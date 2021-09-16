Систему онлайн-голосования совместили со звуковыми программами для слабовидящих

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Москвичи с нарушениями зрения смогут принять участие в выборах 17-19 сентября через интернет

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) стала доступна незрячим избирателям. Для них систему ДЭГ совместили с программами экранного доступа (скринридерами), которые в звуковом режиме подскажут, где находятся активные кнопки на экране, поля для ввода и т.д.

Скринридеры работают как голосовые помощники. При активизации они зачитают порядок проведения онлайн-голосования, расскажут о работе функции отложенного решения. Когда цифровой бюллетень загрузится, озвучат список кандидатов.

Специально для слабовидящих избирателей повышена контрастность текста и кнопок.

Всероссийские выборы состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичи могут воспользоваться сервисом онлайн-голосования. Получить и заполнить цифровой бюллетень можно также с 8:00 пятницы по 20:00 воскресенья.

Избиратели столицы будут выбирать депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Кроме того, жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского выберут депутатов Мосгордумы, а жители Щукина – муниципальных депутатов.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин представил свой список кандидатов в нижнюю палату парламента.