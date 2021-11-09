«Система с искусственным интеллектом»: в чём особенность новейшего российского комплекса борьбы с БПЛА

Подразделение «Лаборатории Касперского» завершило интеграцию всех технических решений в новейшую экосистему противодействия гражданским и малоразмерным дронам. Об этом заявил RT менеджер по развитию бизнеса компании Kaspersky Antidrone Владимир Клешнин. По его словам, антидронный комплекс эффективен для защиты стадионов и промышленных предприятий от несанкционированных полётов БПЛА. Ключевые достоинства системы: высококачественный софт, модульность и автоматизация управления. Как считают эксперты, представленные Kaspersky Antidrone характеристики говорят о том, что российским специалистам удалось создать достойное средство противодействия беспилотным угрозам.

Компания Kaspersky Antidrone завершила интеграцию необходимых технических решений в одноимённую новейшую систему обнаружения и противодействия БПЛА. Об этом в эксклюзивном комментарии RT сообщил менеджер по развитию бизнеса компании Владимир Клешнин.

«Мы завершили объединение различных технических решений в единую экосистему защиты от БПЛА для транспортной инфраструктуры, промышленных объектов и мест с большим скоплением людей. Таким образом она получила ещё больше возможностей. В этом году у Kaspersky Antidrone будет несколько публичных пилотных проектов», — сказал Клешнин.

Kaspersky Antidrone — всепогодная круглосуточная система защиты от противозаконных полётов гражданских и малоразмерных дронов. Она позволяет своевременно обнаруживать БПЛА, определять его модель и местоположение оператора, а также не допускать нарушения воздушного пространства охраняемого объекта.

«В систему интегрирован широкий перечень устройств для сканирования воздушного пространства и обнаружения летательных аппаратов, том числе в режиме радиомолчания. Управление системой (помимо оператора. — RT) осуществляет программное обеспечение Kaspersky Antidrone, основанное на искусственном интеллекте», — пояснил Клешнин.

Kaspersky Antidrone — подразделение всемирно известной IT-компании «Лаборатория Касперского». Эксперты Kaspersky Antidrone обладают патентами в сфере защиты от БПЛА и уже реализовали ряд проектов «для критической инфраструктуры, масштабных публичных мероприятий, а также частной собственности», говорится на сайте Kaspersky Antidrone.

Зимой этого года система противодействия БПЛА была испытана на Челябинском трубопрокатном заводе, одном из крупнейших промышленных объектов региона. В ходе эксперимента система успешно отразила попытки несанкционированного проникновения гражданских дронов через охраняемый периметр. Все летательные аппараты были принудительно отправлены к точке взлёта.

Как считают в Kaspersky Antidrone, на сегодняшний день беспилотники-нарушители могут применяться для акций промышленного шпионажа, нанесения вреда объектам предприятий, транспортировки различных предметов, либо по причине банального человеческого любопытства.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил важность использования гражданских средств борьбы с беспилотниками, особенно в условиях городской местности. По мнению специалиста, малоразмерные БПЛА уже превратились в весьма опасное оружие.

«Технологии изготовления дронов сейчас широко доступны, и мы видим, как ими пользуются боевики, преступники и обычные хулиганы. Только недавно с помощью беспилотников было совершенно покушение на премьера Ирака, которое было признано терактом. К тому же во многих странах действует весьма либеральное законодательство в сфере эксплуатации гражданских БПЛА. Это также открывает простор для злонамеренного применения дронов», — сказал Кнутов.

«Трёхслойная защита»

Конструктивно система Kaspersky Antidrone состоит из программно-аппаратного комплекса (ПАК), рабочего места оператора, средств классификации дронов и модуля нейтрализации, который прерывает каналы управления летательного аппарата. По выражению Клешнина, это устройство в буквальном смысле «отгоняет» беспилотники-нарушители.

Для обнаружения БПЛА используется сразу несколько средств: модуль радиочастотного обнаружения, лазерный сканер LIDAR (Light Identification Detection and Ranging), комплексы акустической и видеофиксации, тепловизионная аппаратура и малогабаритная радиолокационная станция (РЛС) «Енот».

До этого разработчик «Енота» — АО НПЦ «Элвис» (Зеленоград) — продвигал своё детище на отечественном и зарубежном рынках как отдельное комплексное антидронное решение. Финансирование проекта осуществлял Фонд развития промышленности (ФРП, находится в ведении Минпромторга РФ).

РЛС «Енот»

© АО «Лаборатория Касперского»

Как сообщили ранее журналистам в столичной компании, эта РЛС — изделие гражданского назначения. «Енот» может применяться для охраны аэропортов и предприятий топливно-энергетического комплекса, расположенных на равнинной, хорошо просматриваемой местности.

Станция массой 14 кг может устанавливаться на различные платформы, а её технические возможности позволяют обнаруживать неограниченное количество дронов с эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР) в 0,01 кв. м на расстоянии до 1,8 км. При этом наземные и надводные объекты фиксируются на дальности до 8,3 км.

В апреле «Лаборатория Касперского» объявила о том, что работающий в Х-диапазоне «Енот» стал одним из элементов экосистемы Kaspersky Antidrone. Подчёркивалось, что интеграция РЛС расширила возможности антидронного комплекса.

В составе системы радиолокационный радар посылает сигнал в частотном диапазоне 9,2 ГГЦ-9,4 ГГЦ. Анализируя его отражение, он обнаруживает воздушный объект. Затем происходит его классификация, в том числе с помощью программного обеспечения на базе нейронных сетей.

«Таким образом, даже в случае движения дрона по полётному заданию без управляющих команд от пилота система сможет обнаружить коптер и классифицировать его в автоматическом режиме», — говорится в материалах «Лаборатории Касперского».

Помимо «Енота», ещё одно интегрированное решение антидронной экосистемы — модуль радиочастотного обнаружения международной компании Rohde & Schwarz. Устройство обеспечивает в кратчайшие сроки обнаружение и пеленгование сигналов беспилотников и наземных пультов управления.

«Теперь (с интеграцией модуля радиочастотного обнаружения. — RT) Kaspersky Antidrone позволяет обнаружить БПЛА на расстоянии до 4000 метров, определить его модель и локализовать местоположение пилота. Кроме того, система может работать превентивно и начинать обнаружение с момента включения беспилотника», — утверждают в компании.

С появлением модуля радиочастотного обнаружения экосистема обеспечивает «трёхслойную защиту» объекта: по излучаемому радиосигналу, радиолокационному анализу и обработке видеоданных нейронной сетью. По информации Kaspersky Antidrone, «три технологии дополняют друг друга, обеспечивая максимально возможную защиту от злонамеренного и любого потенциально опасного использования дронов».

«Автоматизированный комплекс»

Kaspersky Antidrone предлагает заказчикам систему в трёх модификациях: стационарной, мобильной и охранной. Ключевыми преимуществами комплекса Владимир Клешнин назвал программное обеспечение, компактный ПАК, модульность, автономность и автоматический режим работы. Кроме того, компания готова адаптировать «конфигурацию» программно-аппаратного комплекса под индивидуальные нужды заказчика.

«Kaspersky Antidrone — полноценная система с искусственным интеллектом внутри, которой, по сути, требуется только электропитание. Например, с портативным генератором нашу систему можно развернуть за несколько минут. Это полностью автономный и автоматизированный комплекс. Человек может участвовать в управлении, но в этом нет необходимости. От него только требуется решение о включении модуля нейтрализации», — рассказал собеседник RT.

Элементы Kaspersky Antidrone на выставке «Интерполитех-2021»

© RT / Алексей Заквасин

По словам специалиста, при разработке антидронной экосистемы учитывались текущие тенденции в развитии беспилотной авиации — дроны становятся более скоростными и манёвренными, что априори снижает время на реакцию. Именно по этой причине, как подчеркнул Клешнин, комплекс противодействия БПЛА должен быть «умным» и работать без участия человека.

«Пока мы реализуем пилотные проекты. В планах — поставки в Россию, страны СНГ и Европы. Наши самые релевантные потенциальные заказчики — это промышленные предприятия и администрации стадионов, так как последнее время на аренах происходят инциденты с несанкционированным запуском дронов», — заявил Клешнин.

В беседе с RT руководитель компании «Аэрокон», член национальной технологической инициативы «Аэронет» Эдуард Багдасарян отметил важность прогресса в сфере систем противодействия гражданским БПЛА, которые сегодня широко используются для шпионажа, диверсий, слежки, в хулиганских и провокационных целях.

«Стоит сказать откровенно: сложилась ситуация, когда антидронные технологии пока ещё догоняют технологии, уже интегрированные в беспилотники. Иными словами, бороться с малоразмерными дронами крайне сложно, особенно в городской черте. Однако, на мой взгляд, «Касперский» предпринял достойную попытку создать универсальную антидронную систему», — рассуждает Багдасарян.

Эксперт полагает, что система Kaspersky Antidrone способна эффективно бороться с аппаратами, которые управляются по GPS-сигналам и радиоканалам. По оценке эксперта, на «гражданке» в 99% случаев используются именно такие дроны.