«Системная безнаказанность»: что известно об обстреле из гранатомёта здания канала «112 Украина» в Киеве

Генеральный директор «112 Украина» призвал власти страны осудить произошедший в ночь на 13 июля обстрел здания телеканала из гранатомёта. По его словам, несмотря на инцидент редакция продолжит работу. Между тем было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», СБУ проводит досудебное расследование. Обстрел также осудили в Национальном союзе журналистов Украины, отметив, что насилие в отношении представителей СМИ зачастую остаётся безнаказанным.

Офис президента Украины Владимира Зеленского, правительство страны, министр внутренних дел Арсен Аваков, Генпрокуратура и СБУ должны выступить с осуждением насилия в отношении канала «112 Украина» и СМИ в целом. Такое мнение высказал генеральный директор телекомпании Егор Бенкендорф после того, как в ночь на 13 июля здание канала было обстреляно из гранатомёта.

«Вы должны чётко и решительно сказать: «На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ». Этого от вас ждёт весь цивилизованный мир, включая посольства стран «Большой семёрки», куда мы уже обратились за поддержкой», — говорится в заявлении.

Он также заверил сотрудников телеканала в том, что их безопасность будет полностью обеспечена, в частности усилится охрана здания.

«Я обращаюсь к зрителям и читателям сайта «112». Мы есть. Мы остаёмся в эфире и в интернете. Вся информация о ходе расследования будет у нас в эфире и на сайте», — подчеркнул Бенкендорф.

Напомним, в ночь на субботу, 13 июля, в здание телеканала «112 Украина», расположенное на Дегтярёвской улице в Шевченковском районе Киева, выстрелили из гранатомёта. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины «Террористический акт» и начала поиск стрелка, который оставил на месте преступления отстрелянный тубус гранатомёта. Отмечается, что все материалы следствия будут переданы в СБУ для дальнейшего разбирательства.

«Прокуратурой установлено, что досудебное расследование будут осуществлять следователи СБУ. Сейчас совместно с полицией и другими правоохранительными органами Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и разыскные мероприятия», — позднее заявили в пресс-службе СБУ.

Прибывшие на место ЧП журналисты видеоагентства Ruptly засняли последствия инцидента. На кадрах видно, что выстрел повредил размещённую на здании надпись «Телеканал».

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что организатора теракта необходимо «наказать должным образом». По его словам, война с представителями средств массовой информации — «это война против Украины».

«Системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцирует новые приступы. И нерасследование поджога помещения национального телеканала «Интер» в сентябре 2016 года, нерасследование случаев блокировки редакций отдельных национальных и региональных СМИ, в том числе и поджогов редакций СМИ на Днепропетровщине в предыдущие годы, — всё это способствовало организаторам сегодняшнего теракта», — написал он в Facebook.

В свою очередь, бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош с одобрением высказался об обстреле «112 Украина». Депутат Верховной рады посоветовал журналистам «вражеских каналов» увольняться из своих СМИ, намекнув на возможность физической расправы. Также он призвал «заткнуть глотки» тех, кто обеспокоен нарушениями прав людей и свободы слова.

По словам собственника телеканала «112 Украина» Тараса Козака, ночной обстрел стал «очередной угрозой независимым СМИ». Он заметил, что на заявление Яроша никак не отреагировали представители МВД и СБУ.

«Я в очередной раз призываю правоохранительные органы заняться своей непосредственной работой и начать преследовать преступников, а не журналистов. А всему коллективу «112 Украина» выражаю огромную благодарность за работу в таких условиях. Не бойтесь! Мы заставим власть действовать и защищать своих граждан», — сказал Козак.

Обратим внимание, что обстрел здания телеканала из гранатомёта произошёл после того, как на «112 Украина» анонсировали показ фильма «Нерассказанная история Украины». При этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко «пригрозил телеканалу ответственностью» за показ ленты, а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о начале проверки телеканала.

Продюсером картины американского режиссёра украинского происхождения Игоря Лопатёнка выступил Оливер Стоун, который в 2015 году попал в чёрный список 500 «угрожающих безопасности Киеву» деятелей культуры.

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Главными спикерами в фильме стали президент России Владимир Путин и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В частности, они прокомментировали инцидент, произошедший 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — незаконно пересекли государственную границу РФ и вошли в территориальные воды страны, проигнорировав требования сотрудников погранслужбы ФСБ. В результате российские пограничники были вынуждены применить силу для задержания судов, на которых находились 22 моряка и два оперативника СБУ. Впоследствии выяснилось, что они сознательно пошли на нарушение установленного порядка морского перехода через Керченский пролив. В настоящее время украинские граждане находятся под стражей.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).