией производства истребителей F-35, поскольку они несовместимы с российскими системами ПВО.

«Может последовать ещё больше санкций, но, честно говоря, мы предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй», — уточнил он.

Так Помпео прокомментировал телефонный разговор сенатора США Линдси Грэма с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в котором Грэм призвал турецкую сторону не развёртывать С-400. Сообщается, что сенатор сделал этот звонок по личной просьбе президента США Дональда Трампа.

«Я разделяю мнение тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, то необязательно будет вводить санкции. Надеюсь убедить Турцию не вводить систему в строй в связи с тем, что это разрушительно действует на наши отношения», — передаёт слова Грэма сетевой журнал Defense One.

Майк Помпео

Reuters

© Yuri Gripas

Маловероятно, что Турция согласится на условия США не ставить С-400 на боевое дежурство, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. По его словам, Турция покупала комплексы исходя из объективных потребностей обеспечения собственной безопасности.

«Турция как раз и приобретала эти системы, имея в виду события недавнего прошлого — попытку государственного переворота. Когда самолёты американского производства взлетали с баз, а соответствующих средств и подконтрольных вооружённых сил не было, чтобы против них использовать. Поэтому Турция сделала это сознательно. И затратить $2,5 млрд и не использовать покупку — это просто цирк, вряд ли кто-то на это пойдёт», — отмечает он.

Кроме того, Грэм высказался за перевод диалога между США и Турцией на тему торговых отношений. Он выступил за то, чтобы быстрее закончить обсуждение С-400 и перейти к «переговорам, посвящённым заключению соглашения о свободной торговле».

США, таким образом, не хотят допустить дальнейшего ухудшения отношений с Турцией, считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Отношения между Турцией и США прохладные, но не враждебные, и Вашингтон не хочет, чтобы эта прохладность переходила во враждебность. Оставляя вопрос С-400 открытым и вводя санкции, которые, скорее всего, и будут введены, США хотят сыграть одновременно хорошего полицейского. С одной стороны, усугубить диалог в одном направлении — оружейном, оборонном, с другой — улучшить отношения через договор о свободной торговле», — рассказал он в разговоре с RT.

Первая партия поставок российских систем ПРО в Турцию завершилась 25 июля. В рамках передачи систем турецкой стороне с 12 июля было совершено 30 рейсов. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заявляет, что вторая партия систем будет поставлена в соответствии с графиком, согласованным сторонами.

Ранее сам Помпео и другие американские официальные лица не раз выступали против покупки Турцией систем С-400. 20 июля госсекретарь США рассказал, что США «разочарованы» состоявшейся сделкой, а за три дня до этого Белый дом выпустил официальное заявление, в котором покупка комплексов была расценена как подрывающая обязательства Турции в рамках НАТО.

Тема санкций за приобретение ЗРК также многократно затрагивалась американским истеблишментом, однако окончательного решения по их введению пока не было принято. Президент США Дональд Трамп заявил 18 июля, что Вашингтон «рассматривает возможные меры против Турции». Однако спустя несколько дней глава МИД Турции усомнился в этом, отметив, что введение санкций невыгодно Трампу, поскольку он надеется на дальнейшее военное сотрудничество с Турцией.

Тем не менее США уже приняли решение не продавать Турции истребители F-35 и исключить её из программы по производству этих машин. По словам замминистра обороны США, Турция потеряет более «$9 млрд, которые ей предполагалось выделить в рамках участия в реализации программы». Эти деньги должны были направить на организацию производства некоторых компонентов для F-35 в Турции. Кроме того, США прекратят обучение турецких пилотов. Все они должны будут покинуть американскую территорию в июле.

В Турции уже пообещали ответить на американские санкции в случае их введения. Чавушоглу заявил о возможном «шаге в отношении авиабазы Инджирлик», на которой расквартированы американские войска.