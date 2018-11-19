«Системная безнаказанность»: украинских силовиков призвали отчитаться о расследовании преступлений против журналистов

Национальный союз журналистов Украины потребовал от силовых структур отчитаться о расследовании преступлений, совершённых против сотрудников СМИ. Об этом заявил глава организации Сергей Томиленко. При этом в воскресенье, 18 ноября, было совершено два нападения на журналистов. О наступлении Киева на свободу слова неоднократно заявляли украинские политики, а также международные структуры, в том числе ОБСЕ. Однако эксперты считают, что ситуация в ближайшее время не изменится. Западные страны не станут применять санкции в отношении Киева, поскольку они используют Украину как рычаг давления на Россию, полагают аналитики.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) в очередной раз потребовал от руководителей правоохранительных органов публично отчитаться о результатах расследований преступлений против представителей средств массовой информации. Об этом заявил глава союза Сергей Томиленко.

По его словам, с начала 2017 года на Украине зафиксировано более 160 случаев физической агрессии в отношении журналистов. Он также отметил, что все те, кто разворачивал колючую проволоку перед телеканалами NewsOne и Zik, поджигал «Интер» и бил девушек-журналисток в прямом эфире, продолжают «находиться в зоне комфорта, а не в зоне отбывания наказаний».

«Ситуация с физической безопасностью журналистов является чрезвычайной. Системная безнаказанность за преступления и агрессивная антижурналистская риторика политиков провоцируют новые нападения», — написал Томиленко в Facebook.

В воскресенье, 18 ноября, на Украине было зафиксировано сразу два случая проявления агрессии по отношению к представителям журналистского сообщества. Они произошли во время марша в поддержку трансгендеров в Киеве, на который напали радикалы.

Во время прямого эфира неизвестный плюнул в журналиста телеканала NewsOne Богдана Аминова. Канадского репортёра Майкла Колборна избили двое мужчин: один из них ударил его в лицо, а другой применил газовый баллончик.

«За час, который потребовался для загрузки этих твитов, я дважды подвергался нападениям. Отличная работа, Киев. Прекрасная работа», — заметил Колборн в Twitter.

В свою очередь, его американский коллега Кристофер Миллер опубликовал фотографию пострадавшего, на которой видны побои и разбитые очки мужчины.

Journalist @ColborneMichael took punch to face, sustained cut & had glasses broken by far-right radicals while covering today’s transgender rights rally as police not only stood by but physically removed activists from city-sanctioned event. cc @pressfreedom@RSF_EECA@OSCE_RFoMpic.twitter.com/UZyn7aKdee — Christopher Miller (@ChristopherJM) 18 ноября 2018 г.

Нацполиция Киева возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленникам может грозить до четырёх лет лишения свободы.

В то же время глава НСЖУ указал, что народный депутат Оксана Корчинская обвинила в провокациях журналистов, выполнявших свою работу. Отметим, что она является супругой лидера националистической организации «Братство»* Дмитрия Корчинского.

«Опасные реалии. Это о правах человека на Украине. И о работе журналистов», — пояснил Томиленко.

Ранее на этой неделе председатель Национального союза журналистов Украины заявлял об «очень нездоровом» климате для СМИ в стране. Как отмечал в начале ноября депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович, французские сенаторы «шокированы» ситуацией со свободой слова на Украине.

Одним из последних шагов Киева в борьбе с информационным сообществом стало намерение СНБО Украины рассмотреть вопрос о введении санкций против двух украинских каналов — «112 Украина» и NewsOne. Депутат Рады Юрий Павленко назвал инициативу «цензурой» и «зачисткой информационного пространства» перед президентскими выборами.

Между тем по состоянию на 17 ноября электронная петиция в поддержку телеканалов набрала достаточное количество подписей для её рассмотрения президентом Украины Петром Порошенко.

Кроме того, на Украине продолжается судебная тяжба в отношении руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который с 15 мая 2018 года находится под арестом по обвинению в государственной измене. 1 ноября ему в очередной раз продлили арест — на сей раз до 28 декабря. При этом 11 декабря в Херсонском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляции касательно продления меры пресечения.

В Кремле призывают незамедлительно освободить журналиста, поскольку его арест является нарушением всех международных норм.

«Журналисты на Украине работают под постоянным давлением»

Ситуация, в которой находятся средства массовой информации на Украине, действительно очень тяжёлая, считает политолог Александр Дудчак. Он подчеркнул, что в стране пресекаются любые попытки выразить альтернативное мнение, которое противоречит политике Киева.

«Ничего не меняется в лучшую сторону. Наоборот, гайки закручиваются. Журналистам постоянно приходится работать под давлением, и не только со стороны радикалов. Позволяют себе давление и Генеральная прокуратура Украины, какие-то правоохранительные органы, хотя назвать их правоохранительными сейчас, наверное, очень сложно», — подчеркнул Дудчак.

При этом он отметил, что в настоящее время нацистская идеология считается совершенно уместной на Украине, о чём говорит тот факт, что только Киев и Вашингтон не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма. Политолог подчеркнул, что ответственность за расцвет радикальных течений в стране лежит именно на Западе.

«При этом тех же США то, что происходит на Украине, вполне устраивает, как и курс нынешней власти. Это источник надуманных поводов для антироссийских санкций, с помощью которых США пытаются решать свои вопросы, экономические и геополитические. Поэтому рассчитывать на то, что Запад заметит все эти проблемы, наверное, не стоит», — сказал Дудчак в беседе с RT.

Отсутствие должного расследования нападений и убийств украинских журналистов признают не только в НСЖУ, но и в ООН и ОБСЕ, отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Почему нет итогов расследований? Потому что за этими убийствами могут стоять люди, которые в настоящий момент очень удобны нынешним руководителям Украины, поэтому их нельзя подставлять под удар. Речь идёт о лидерах националистических группировок и представителях действующей власти», — заметил Денисов.

Эксперт полагает, что отсутствие реакции со стороны Запада, в частности ЕС, может в дальнейшем обернуться проблемами для них самих.

«В Европе считают, что в настоящий момент геополитическая ситуация складывается таким образом, что европейцы не должны давить в этом направлении на Киев. Но в итоге они у себя дома получат аналогичные проблемы», — заметил политолог.

* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).