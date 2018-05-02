«Система стала проще»: за пять лет число получивших российское гражданство иностранцев увеличилось почти втрое

Иностранцы стали чаще получать гражданство РФ. Число людей, выбравших российский паспорт, с 2012 по 2017 год выросло почти в три раза. Соответствующие данные RT предоставили в МВД. Как рассказали в ведомстве, рост произошёл в основном за счёт приезжих с Украины, из Казахстана, Таджикистана, Армении и Узбекистана. При этом количество украинцев, которые решили стать гражданами России, за последние пять лет увеличилось почти в семь раз.

За пять лет (с 2012 по 2017 год) число получивших российское гражданство иностранцев увеличилось почти в три раза — с 95 737 до 257 822 человек. Такие данные RT предоставили в МВД.

В прошлом году больше всего российских паспортов выдали украинцам — 85 119. Их число по сравнению с 2012 годом выросло почти в семь раз. Тогда гражданство РФ было предоставлено 12 803 украинцам, они занимали четвёртую строчку среди получающих российское гражданство.

На втором месте в прошлом году оказались выходцы из Казахстана — 40 718 человек. За пять лет их число возросло почти в три раза (в 2012-м казахстанцам было выдано 14 585 паспортов).

Во столько же раз увеличилось количество паспортов, выдаваемых переселенцам из Таджикистана (в 2017 году — 29 039 документов против 9773 в 2012-м).

Также в пятёрку стран, выходцы из которых чаще других получают российское гражданство, вошли Армения (2017 год — 25 144 человека, 2012 год — 13 176) и Узбекистан (2017 год — 23 334 человека, 2012 год — 13 409).

Получить российское гражданство иностранцы могут в общем или упрощённом порядке. Первый подразумевает, что сначала мигранту необходимо оформить разрешение на временное проживание. Срок его действия составляет три года. После этого можно запросить вид на жительство, который выдаётся на пять лет, затем иностранец вправе подать документы на получение российского паспорта.

Каждый год правительство определяет размер квоты на выдачу разрешений на временное проживание в России. В 2017 году её размер составил 110 880 разрешений (пятью годами ранее этот показатель был немного меньше — 105 807).

Упрощённый же порядок даёт возможность сократить срок получения гражданства до одного года и менее. Им могут воспользоваться, например, иностранцы, состоящие в браке с гражданами РФ.

«Система стала проще»

Глава комитета Совета Ассамблеи народов России по общественной дипломатии Аркадий Тумасов отметил, что на статистику существенно повлияло облегчение мигрантам процесса подачи документов.

«Я связываю это с упрощением процедуры и с выстраиванием чёткой политики по отношению к мигрантам. Раньше, чтобы пройти регистрацию, требовалось от двух до трёх дней. За каждой справкой нужно было бегать по всему городу, а сейчас это делается централизованно благодаря системе одного окна», — пояснил он.

РИА Новости

© Алексей Куденко

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов подчеркнул, что благодаря введению прозрачной патентной системы всё больше приезжих предпочитают трудиться в России легально. В конечном итоге многие из них решают получить гражданство.

«Система стала проще, прозрачнее и понятнее. Каждый год около 60 млрд рублей налогов с мигрантов собирают. Это огромные деньги, — заявил Коженов. — Люди теперь могут легко приехать, начать легально работать с помощью патентов. Таким образом, человек получает право подать на разрешение на временное проживание, а раньше он жил в стране нелегально и не мог этого сделать».

Иностранным гражданам, прибывающим на заработки в Россию в безвизовом порядке, необходимо получить миграционный патент. Это актуально для всех стран СНГ, кроме Туркмении. Её гражданам, а также мигрантам из стран, которые не входят в СНГ, нужно получать разрешения на работу.

Коженов добавил, что выходцы из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приравнены в трудовых правах к гражданам РФ. Им, по словам эксперта, легче других закрепиться в России и впоследствии оформить гражданство.

Напомним, ЕАЭС был создан в начале 2015 года. Сейчас в организацию наряду с Россией входят четыре страны: Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан.

Граждане Казахстана, как отметил Коженов, раньше были первыми по числу полученных паспортов. Согласно данным МВД, в 2012 году они занимали лидирующую позицию по выданным документам (14 585 человек). Однако вскоре ситуация изменилась: неблагополучная обстановка на Украине заставила всё больше людей уезжать в Россию и, как следствие, получать гражданство.

«Из Казахстана ехали люди, у которых есть родственные связи в России, в упрощённом порядке за три месяца они получали документы. Но как только началась война на Украине, оттуда поехало ещё больше людей», — пояснил эксперт.

РИА Новости

© Сергей Кузнецов

Судебный юрист украинской диаспоры в Москве Леонид Козак, в свою очередь, обратил внимание, что получение гражданства — длительный процесс. Так, те жители Украины, которые покинули страну после государственного переворота, начали получать российские паспорта только через три года.

«Как правило, процедура занимает от трёх до пяти лет. В конце 2013 — начале 2014 года произошла революция на Украине, начались боевые действия на юго-востоке страны. Понятное дело, что подобные события не могли не отразиться на жизни граждан Украины. Многие в это время и в последующие годы переехали в Россию. Стали ассимилироваться, получать разрешительные документы на проживание, — отметил Козак. — Соответственно, в период с 2017 по 2020 год можно отслеживать рост получения российского гражданства, потому что люди, которые переехали в 2013 году и позже, как раз подходят к этапу получения паспорта».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, упрощает процесс получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев. Документ вступил в силу с 1 сентября 2017 года.

Теперь выходцы с Украины, желающие получить гражданство России, могут подписать заявление об отказе от украинского гражданства. Такой документ оформляется нотариально, одна копия остаётся в миграционной службе РФ, вторая — направляется на Украину. Это заявление заменяет собой справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины.