Система QR-кодов на минималках: Британский премьер объявил о нововведениях из-за COVID

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что на территории страны вводится новая система допуска на массовые мероприятия и в публичные места. Это будет cистема QR-кодов на минималках.

19 июля в Великобритании отменяется большая часть ограничений, которые вводились из-за COVID-19. Власти решили, что организаторы массовых мероприятий должны пускать посетителей лишь при соблюдении определённых условий.

Желающий поесть в ресторане, повеселиться в ночном клубе, послушать любимого исполнителя или посмотреть спектакль должен предъявить электронный сертификат о вакцинации, или отрицательный тест на COVID-19, или справку о количестве антител, если иммунитет получен после болезни.

В определённом смысле, это система QR-кодов на минималках. Эти правила являются рекомендацией, а не требованием. На пресс-конференции Борис Джонсон отметил, что это мера социальной ответственности. Он предложил гражданам использовать мобильное приложение от Национальной службы здравоохранения, где имеется официальная информация о вакцинированных, переболевших и сдавших тест.

При этом британские власти напомнили, что в середине августа ожидается пик нынешней волны пандемии. К тому времени в стране будет регистрироваться до 100 тысяч новых заражений ежедневно. Сейчас этот показатель равен 32 тысячам. Ограничительные меры вернут лишь в том случае, если больницы будут перегружены или обнаружится новый штамм SARS-CoV-2.