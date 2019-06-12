Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рябков: встреча с Томпсон дала старт контактам РФ и США по стратегической стабил...
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
"Композитору для жизни нужны воздух и похвалы": Путин вручил в Кремле национальн...
"Кто против?": Зеленский бьется с Радой в суде. От 11.06.19
Главная / В России

"Системная антироссийская политика": В Крыму прокомментировали очередное продление санкций Евросоюза

12 июня 2019, 19:24  •  48 • В России

Евросоюз все никак не успокоится со своими санкциями. Подготовительный комитет постпредов стран ЕС согласовал продление "крымского пакета" ограничительных мер. Теперь его отправили на окончательное утверждение в Совет ЕС. В Крыму назвали это решение "системной антироссийской политикой".

- Очередное продление санкций не вызывает уже особо никакого интереса и не является неожиданностью. Это стало системной антироссийской политикой на протяжении последних лет, - заявил КП-Крым депутат Государственного совета РК Владислав Ганжара. - Но мне кажется, что с каждым годом это решение принимается все сложнее.

Крымский депутат подчеркнул, что в Европе за последние пять лет значительно изменилось общественное мнение по поводу Крыма.

- В апреле, насколько я помню, старейшая французская социологическая компания провела опрос по поводу того, как сегодня в европейском сознании воспринимается образ Крыма. В мае обнародовали результаты. И более трети жителей Великобритании, Германии, Франции сегодня считают Крым неотъемлемой частью России. И даже четверть американцев (хоть США ведут самую жесткую информационную политику) придерживаются того же мнения, - отметил Ганжара.

Член крымского парламента отметил, что за последнее время в Евросоюзе изменила политический ландшафт.

- На последних выборах в Европарламент прошло огромное количество представителей политических сил, которые имеют другой взгляд на взаимоотношения своих стран и ЕС с Россией. Они неоднократно прямо заявляли об отмене антироссийских санкций, - напомнил Владислав Ганжара.

По его мнению, Евросоюз не принимает решения самостоятельно.

- ЕС не обладает внешнеполитической субъектностью. Мне кажется что если бы Соединенные штаты Америки сегодня отменили антироссийские санкции и признали Крым частью РФ, то, безусловно, через несколько часов это бы сделал и Евросоюз. Там нет собственной позиции, а если она появляется, то мы знаем, какое серьезное сопротивление она находит, - отметил депутат.

Владислав Ганжара считает, что за последние пять лет Крым одержал на международной арене множество имиджевых побед, и многие в Европе хоть и не де-юре, но де-факто признают российский статус полуострова.

- Процесс, по крайней мере, неофициального признания Крыма, понимания Крыма как части России все больше и больше нарастает внутри ЕС. В Европе постоянно забывают о том, что Крым - это не просто территория, которая имеет принадлежность. Крым - это люди, которые сделали свой выбор. У нас установлены контакты с европейскими коллегами, которые позволяют позицию крымчан доносить (до Европы, - ред.), и противопоставить нашему решению и волеизъявлению никто в Европе никогда ничего не сможет, - заключил депутат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
11 июня 2019, 15:39
В небе над Балтикой: российский Су-27 перехватил самолёты-разведчики ВВС США и Швеции
11 июня 2019, 20:39
Зеленский начал массовую зачистку властного поля
12 июня 2019, 12:54
На Украине будут судить участника самообороны Крыма
11 июня 2019, 22:09
«Меня проверяют все, кто только может»: RT поговорил с руководителем полицейских, задержавших Голунова
11 июня 2019, 17:24
Правительство определилось, как считать ущерб при незаконной охоте
12 июня 2019, 12:54
Женщины на высоте: В Краснодаре летчицы-курсантки впервые прыгнули с парашютом
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 июня 2019, 04:54
"Нарассказывали сказок": Климкин посмеялся над украинцами, мечтающими о вст...
12 июня 2019, 11:09
Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа
12 июня 2019, 04:54
Советский пулемет оказался смертельным оружием для современного американского броневи...
12 июня 2019, 08:09
"Не нужна ни власть, ни новый президент": На Украине заявили, на что способ...
12 июня 2019, 04:54
"Наши десантники шли на Приштину победить или умереть": Как 200 российских ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2019, 23:09
Порошенко обратился к Зеленскому с требованием о блокаде Донбасса
07 июня 2019, 17:24
«Адекватность отсутствует»: как в России отреагировали на инцидент с Симоньян и Соболь в редакции «Эха Москвы»
06 июня 2019, 05:54
"Надеюсь, он на меня не обидится": Лавров раскрыл содержание секретной беседы с Керри о Крыме
06 июня 2019, 12:09
Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса
06 июня 2019, 09:09
Израиль почти лишился "Железного купола"? Сирийским РЭБ хватило времени считать коды "свой-чужой" - источник
12 июня 2019, 08:09
"Не нужна ни власть, ни новый президент": На Украине заявили, на что способны Медведчук и Бойко
09 июня 2019, 02:09
Сирия 2.0: обстановка в Идлибе накалилась до предела
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.