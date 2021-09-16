|
Систему онлайн-голосования совместили со звуковыми программами для слабовидящих
16 сентября 2021, 12:25 • 69 • Политика
Москвичи с нарушениями зрения смогут принять участие в выборах 17-19 сентября через интернет
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) стала доступна незрячим избирателям. Для них систему ДЭГ совместили с программами экранного доступа (скринридерами), которые в звуковом режиме подскажут, где находятся активные кнопки на экране, поля для ввода и т.д.
Скринридеры работают как голосовые помощники. При активизации они зачитают порядок проведения онлайн-голосования, расскажут о работе функции отложенного решения. Когда цифровой бюллетень загрузится, озвучат список кандидатов.
Специально для слабовидящих избирателей повышена контрастность текста и кнопок.
Всероссийские выборы состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичи могут воспользоваться сервисом онлайн-голосования. Получить и заполнить цифровой бюллетень можно также с 8:00 пятницы по 20:00 воскресенья.
Избиратели столицы будут выбирать депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Кроме того, жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского выберут депутатов Мосгордумы, а жители Щукина – муниципальных депутатов.
Ранее глава Москвы Сергей Собянин представил свой список кандидатов в нижнюю палату парламента.
Подпишитесь на нас
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 сентября 2021, 08:40
|
12 сентября 2021, 08:30
|
12 сентября 2021, 07:35
|
11 сентября 2021, 01:20
|
10 сентября 2021, 04:15
|
15 сентября 2021, 08:00
|
12 сентября 2021, 18:35