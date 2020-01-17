Система РЭБ RAPPORT III на израильских самолётах: использование против ПВО Сирии • 95 • Аналитика

Военно-воздушные силы Израиля являются одними из сильнейших не только на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, но и в мире в целом. Их боевой потенциал укреплялся, в первую очередь, за счет поставок самолетов и авиационного оборудования американского производства.



Одними из наиболее интересных технических решений, используемых израильской авиацией, является система управления запрограммированным быстрым предупреждением AN/ALQ-178 для радиолокационных целей III или RAPPORT III. Первоначально эта система разрабатывалась компанией Loral, но затем перешла в руки гиганта американского авиапрома Lockheed.







Разработка системы началась еще в 1970-е годы по заказу командования Военно-воздушных сил Бельгии. Но затем, из-за недостатка бюджетных средств, бельгийское военное ведомство остановило финансирование проекта, что отразилось на его сроках – система была введена в эксплуатацию лишь в середине 1980-х годов.



Хотя первым заказчиком системы должны были стать бельгийские военно-воздушные силы, сложилось так, что апробировать ее в действии довелось ВВС Израиля. Система была установлена на израильских F-16C и неплохо зарекомендовала себя еще во время операций в небе над соседним Ливаном. Там израильская авиация противостояла военно-воздушным силам Сирии и противостояла очень успешно. Поэтому те 88 млн долларов, которые Тель-Авив первоначально потратил на приобретение и установку системы, были потрачены не зря.



Уже после того, как система радиоэлектронной борьбы была проверена израильскими летчиками и получила высшие оценки от авиационных инженеров, бельгийские Военно-воздушные силы вновь заинтересовались этой системой, захотев установить ее на свои истребители F-16. Но затем все же Бельгия отказалась от RAPPORT III, сделав выбор в пользу Carapace как дополнения к RAPPORT II. Но главным бенефициаром использования новой системы радиоэлектронной борьбы стала, конечно, американская морская авиация – RAPPORT III был установлен на самолетах ВМС США F-16N, которые считаются одним из наиболее эффективных в семействе самолетов F-16 Viper.



RAPPORT III способна автоматически обнаруживать, классифицировать и определять местонахождение средств противника, эффективно им противодействовать. На протяжении целых десятилетий авиаинженеры спорили об оснащении истребителей внутренними комплектами средств радиоэлектронной борьбы. Все упиралось в вопрос стоимости и сложности. Поэтому до последнего времени были широко распространены внешние системы радиоэлектронной борьбы с подвесками, которые устанавливались даже на таких машинах как истребители четвертого поколения. Однако затем повысилась востребованность как раз внутренних систем радиоэлектронной борьбы



Эксперт Тайлер Роговей считает, что система RAPPORT III значительно опередила свое время и дала зеленый свет для дальнейших разработок и внедрения средств радиоэлектронной борьбы, устанавливаемых на современных самолетах.



Для израильских вооруженных сил, привыкших всегда брать не количеством, а качеством, техническое оснащение авиации всегда имело большое значение. Тем более, что одна из важнейших задач ВВС Израиля – быть неуязвимыми для противовоздушной обороны Сирии, являющейся давним противником Израиля. Сирийская ПВО, как известно, создавалась советскими военными специалистами и имеет на вооружении технику советского и российского производства.



Не случайно в Израиле с огромной опаской относятся к поставкам российского вооружения на Ближний Восток, понимая, что высококачественные российские зенитные ракетные системы представляют опасность для израильской авиации, даже несмотря на то, что последняя оснащена современными средствами радиоэлектронной борьбы. В этой связи обсуждается вопрос, задействуют ли израильские ВВС системы РЭБ для авиации при нанесении ударов по территории Сирии. Специалисты сходятся во мнении, что израильская авиация использует комплексы радиоэлектронной борьбы авиационного базирования очень активно. В частности, предполагается применение таких систем в случае, когда израильские F-16, по сути, стали причиной удара сирийским расчётом ЗРК С-200 по российскому самолёту радиоэлектронной разведки. Системы РЭБ ВВС Израиля применяют и при отправке для нанесения ударов своих беспилотников в воздушное пространство САР. Военно-воздушные силы Израиля являются одними из сильнейших не только на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, но и в мире в целом. Их боевой потенциал укреплялся, в первую очередь, за счет поставок самолетов и авиационного оборудования американского производства.Одними из наиболее интересных технических решений, используемых израильской авиацией, является система управления запрограммированным быстрым предупреждением AN/ALQ-178 для радиолокационных целей III или RAPPORT III. Первоначально эта система разрабатывалась компанией Loral, но затем перешла в руки гиганта американского авиапрома Lockheed.Разработка системы началась еще в 1970-е годы по заказу командования Военно-воздушных сил Бельгии. Но затем, из-за недостатка бюджетных средств, бельгийское военное ведомство остановило финансирование проекта, что отразилось на его сроках – система была введена в эксплуатацию лишь в середине 1980-х годов.Хотя первым заказчиком системы должны были стать бельгийские военно-воздушные силы, сложилось так, что апробировать ее в действии довелось ВВС Израиля. Система была установлена на израильских F-16C и неплохо зарекомендовала себя еще во время операций в небе над соседним Ливаном. Там израильская авиация противостояла военно-воздушным силам Сирии и противостояла очень успешно. Поэтому те 88 млн долларов, которые Тель-Авив первоначально потратил на приобретение и установку системы, были потрачены не зря.Уже после того, как система радиоэлектронной борьбы была проверена израильскими летчиками и получила высшие оценки от авиационных инженеров, бельгийские Военно-воздушные силы вновь заинтересовались этой системой, захотев установить ее на свои истребители F-16. Но затем все же Бельгия отказалась от RAPPORT III, сделав выбор в пользу Carapace как дополнения к RAPPORT II. Но главным бенефициаром использования новой системы радиоэлектронной борьбы стала, конечно, американская морская авиация – RAPPORT III был установлен на самолетах ВМС США F-16N, которые считаются одним из наиболее эффективных в семействе самолетов F-16 Viper.RAPPORT III способна автоматически обнаруживать, классифицировать и определять местонахождение средств противника, эффективно им противодействовать. На протяжении целых десятилетий авиаинженеры спорили об оснащении истребителей внутренними комплектами средств радиоэлектронной борьбы. Все упиралось в вопрос стоимости и сложности. Поэтому до последнего времени были широко распространены внешние системы радиоэлектронной борьбы с подвесками, которые устанавливались даже на таких машинах как истребители четвертого поколения. Однако затем повысилась востребованность как раз внутренних систем радиоэлектронной борьбыЭксперт Тайлер Роговей считает, что система RAPPORT III значительно опередила свое время и дала зеленый свет для дальнейших разработок и внедрения средств радиоэлектронной борьбы, устанавливаемых на современных самолетах.Для израильских вооруженных сил, привыкших всегда брать не количеством, а качеством, техническое оснащение авиации всегда имело большое значение. Тем более, что одна из важнейших задач ВВС Израиля – быть неуязвимыми для противовоздушной обороны Сирии, являющейся давним противником Израиля. Сирийская ПВО, как известно, создавалась советскими военными специалистами и имеет на вооружении технику советского и российского производства.Не случайно в Израиле с огромной опаской относятся к поставкам российского вооружения на Ближний Восток, понимая, что высококачественные российские зенитные ракетные системы представляют опасность для израильской авиации, даже несмотря на то, что последняя оснащена современными средствами радиоэлектронной борьбы. В этой связи обсуждается вопрос, задействуют ли израильские ВВС системы РЭБ для авиации при нанесении ударов по территории Сирии. Специалисты сходятся во мнении, что израильская авиация использует комплексы радиоэлектронной борьбы авиационного базирования очень активно. В частности, предполагается применение таких систем в случае, когда израильские F-16, по сути, стали причиной удара сирийским расчётом ЗРК С-200 по российскому самолёту радиоэлектронной разведки. Системы РЭБ ВВС Израиля применяют и при отправке для нанесения ударов своих беспилотников в воздушное пространство САР. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





95 Источник Похожие новости Сделкой с Китаем США наносят удар по эффективности «Силы Сибири» Ядерная сделка с Ираном: возвращаются все? Опустевшая Россия: кому скажем «спасибо»? Под чёрным небом Енисейской Сибири Курс на реализацию поставленных президентом задач Пентагон взял тайм-аут: у США не получается заменить бронемашины «Брэдли» Новости партнеров