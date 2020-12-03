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Система "схлопнется": Американская скорая помощь не справляется с COVID

03 декабря 2020, 11:20  •  122 • В мире
Американские компании частной скорой помощи бьют тревогу, заявляя, что система "911" по всей стране работает на пределе возможностей. Денег от государства крайне не хватает, врачи измотаны и деморализованы, при этом число звонков от COVID-больных только растёт. Медики опасаются, что если власти не предпримут срочных мер, наступит коллапс.
Американская ассоциация скорой помощи обратилась в Министерство здравоохранения США с заявлением, что "система экстренной медицинской помощи 911 по всей территории Соединённых Штатов работает на пределе возможностей".
Документ опубликовали NBC News с комментарием владельца частной скорой помощи Стефана Хофера в Северной Дакоте. По его словам, за последние два месяца его диспетчеры получили только один или два звонка, не связанных с коронавирусом. В целом же количество заявок выросло на 20-30%, в связи с чем существенно увеличились и расходы компании.
Доходы же при этом, утверждает Хофер, упали: люди перестали пользоваться платными услугами. Так, раньше частные скорые могли зарабатывать на переводах пациентов из больниц и домов престарелых. Люди делали операции, проходили обследования, но сейчас, из-за пандемии, эти услуги не востребованы. Кроме того, отмечает Хофер, затраты выросли в связи с необходимостью закупать индивидуальные средства защиты, цены на которые постоянно растут.
Предприниматель уверен, что в ближайшие месяцы он разорится, если не получит помощь от государства. Но главное, по словам Хофера, даже не в деньгах и упущенных прибылях, а в том, что с исчезновением частных скорых больные просто окажутся без медицинской помощи, а врачи, которые и так сейчас деморализованы и измотаны, без средств к существованию.
"Завтра это не закончится, и это главное. Мы должны убедиться, что сможем заботиться о людях через шесть месяцев, и это то, что стало действительно трудно понять", - заявил Хофер, добавив, что, если система частных скорых "схлопнется", это будет настоящей катастрофой.

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