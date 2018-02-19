Систематическое надругательство: бывшие воспитанники детдома рассказали о серийных изнасилованиях

В Челябинской области задержан 51-летний местный житель, подозреваемый в растлении семерых несовершеннолетних воспитанников детского дома. Как рассказали дети, некий «дядя Серёжа» неоднократно совершал надругательства над ребятами, которых брал по выходным «на рыбалку». О насилии сироты смогли заговорить лишь после того, как их забрали из интерната приёмные семьи. Сейчас следствие устанавливает, не подвергались ли несовершеннолетние насилию со стороны других мужчин. По некоторым данным, преступников могло быть несколько.

О задержании педофила, который мог совершить целую серию тяжких преступлений, заявили сотрудники Следственного управления СКР по Челябинской области. Как уточнили в СК, подозреваемый уже арестован и находится в следственном изоляторе.

«В результате безотлагательно проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По ходатайству следователя СК, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ)», — сообщает пресс-служба Челябинского СК.

Всего, по версии следствия, от действий преступника пострадали семь воспитанников местного интерната в возрасте 10—14 лет.

На данный момент все дети находятся в приёмных семьях. О происходившем с ними в интернате они рассказали взрослым спустя несколько месяцев после того, как их забрали из интерната.

Отметим, что потенциальный опекун может взять ребёнка из детского дома себе на выходные в «гостевом режиме» для установления первичного контакта и знакомства.

Такой возможностью и пользовался «дядя Серёжа» — через воспитателей учреждения он брал детей «на рыбалку».

Надругавшись над одним ребёнком, педофил возвращал его в детский дом и позже возвращался за другими.

Дети повторяли за взрослыми

Правда вскрылась лишь много месяцев спустя после первого случая изнасилования. Семеро сирот из челябинского интерната, попав в три разные семьи, независимо друг от друга рассказали своим приёмным родителям похожие истории.

Схожесть рассказов и обилие в них подробных деталей исключает версию «фантазирования».

Первыми тревогу забили приёмные родители двух сирот: они увидели, как дети совершают в отношении друг друга действия сексуального характера. На вопрос, где их такому научили, ребята рассказали о некоем «дяде Серёже», который брал их к себе на выходные.

Позже аналогичные истории стали известны из двух других семей. Родители немедленно обратились в интернат и правоохранительные органы.

Преступная группа

По одним источникам, единственным подозреваемым в растлении малолетних числится только «дядя Серёжа», по другим — четверо работников интерната и двое мужчин.

По данным СМИ, приводящих слова приёмных родителей сирот, супружеская пара, работающая воспитателями в интернате, устраивала оргии, в которые вовлекала несовершеннолетних воспитанников. Детям угрожали расправой и «психушкой» в случае разглашения происходящего.

Если эта информация соответствует действительности, то «дядя Серёжа» — пока единственный задержанный из всех подозреваемых.

В отношении представителей органов опеки заведено два дела по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Правоохранительные органы не желают предавать огласке обстоятельства дела. Пока ситуацию не комментируют ни в аппарате уполномоченного по правам детей, ни в Следственном комитете. Прояснить картину произошедшего до окончания расследования в беседе с RT отказалась и уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Ирина Буторина.

В рамках расследования инцидента уже была создана межведомственная комиссия, состоящая из представителей правоохранительных органов, аппарата уполномоченного по правам ребёнка и министерства труда и социальной защиты.

Детям оказывается необходимая психологическая помощь.

Более строгое наказание

На прошлой неделе группа депутатов во главе с Ириной Яровой внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который призван защитить детей от сексуального насилия.

Парламентарии предлагают приговаривать педофилов к пожизненному заключению, если они совершили надругательство над несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет.

Ещё одно важное предложение — отменить сроки давности по совершённым в отношении малолетних преступлениям до достижения ими совершеннолетия. Яровая отметила, что из-за «высокой латентности этих преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия, информация о совершении этих преступлений появляется значительно позже».

Наконец, депутаты также заявили, что их поправки впервые устанавливают дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, проживающими совместно с детьми и подростками, в частности их родственниками.