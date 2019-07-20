«Системная безнаказанность»: почему на Украине до сих пор не раскрыто убийство журналиста Павла Шеремета

Три года назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. Однако до сих пор украинское следствие не назвало заказчиков и исполнителей преступления. Ранее правоохранительные органы Украины сообщали, что рассматривают несколько версий, хотя никаких результатов своей работы общественности не представили. В мае генпрокурор страны Юрий Луценко заявил о «серьёзном прогрессе» по делу, но также не рассказал ничего конкретного. Между тем экс-глава прокуратуры Украины Виктор Шокин считает, что заказчик убийства Шеремета занимает высокую должность в госструктурах. По мнению экспертов, если в этом деле присутствует большая политика, расследование может растянуться на неопределённый срок. Как отмечают аналитики, громкие убийства журналистов на Украине не расследуются должным образом, что позволяет говорить о системной безнаказанности преступников.

20 июля 2016 года в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. Под днище машины его гражданской жены Алёны Притулы (главы издания «Украинская правда») заложили взрывное устройство, которое затем дистанционно привели в действие.

«Замешана большая политика»

Павел Шеремет родился в Белоруссии, где и начал свою журналистскую карьеру. В конце 1990-х он перебрался в Россию, работал на федеральных телеканалах — вёл авторские аналитические программы. Впоследствии Шеремет уволился с телевидения и возглавил отдел политики и общества журнала «Огонёк». Он критиковал как белорусские, так и российские власти и со временем переехал в Киев. На Украине журналист сотрудничал с изданием «Украинская правда», а также вёл различные программы на телевидении.

В первые дни после гибели Шеремета украинские следователи рассматривали три возможных мотива его убийства: профессиональную деятельность, личные отношения и «российский след».

Как заявил в начале 2017 года советник главы МВД и народный депутат Антон Геращенко, убийство Шеремета было спланировано неким «диверсионно-террористическим центром, созданным на территории Российской Федерации её спецслужбами». Однако спустя несколько месяцев в МВД Украины признали: никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу, обнаружено не было.

Журналист Павел Шеремет

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Ещё одна версия касалась связей Шеремета с украинскими неонацистами. Как отмечали эксперты, журналист в своё время плотно работал с Андреем Билецким — командиром батальона «Азов».

Но, как сообщило впоследствии издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, проверка телефонов бойцов и волонтёров «Азова» не дала результатов. Правда, при этом следствие не исключало причастности к убийству представителей других нацбатальонов.

Впрочем, эта линия расследования также не получила развития.

В 2017 году сотрудники проекта «Следствие.Инфо» совместно с международной организацией «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) выпустили фильм о гибели Шеремета.

Журналистам удалось получить записи с камер наблюдения, из которых стало ясно, что в ночь перед убийством у дома Шеремета дежурили экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко с напарником. Но Устименко утверждает, что объектом его наблюдения был вовсе не Шеремет.

Так или иначе, за три года правоохранителям не удалось даже приблизиться к тому, чтобы выйти на след преступников. Как заявил в апреле прошлого года заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, расследованию мешают обстоятельства.

Тем не менее в мае генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о «серьёзном прогрессе» в деле убийства Павла Шеремета.

«У нас есть серьёзный прогресс. Мы видим определённых лиц. Когда произойдут определённые процессуальные действия, я скажу об этом. Но я очень доволен результатом, полученным Нацполицией и прокурорами», — сказал Луценко в интервью украинскому изданию «ЛIГА.net».

Предшественник Луценко на посту генпрокурора Виктор Шокин также недавно обнародовал данные, имеющие отношение к гибели Шеремета. По его словам, убийство журналиста мог организовать некий высокопоставленный чиновник, занимающий свой пост до сих пор. Шокин также связал гибель Шеремета с убийством первого главного редактора «Украинской правды» Георгия Гонгадзе. К делу Шеремета необходимо подключить группу, которая занималась расследованием гибели Гонгадзе, считает экс-генпрокурор.

«Фамилию публично называть я не буду. Но я предполагаю и, как говорил ранее, практически уверен... чтобы сказать с гарантией, необходимо провести следственные действия определённого характера. Причём там совершенно немного надо сделать», — заявил Шокин в интервью изданию «СТРАНА.ua».

Впрочем, с точки зрения экспертов, шансов на то, что убийство Шеремета будет расследовано в обозримом будущем, крайне мало.

«Слова Луценко о «прогрессе» ничего не значат. Не думаю, что в ближайшее время будут какие-то сдвиги в деле. Единственное, на что ещё можно надеяться, так это на то, что после выборов парламент утвердит нового генпрокурора и в стране наконец-то заработает правоохранительная система. Но если в деле Шеремета замешана большая политика, то расследование может затянуться на 20 лет, если не больше», — пояснил в комментарии RT украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Судя по тому, как продвигаются расследования таких дел на Украине, есть некие серьёзные силы, которые явно не заинтересованы в том, чтобы справедливость восторжествовала, а общество узнало правду», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Системная безнаказанность»

Украинского журналиста и писателя Олеся Бузину застрелили возле его дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Как и в случае с Шереметом, следствие оказалось неспособно разыскать исполнителей и заказчиков. Почти никто не сомневается, что Бузина был убит по политическим мотивам: незадолго до гибели журналист говорил о поступавших в его адрес угрозах. Бузина открыто выступал против тех, кто пришёл к власти на Украине в результате «евромайдана». Он обвинял киевский режим в развязывании войны в Донбассе и не боялся спорить с националистами-радикалами.

Место убийства журналиста-оппозиционера Олеся Бузины в Киеве

РИА Новости

© Алексей Вовк

Гибель Бузины вызвала резонанс во всём мире. С призывом тщательно расследовать убийство тогда выступили Генсек ООН Пан Ги Мун, а также Москва, Вашингтон и ОБСЕ.

Покушения на журналистов совершаются не только в украинской столице, но и в регионах. В июне нынешнего года в Черкассах скончался избитый ранее неизвестными журналист Вадим Комаров. По словам председателя Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергея Томиленко, единственным мотивом покушения могла стать профессиональная деятельность Комарова.

«Он был очень неудобным для многих местных политиков. Он ставил неудобные вопросы про коррупцию в Черкассах, затрагивал резонансные темы», — написал в своём Facebook Томиленко.

По оценкам НСЖУ, на Украине сложилась «чрезвычайно трагичная» ситуация с безопасностью журналистов: ежегодно в стране фиксируется порядка 80 случаев нападений на сотрудников СМИ.

«К сожалению, в противовес нет успешных расследований таких преступлений, что даёт нам право говорить о системной безнаказанности», — написал Сергей Томиленко.

Незадолго до гибели Комаров расследовал дело о конфликте между представителями местной мэрии и руководством детско-юношеской спортивной школы из-за крупного штрафа, выплату которого чиновники хотели переложить на спортивное учреждение.

«Не обращает внимания на проблемы»

Представители СМИ на Украине сегодня не застрахованы и от незаконного уголовного преследования. Такой жертвой «правосудия» стал, к примеру, украинский журналист Василий Муравицкий, который провёл в следственном изоляторе около года по обвинению в государственной измене. В итоге суд сменил Муравицкому меру пресечения на домашний арест. Хотя уголовное производство было начато в 2017 году, следствие до сих пор не смогло собрать доказательства «вины» журналиста.

Участники митинга на проспекте Сахарова в Москве с плакатом в поддержку Кирилла Вышинского

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Ещё один пример нарушения принципа свободы слова — преследование главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он был арестован СБУ более года назад по обвинению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса, в государственной измене и незаконном обороте оружия. Однако следствие пока так и не предъявило какие-либо улики против журналиста.

Ранее с призывом прекратить преследование Вышинского выступил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Журналистов не должны сажать в тюрьму за их профессиональную деятельность. Он работал и честно исполнял свои обязанности», — заявил представитель ОБСЕ.

Тот факт, что на Украине сменилось высшее руководство, пока никак не повлиял на положение СМИ в стране, отмечают политологи. В ночь на 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомёта здание телеканала «112 Украина» в Киеве.

14 июля в эфир телеканала должен был выйти фильм Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины», в котором демонстрируются действия украинских националистов. Но руководство СМИ решило отменить показ из соображений безопасности. Ранее в связи с угрозами физической расправы над журналистами был сорван телемост между Россией и Украиной, организовать который планировали телеканалы NEWSONE и «Россия 1».