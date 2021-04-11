«Системные меры поддержки»: Песков рассказал о повестке послания Путина Федеральному собранию

Предстоящее послание президента Федеральному собранию будет посвящено вопросам восстановления после пандемии, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в своём обращении к парламенту Путин коснётся, в частности, системных мер поддержки. Пресс-секретарь президента также рассказал, что Путин сам пишет текст послания и часто занимается его доработкой вплоть до обнародования. Как отметил Песков, иногда содержание правок главы государства может стать неожиданностью даже для тех, кто принимал участие в подготовке обращения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание главы государства Федеральному собранию будет посвящено вопросам восстановления после пандемии.

Как пояснил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», страна только выходит из «ковидного кризиса». Он подчеркнул, что в России на фоне других столкнувшихся с коронавирусом государств полностью работает промышленность и сфера образования, частично разгрузилась система здравоохранения. Наряду с этим он упомянул, в РФ функционирует сфера услуг и развивается внутренний туризм.

«Надо компенсировать то проседание, которое имело место, проседание по всем параметрам, будь то экономика или социальная сфера. И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию... Очевидно, что так или иначе об этом пойдёт речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит», — пояснил Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос Зарубина о том, будет ли послание «постковидным».

«Оно так или иначе будет «постковидным». Потому что, ещё раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся», — сказал Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства высказался о том, что Путин сам пишет послание Федеральному собранию и порой дорабатывает его до последних минут. При этом иногда содержание послания может оказаться неожиданным даже для тех, кто принимал участие в его подготовке.

«Разумеется, рождается вот этот объёмный материал, объёмный текст речи президента, но, как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы», — пояснил Песков.

Кроме того, он добавил, что иногда не хватает времени напечатать окончательную версию, тогда Путин пользуется рукописным вариантом текста.

Напомним, раз в год Владимир Путин обращается к парламенту с посланием об основных направлениях внутренней и внешней политики и положении дел в стране. Ежегодное послание главы государства к Федеральному собранию предусмотрено ст. 84 Конституции РФ.

На мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, общественные деятели и представители крупнейших СМИ.

В 2021 году Владимир Путин выступит с обращением к парламенту в 17-й раз. Послание президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в очном режиме.

Реализация предшествующих посланий

Ранее в апреле Путин провёл совещание, на котором обсуждались вопросы реализации посланий 2019 и 2020 годов.

В режиме видеоконференции глава государства выслушал доклады вице-премьеров о ситуации в социальной сфере, здравоохранении, системе высшего образования и науке. В ходе совещания также обсуждались вопросы развития строительства и способы привлечения инвестиций.

Президент отметил важность системного подхода и преемственности идей при выполнении поручений в рамках посланий Федеральному собранию.

«Если же практика, сама жизнь показывает, что эффект от предложенных решений ограничен, то тогда давайте поправим то, что мы делали до сих пор, сделаем механизмы работы более точными, более адресными, повысим отдачу от мероприятий, которые мы проводим, и тех средств, которые мы вкладываем в решение той или иной задачи», — призвал глава государства.

Подводя итоги совещания, Путин, среди прочего, отметил необходимость решения проблем с детскими дошкольными учреждениями. Он призвал правительство обратить внимание на ввод регионами дополнительных мест в детсадах.

Президент также высказался о проблемах оказания первичной медико-санитарной помощи населению. В этой с связи он распорядился увеличить темпы открытия фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и мобильных медицинских комплексов, а также обеспечить врачей, работающих в сельской местности и небольших населённых пунктах, служебным жильём.

Говоря о результатах в области реализации жилищной политики, Путин отметил положительный эффект от снижения процентов по ипотеке. Вместе с тем президент обратил внимание на существенный ростом стоимости жилья. Так, в среднем по РФ цены выросли на 12%, а в ряде регионов — на 20—30%. Проверкой этой ситуации поручено заняться Федеральной антимонопольной службе.