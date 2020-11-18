«Систематическая пропаганда»: что стоит за опросами о необходимости для Трампа признать своё поражение на выборах

Президент США Дональд Трамп должен немедленно признать своё поражение на выборах 2020 года, считают 46% американских избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого газетой Politico и компанией Morning Consult. При этом 32% избирателей полагают, что Трамп должен уступить, только если не сможет представить доказательства того, что выборы были проведены с нарушениями. Эксперты отмечают, что Трамп продолжает бороться за своё президентство в судах и сохраняет определённые шансы на победу. По мнению аналитиков, подобные опросы проводят СМИ, для которых характерна «систематическая антитрамповская пропаганда».

Трампу следует «незамедлительно» признать победу Байдена на выборах президента США, считают 46% зарегистрированных избирателей. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого газетой Politico и компанией Morning Consult.

Такой точки зрения придерживаются 72% зарегистрированных избирателей-демократов, 43% независимых респондентов и 17% избирателей-республиканцев.

32% зарегистрированных избирателей полагают, что признать поражение на выборах Трампу следует «в конечном итоге, если он не сможет обосновать» свои утверждения о массовых фальсификациях. Эту позицию разделяют 21% опрошенных демократов, 34% независимых респондентов и 45% республиканцев.

При этом 12% опрошенных считают, что Дональд Трамп не должен признавать своё поражение и уступать Байдену, «несмотря ни на что». За это высказались 27% республиканцев, 8% независимых избирателей и всего 3% зарегистрированных демократов.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Однако из-за большого количества избирателей, проголосовавших досрочно и по почте, подсчёт голосов затянулся на несколько дней. К 7 ноября американские СМИ объявили победителем демократа Джо Байдена, который набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков. Дональд Трамп заявил, что выборы официально не закончены, в ходе голосования было зафиксировано множество фальсификаций и нарушений, а его результаты будут оспорены в суде.

Судебные баталии

Трамп продолжает оспаривать итоги выборов в различных судебных инстанциях. Однако пока он и его сторонники не добились значимых успехов, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Так, были отклонены обращения в суды в штатах Джорджия, Мичиган и Невада. При этом подаются и находятся на рассмотрении новые иски как от граждан, так и от Республиканской партии.

Одним из главных полей сражения за выборы стал штат Пенсильвания, где команда президента подала сразу несколько исковых заявлений в разные суды.

Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба Трампа, в котором утверждалось, что на избирательных участках в Филадельфии наблюдатели были ограничены в возможности следить за процедурой подсчёта голосов, сообщает NBC News.

Наблюдатели от Республиканской партии утверждали, что их держали за ограждением на таком расстоянии от места подсчёта, что они не могли разобрать информацию на конвертах или бюллетенях и сделать выводы о том, была ли процедура честной.

Решением большинства судей иск штаба Трампа был отклонён. Согласно вердикту, законы штата Пенсильвания требуют допуска наблюдателей в помещение, где идёт подсчёт голосов, но не устанавливают расстояние до столов подсчёта.

NBC News отмечает, что решение Верховного суда штата Пенсильвания по этому иску может навредить шансам избирательного штаба Трампа в другой инстанции — федеральном суде, куда был подан иск о признании недействительными отправленных по почте бюллетеней, которые были исправлены избирателями после того, как в них были обнаружены ошибки при заполнении.

Ранее адвокаты Трампа скорректировали этот иск и убрали оттуда утверждение о том, что более 682 тыс. бюллетеней, доставленных на избирательные участки, были незаконно обработаны без участия наблюдателей от Республиканской партии.

На выборах 2020 года Пенсильвания оказалась в числе ключевых штатов, в которых победа на всенародном голосовании гарантировала бы кандидату необходимые голоса коллегии выборщиков. После подсчёта 99% голосов победу в штате одержал Байден с 50% голосов, тогда как Дональд Трамп набрал 48%.

Чистка рядов

Несмотря на отсутствие значимого успеха в судебных инстанциях, Дональд Трамп продолжает утверждать, что он одержал победу на выборах, а Байден был объявлен президентом ангажированными СМИ на основе фальсифицированных результатов. При этом глава Белого дома крайне негативно реагирует на утверждения чиновников о том, что голосование происходило без нарушений и было безопасным.

12 ноября с таким заявлением выступило Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры Министерства внутренней безопасности США, которое назвало прошедшие выборы «самыми защищёнными в истории».

Голосование в Филадельфии

Reuters

© Rachel Wisniewski

«Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории. Прямо сейчас по всей стране избирательные органы изучают и перепроверяют всю избирательную процедуру, прежде чем окончательно подвести результаты», — говорилось в пресс-релизе агентства.

В ответ 18 ноября Дональд Трамп заявил, что глава агентства Крис Кребс уволен со своего поста, при этом прямо связав его отставку с утверждением последнего о выборах.

«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов в 2020 году было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и фальсификации: учёт голосов тех, кого уже нет в живых; недопуск наблюдателей на избирательные участки; «сбои» в работе машин для голосования, которые переводили Байдену голоса, отданные за Трампа; учёт голосов, поданных с опозданием, а также масса других случаев. В связи с этим немедленно вступает в силу следующее решение: Крис Кребс освобождается от должности директора Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры», — написал Трамп в Twitter.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

Американские СМИ отмечают, что Кребс в своём Twitter активно критиковал утверждения о нарушениях на выборах и различные конспирологические теории о том, как голоса за Трампа были украдены в пользу Байдена. Источники в президентской администрации сообщили телеканалу CNN, что Кребс, который руководил агентством с момента его создания в 2018 году, своим поведением «активно добивался, чтобы его уволили».

Борьба с легитимностью

Опросы общественного мнения, которые говорят о том, что Трамп якобы немедленно должен признать поражение, призваны деморализовать его сторонников и Республиканскую партию, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Издание Politico, которое систематически ведёт антитрамповскую пропаганду, пытается сломить Трампа, чтобы он начал процесс передачи власти Байдену. Сегодня опросы общественного мнения в США, которые проводятся демократическими СМИ, — не что иное, как мощная психологическая кампания, направленная против Трампа и его сторонников», — отметил политолог в разговоре с RT.

Джо Байден

Reuters

© Tom Brenner

Эксперт подчеркнул, что у республиканцев ещё есть возможность повлиять на исход выборов, оспорив их в судах различных инстанций.

«Трамп намерен бороться до конца, у него есть время, чтобы переломить сложившуюся ситуацию. Нельзя исключать того, что коллегия выборщиков взбунтуется и утвердит благоприятный для Трампа результат или в ситуацию вмешается Верховный суд», — подчеркнул Васильев.

Кроме того, в случае утверждения Байдена президентом значительная часть населения страны не будет считать его легитимно избранным главой государства, добавил эксперт.

«Если Трамп не признает результаты выборов, не явится на инаугурацию, тогда Байден в глазах общества станет нелегитимным президентом. Сегодня Трамп закладывает под Байдена бомбу, благодаря которой в условиях неполной легитимности лидера любые его провалы перерастут в серьёзный внутриполитический кризис вокруг демократической администрации и возможный импичмент», — подчеркнул Владимир Васильев.

В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что Трампу вряд ли удастся отыграть победу на выборах через суд, однако он максимально постарается подорвать доверие к выборам и Демократической партии.

«Сегодня задача-минимум, которая стоит перед Трампом, — заронить сомнения в отношении избирательной системы, показать, что прошедшие выборы были грязными, а итоги голосования сфальсифицированными. Его шансы остаться в Белом доме тают с каждым днём, поскольку истеблишмент направил все свои силы на то, чтобы завершить передачу власти демократической администрации. Трамп вряд ли отвоюет президентство, но попытается показать, что против него играли нечестно», — отметил политолог.

Это только усугубит нестабильность политической обстановки в США, считает эксперт.

«С 2016 года наблюдается раскол в конгрессе, жёсткое неприятие в отношениях между Демократической и Республиканской партиями. Самое страшное, что ненависть политиков сегодня обращена и к избирателям противоположного лагеря. На протяжении всего правления Трампа сложившуюся ситуацию в обществе называли холодной гражданской войной, которая сегодня близка к тому, чтобы перерасти в горячую фазу. Кто бы ни занял Белый дом в 2021 году, гражданский конфликт в США не исчерпан, он ещё только начинает набирать обороты», — заключил Дмитрий Дробницкий.