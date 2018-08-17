«Систематический отказ в доступе»: МИД РФ направил ноту США в связи с блокированием диппредставительств

Министерство иностранных дел РФ выразило «решительный протест» в связи с продолжающимся нарушением Соединёнными Штатами международных норм в отношении российской дипломатической собственности. Москва до сих пор не получила доступ к своим представительствам в Вашингтоне, Сан-Франциско, Сиэтле, штатах Мэриленд и Нью-Йорк, уточняют в ведомстве. МИД направил Госдепу США ноту протеста, в которой требует предоставить информацию о находящейся в незаконно изъятых зданиях собственности. Согласно Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, принудительное закрытие дипмиссий другого государства допустимо только в исключительных ситуациях, например в случае пребывания стран в состоянии войны, напоминают юристы.

МИД России выразил «решительный протест» Государственному департаменту США в связи с продолжающимися нарушениями норм международного права в отношении дипломатической собственности РФ. В ведомстве отметили, что Москва оставляет за собой право принять контрмеры, если Вашингтон не прекратит нарушения. В связи с этим Министерство иностранных дел отправило Госдепу ноту.

«Министерство подтверждает, что не принимает и не считает возможным признать обоснованными и правомерными односторонние действия американских властей, грубо нарушающие иммунитеты и неприкосновенность вышеупомянутых российских представительств и создающие непреодолимые препятствия для выполнения последними их функций, равно как позицию, согласно которой российские представительства были закрыты якобы надлежащим образом, отвечающим применимым международным нормам», — сказано в документе.

После расформирования Госдепом российских диппредставительств в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Сиэтле в оставленных зданиях продолжают находиться личные вещи сотрудников, указывает МИД. Министерство потребовало от Вашингтона предоставить информацию о сохранности этого имущества, об общем состоянии зданий, в том числе их интерьеров, а также о лицах, которые посещали объекты без согласия РФ, и об использовании части покинутых россиянами помещений.

Плата за отсутствие

О том, что эксплуатация покинутых зданий продолжается, в ведомстве узнали благодаря поступающим счетам за воду и электричество.

Среди нарушенных Соединёнными Штатами международных нормативных актов в ноте перечислены: Венская конвенция о дипломатических сношениях и Венская конвенция о консульских сношениях, Устав Организации Объединённых Наций и российско-американская Консульская конвенция.

Напомним, в сентябре 2017 года США потребовали освободить три здания — российского консульства в Сан-Франциско и торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

А в марте этого года в связи с делом Скрипалей Госдеп США принял решение о высылке из страны 60 россиян: 48 сотрудников консульств и посольства, а также 12 — из постоянного представительства России при ООН.

Здание генерального консульства РФ в Сиэтле потеряло статус резиденции дипмиссии. Такая же судьба постигла дипломатическую собственность в штате Мэриленд. В МИД России отметили, что Соединённые Штаты не имели на это права, и потребовали вернуть всю «незаконно захваченную дипсобственность».

«Абсолютно неприемлемо»

Несмотря на «большую разъяснительную работу» между странами, вопрос собственности до сих пор не решён, отмечает заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

«Я думаю, что Российская Федерация хотела зафиксировать, что необходимой предпосылкой для нормализации отношений России и США является урегулирование вопросов собственности и вопросов возвращения к нормальному консульскому взаимодействию. Возвращению нам, естественно, той собственности, которая получила отторжение и в настоящее время не функционирует», — заявил он в беседе с RT.

Бакланов также указал на тот факт, что США, как страна, в которой находится штаб-квартира ООН, взяла на себя обязательства быть беспристрастной и чётко выполнять нормы международного права. Однако этого не происходит. Поэтому сейчас, накануне 73-й сессии Генеральной Ассамблеи, Россия поднимет этот вопрос, считает эксперт.

«Российская сторона всесторонне дала в том числе юридическую оценку этих мер — они абсолютно неприемлемы, они ни на чём не основываются, и разъяснения, которые пробовали дать Соединённые Штаты Америки, — это, конечно, детский лепет, они просто недостойны дипломатии и дипломатической практики членов Совета Безопасности», — сказал Бакланов.

С дипломатом согласна и адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш. Она указывает на нарушение Вашингтоном Венской консульской конвенции 1963 года. В беседе с RT адвокат отметила, что США демонстрируют своё нежелание поддерживать конструктивные отношения.

«Любое закрытие консульских учреждений в стране пребывания даёт основание утверждать, что страна пребывания, где закрываются консульские учреждения, негативно и враждебно настроена к той стране, чьи консульские учреждения закрываются, чьи консульские работники преследуются, высылаются, объявляются персонами нон грата», — сказала она.

Ярмуш напоминает, что в конвенции сказано о возможности сокращения консульских представительств только в крайнем случае, если страны находятся в состоянии войны или в предвоенном состоянии.

«Но не так, как сейчас между Россией и США, где идёт давление, антироссийская истерия. И на этой волне недопустимо с точки зрения конвенции и Устава ООН, который принял эту конвенцию, действовать таким образом в отношении консульских работников и представительств РФ», — заключила она.