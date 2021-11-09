Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупр...
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожени...
Главная / В России

«Система с искусственным интеллектом»: в чём особенность новейшего российского комплекса борьбы с БПЛА

09 ноября 2021, 07:05  •  191 • В России
Подразделение «Лаборатории Касперского» завершило интеграцию всех технических решений в новейшую экосистему противодействия гражданским и малоразмерным дронам. Об этом заявил RT менеджер по развитию бизнеса компании Kaspersky Antidrone Владимир Клешнин. По его словам, антидронный комплекс эффективен для защиты стадионов и промышленных предприятий от несанкционированных полётов БПЛА. Ключевые достоинства системы: высококачественный софт, модульность и автоматизация управления. Как считают эксперты, представленные Kaspersky Antidrone характеристики говорят о том, что российским специалистам удалось создать достойное средство противодействия беспилотным угрозам.
 
Экосистема борьбы с БПЛА Kaspersky Antidrone © АО «Лаборатория Касперского»
 

Компания Kaspersky Antidrone завершила интеграцию необходимых технических решений в одноимённую новейшую систему обнаружения и противодействия БПЛА. Об этом в эксклюзивном комментарии RT сообщил менеджер по развитию бизнеса компании Владимир Клешнин.

«Мы завершили объединение различных технических решений в единую экосистему защиты от БПЛА для транспортной инфраструктуры, промышленных объектов и мест с большим скоплением людей. Таким образом она получила ещё больше возможностей. В этом году у Kaspersky Antidrone будет несколько публичных пилотных проектов», — сказал Клешнин.

Kaspersky Antidrone — всепогодная круглосуточная система защиты от противозаконных полётов гражданских и малоразмерных дронов. Она позволяет своевременно обнаруживать БПЛА, определять его модель и местоположение оператора, а также не допускать нарушения воздушного пространства охраняемого объекта.

«В систему интегрирован широкий перечень устройств для сканирования воздушного пространства и обнаружения летательных аппаратов, том числе в режиме радиомолчания. Управление системой (помимо оператора. — RT) осуществляет программное обеспечение Kaspersky Antidrone, основанное на искусственном интеллекте», — пояснил Клешнин.

Kaspersky Antidrone — подразделение всемирно известной IT-компании «Лаборатория Касперского». Эксперты Kaspersky Antidrone обладают патентами в сфере защиты от БПЛА и уже реализовали ряд проектов «для критической инфраструктуры, масштабных публичных мероприятий, а также частной собственности», говорится на сайте Kaspersky Antidrone.

Зимой этого года система противодействия БПЛА была испытана на Челябинском трубопрокатном заводе, одном из крупнейших промышленных объектов региона. В ходе эксперимента система успешно отразила попытки несанкционированного проникновения гражданских дронов через охраняемый периметр. Все летательные аппараты были принудительно отправлены к точке взлёта.

Как считают в Kaspersky Antidrone, на сегодняшний день беспилотники-нарушители могут применяться для акций промышленного шпионажа, нанесения вреда объектам предприятий, транспортировки различных предметов, либо по причине банального человеческого любопытства.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил важность использования гражданских средств борьбы с беспилотниками, особенно в условиях городской местности. По мнению специалиста, малоразмерные БПЛА уже превратились в весьма опасное оружие.

«Технологии изготовления дронов сейчас широко доступны, и мы видим, как ими пользуются боевики, преступники и обычные хулиганы. Только недавно с помощью беспилотников было совершенно покушение на премьера Ирака, которое было признано терактом. К тому же во многих странах действует весьма либеральное законодательство в сфере эксплуатации гражданских БПЛА. Это также открывает простор для злонамеренного применения дронов», — сказал Кнутов.

«Трёхслойная защита»

 

Конструктивно система Kaspersky Antidrone состоит из программно-аппаратного комплекса (ПАК), рабочего места оператора, средств классификации дронов и модуля нейтрализации, который прерывает каналы управления летательного аппарата. По выражению Клешнина, это устройство в буквальном смысле «отгоняет» беспилотники-нарушители.

Для обнаружения БПЛА используется сразу несколько средств: модуль радиочастотного обнаружения, лазерный сканер LIDAR (Light Identification Detection and Ranging), комплексы акустической и видеофиксации, тепловизионная аппаратура и малогабаритная радиолокационная станция (РЛС) «Енот».

До этого разработчик «Енота» — АО НПЦ «Элвис» (Зеленоград) — продвигал своё детище на отечественном и зарубежном рынках как отдельное комплексное антидронное решение. Финансирование проекта осуществлял Фонд развития промышленности (ФРП, находится в ведении Минпромторга РФ).

  • РЛС «Енот»
  • © АО «Лаборатория Касперского»

Как сообщили ранее журналистам в столичной компании, эта РЛС — изделие гражданского назначения. «Енот» может применяться для охраны аэропортов и предприятий топливно-энергетического комплекса, расположенных на равнинной, хорошо просматриваемой местности.

Станция массой 14 кг может устанавливаться на различные платформы, а её технические возможности позволяют обнаруживать неограниченное количество дронов с эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР) в 0,01 кв. м на расстоянии до 1,8 км. При этом наземные и надводные объекты фиксируются на дальности до 8,3 км.

В апреле «Лаборатория Касперского» объявила о том, что работающий в Х-диапазоне «Енот» стал одним из элементов экосистемы Kaspersky Antidrone. Подчёркивалось, что интеграция РЛС расширила возможности антидронного комплекса.

В составе системы радиолокационный радар посылает сигнал в частотном диапазоне 9,2 ГГЦ-9,4 ГГЦ. Анализируя его отражение, он обнаруживает воздушный объект. Затем происходит его классификация, в том числе с помощью программного обеспечения на базе нейронных сетей.

«Таким образом, даже в случае движения дрона по полётному заданию без управляющих команд от пилота система сможет обнаружить коптер и классифицировать его в автоматическом режиме», — говорится в материалах «Лаборатории Касперского».

Помимо «Енота», ещё одно интегрированное решение антидронной экосистемы — модуль радиочастотного обнаружения международной компании Rohde & Schwarz. Устройство обеспечивает в кратчайшие сроки обнаружение и пеленгование сигналов беспилотников и наземных пультов управления.

«Теперь (с интеграцией модуля радиочастотного обнаружения. — RT) Kaspersky Antidrone позволяет обнаружить БПЛА на расстоянии до 4000 метров, определить его модель и локализовать местоположение пилота. Кроме того, система может работать превентивно и начинать обнаружение с момента включения беспилотника», — утверждают в компании.

С появлением модуля радиочастотного обнаружения экосистема обеспечивает «трёхслойную защиту» объекта: по излучаемому радиосигналу, радиолокационному анализу и обработке видеоданных нейронной сетью. По информации Kaspersky Antidrone, «три технологии дополняют друг друга, обеспечивая максимально возможную защиту от злонамеренного и любого потенциально опасного использования дронов».

«Автоматизированный комплекс»

 

Kaspersky Antidrone предлагает заказчикам систему в трёх модификациях: стационарной, мобильной и охранной. Ключевыми преимуществами комплекса Владимир Клешнин назвал программное обеспечение, компактный ПАК, модульность, автономность и автоматический режим работы. Кроме того, компания готова адаптировать «конфигурацию» программно-аппаратного комплекса под индивидуальные нужды заказчика.

«Kaspersky Antidrone — полноценная система с искусственным интеллектом внутри, которой, по сути, требуется только электропитание. Например, с портативным генератором нашу систему можно развернуть за несколько минут. Это полностью автономный и автоматизированный комплекс. Человек может участвовать в управлении, но в этом нет необходимости. От него только требуется решение о включении модуля нейтрализации», — рассказал собеседник RT.

  • Элементы Kaspersky Antidrone на выставке «Интерполитех-2021»
  • © RT / Алексей Заквасин
«Символический шаг»: российские политики — о решении Ельцина прекратить деятельность КПСС

По словам специалиста, при разработке антидронной экосистемы учитывались текущие тенденции в развитии беспилотной авиации — дроны становятся более скоростными и манёвренными, что априори снижает время на реакцию. Именно по этой причине, как подчеркнул Клешнин, комплекс противодействия БПЛА должен быть «умным» и работать без участия человека.

«Пока мы реализуем пилотные проекты. В планах — поставки в Россию, страны СНГ и Европы. Наши самые релевантные потенциальные заказчики — это промышленные предприятия и администрации стадионов, так как последнее время на аренах происходят инциденты с несанкционированным запуском дронов», — заявил Клешнин.

В беседе с RT руководитель компании «Аэрокон», член национальной технологической инициативы «Аэронет» Эдуард Багдасарян отметил важность прогресса в сфере систем противодействия гражданским БПЛА, которые сегодня широко используются для шпионажа, диверсий, слежки, в хулиганских и провокационных целях.

«Стоит сказать откровенно: сложилась ситуация, когда антидронные технологии пока ещё догоняют технологии, уже интегрированные в беспилотники. Иными словами, бороться с малоразмерными дронами крайне сложно, особенно в городской черте. Однако, на мой взгляд, «Касперский» предпринял достойную попытку создать универсальную антидронную систему», — рассуждает Багдасарян.

Эксперт полагает, что система Kaspersky Antidrone способна эффективно бороться с аппаратами, которые управляются по GPS-сигналам и радиоканалам. По оценке эксперта, на «гражданке» в 99% случаев используются именно такие дроны.

«Понятно, что с БПЛА, у которого автономная навигация, Kaspersky Antidrone вряд ли справится, но подобные аппараты применяются военными. Я думаю, что у «Касперского» неплохие шансы, в том числе на европейском рынке. Санкционные и политические риски здесь минимальны, так как компания продвигает разработку именно для гражданского сектора», — пояснил Багдасарян.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





191
Источник
Похожие новости
06 ноября 2021, 17:15
«Большое заблуждение, что отказ от мяса не вредит природе»: охотник — о травле в соцсетях за фото c трофеем
07 ноября 2021, 21:15
До 5 января 2022 года: суд арестовал подозреваемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве
06 ноября 2021, 16:05
«Символический шаг»: российские политики — о решении Ельцина прекратить деятельность КПСС
08 ноября 2021, 00:10
«Увеличение зоны обзора»: как совершенствуется радиолокационная разведка России
08 ноября 2021, 20:35
«Наращивание оборонительного потенциала»: каких результатов достигла Россия в укреплении системы ПВО Крыма
08 ноября 2021, 07:45
«Эффективно реагировать на угрозы»: как учение «Нерушимое братство — 2021» укрепит систему безопасности стран ОДКБ
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2021, 00:45
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
09 ноября 2021, 00:45
Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё
09 ноября 2021, 04:15
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больни...
09 ноября 2021, 00:45
Экс-глава МИД Украины призвал "взять немцев за шиворот" и выбить из них ком...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
03 ноября 2021, 05:50
Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев о военном положении
02 ноября 2021, 12:55
Шарий назвал преимущество России перед Европой: "Я был потрясён"
07 ноября 2021, 15:30
Украина собирается отобрать у России самое главное
05 ноября 2021, 16:50
Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана
08 ноября 2021, 07:15
"Это не шанс - конкретное задание": Москва выдвинула Вашингтону ультиматум
04 ноября 2021, 23:55
"Так вот чей "Газпром": Неосторожное слово президента Молдавии превратили в анекдот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.