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«Системные меры поддержки»: Песков рассказал о повестке послания Путина Федеральному собранию
11 апреля 2021, 19:50 • 53 • В России
Предстоящее послание президента Федеральному собранию будет посвящено вопросам восстановления после пандемии, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в своём обращении к парламенту Путин коснётся, в частности, системных мер поддержки. Пресс-секретарь президента также рассказал, что Путин сам пишет текст послания и часто занимается его доработкой вплоть до обнародования. Как отметил Песков, иногда содержание правок главы государства может стать неожиданностью даже для тех, кто принимал участие в подготовке обращения.
РИА Новости © Михаил Климентьев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание главы государства Федеральному собранию будет посвящено вопросам восстановления после пандемии.
Как пояснил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», страна только выходит из «ковидного кризиса». Он подчеркнул, что в России на фоне других столкнувшихся с коронавирусом государств полностью работает промышленность и сфера образования, частично разгрузилась система здравоохранения. Наряду с этим он упомянул, в РФ функционирует сфера услуг и развивается внутренний туризм.
Он утвердительно ответил на вопрос Зарубина о том, будет ли послание «постковидным».
«Оно так или иначе будет «постковидным». Потому что, ещё раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся», — сказал Песков.
Вместе с тем пресс-секретарь главы государства высказался о том, что Путин сам пишет послание Федеральному собранию и порой дорабатывает его до последних минут. При этом иногда содержание послания может оказаться неожиданным даже для тех, кто принимал участие в его подготовке.
«Разумеется, рождается вот этот объёмный материал, объёмный текст речи президента, но, как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы», — пояснил Песков.
Кроме того, он добавил, что иногда не хватает времени напечатать окончательную версию, тогда Путин пользуется рукописным вариантом текста.
Напомним, раз в год Владимир Путин обращается к парламенту с посланием об основных направлениях внутренней и внешней политики и положении дел в стране. Ежегодное послание главы государства к Федеральному собранию предусмотрено ст. 84 Конституции РФ.
На мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, общественные деятели и представители крупнейших СМИ.
В 2021 году Владимир Путин выступит с обращением к парламенту в 17-й раз. Послание президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в очном режиме.
Реализация предшествующих посланий
Ранее в апреле Путин провёл совещание, на котором обсуждались вопросы реализации посланий 2019 и 2020 годов.
В режиме видеоконференции глава государства выслушал доклады вице-премьеров о ситуации в социальной сфере, здравоохранении, системе высшего образования и науке. В ходе совещания также обсуждались вопросы развития строительства и способы привлечения инвестиций.
Президент отметил важность системного подхода и преемственности идей при выполнении поручений в рамках посланий Федеральному собранию.
Подводя итоги совещания, Путин, среди прочего, отметил необходимость решения проблем с детскими дошкольными учреждениями. Он призвал правительство обратить внимание на ввод регионами дополнительных мест в детсадах.
Президент также высказался о проблемах оказания первичной медико-санитарной помощи населению. В этой с связи он распорядился увеличить темпы открытия фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и мобильных медицинских комплексов, а также обеспечить врачей, работающих в сельской местности и небольших населённых пунктах, служебным жильём.
Говоря о результатах в области реализации жилищной политики, Путин отметил положительный эффект от снижения процентов по ипотеке. Вместе с тем президент обратил внимание на существенный ростом стоимости жилья. Так, в среднем по РФ цены выросли на 12%, а в ряде регионов — на 20—30%. Проверкой этой ситуации поручено заняться Федеральной антимонопольной службе.
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