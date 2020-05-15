Система ПРО США в Европе: «противоиранский щит» направлен на Россию • 56 • Аналитика

Комплекс ПРО США Aegis Ashore в Девеселу





Система противоракетной обороны США в Европе представлена размещенными на испанской военно-морской базе Рота четырьмя американскими эсминцами УРО типа Arleigh Burke, оснащенными модифицированной системой Aegis и противоракетами Standard SM-3 Block IА, размещенной в Турции американской РЛС ПРО AN/TPY-2 и двумя базами ПРО Aegis Ashore, развернутыми в Польше и Румынии. Выбор именно этих стран для размещения наземных баз системы противоракетной обороны обусловлен тем, что и Польша, и Румыния находятся на важных стратегических направлениях, и с их территории легко контролировать российский северо-запад и черноморский регион соответственно.



Наземные комплексы ПРО в Румынии и Польше

Система ПРО США Aegis Ashore, рассчитанная на 24 пусковые установки Mk41 для ракет-перехватчиков Standard SM-3 Block IB, была размещена на военной базе Девеселу в Румынии, где в мае 2016 года заступила на боевое дежурство. Комплекс выполнен на основе модифицированной для решения задач ПРО корабельной комплексной системы оружия Aegis. Фактически он представляет собой установленное на суше подобие надстройки крейсера УРО типа Ticonderoga с системой Aegis и универсальными вертикальными пусковыми установками Launch Modular Enclosure (Mk41) в наземном стационарном исполнении.



Через три года, весной 2019, комплекс был закрыт на модернизацию, на время которой США разместили в Румынии ракетную систему высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD). В августе того же года комплекс Aegis Ashore был поставлен на боевое дежурство после проведенной модернизации, подробности которой не разглашаются. Однако ранее некоторые военные эксперты высказали мнение, что модернизация комплекса проводилась с учетом выхода США из ДРСМД. При этом в США заявили, что "никаких наступательных возможностей противоракетная система не получила". Вероятней всего противоракеты SM-3 Block IB были заменены на новую версию SM-3 Block IIA.





Возьмизарядная наземная стационарная универсальная пусковая установка Launch Modular Enclosure комплекса Aegis Ashore в Девеселу

Основные элементы ПРО в Девеселу имеют модульное исполнение, были полностью собраны и испытаны в США, и затем перевезены в Румынию в контейнерах, где быстро смонтированы. Программное обеспечение наземной системы с целью экономии практически полностью идентично корабельным версиям, за исключением удаления не нужных для береговой системы функций управления. Расчет объекта состоит из трех смен по 11 человек в каждой, несущих круглосуточное боевое дежурство. Охрана объектов осуществляется подразделениями Армии США, а также военнослужащими румынской армии, размещенными на военной базе.



Аналогичный комплекс на 24 пусковые установки Mk41 строится на польской территории в Редзиково, в 150 км от Гданьска. Введение комплекса в эксплуатацию и постановка на боевое дежурство планируются на 2020 год, скорей всего ближе к его окончанию. Соглашение между Польшей и США о размещении на территории страны системы американской ПРО было подписано в 2008 году и вступило в силу в 2011. Изначально планировалось оснастить базу ракетами большой дальности, управляемыми радаром в Чехии. Потом планы были пересмотрены, и Польша получит только ракеты средней дальности SM-3. Первоначально ввод базы ПРО был запланирован на 2018 год, но позже был перенесен на 2020 по причине "нехватки ресурсов и рабочих рук". Первоначально в Редзиково должны быть развернуты противоракеты Standard SM-3 Block IB, однако в 2019 году было принято решение о размещении на базе более совершенных ракет SM-3 Block IIA. В остальном комплекс почти полностью аналогичен румынскому за исключением того, что будет размещаться в более массивном железобетонном здании.





Комплекс ПРО США Aegis Ashore в Редзиково



Цель - Россия

С введением в эксплуатацию комплекса ПРО в Редзиково будет закончен второй этап объявленного еще Бараком Обамой 17 сентября 2009 года "Поэтапного адаптивного подхода в создании европейской ПРО" (European Phased Adaptive Approach - ЕРАА) - развертывания наземного компонента ПРО США и НАТО в Европе. Изначально США заявляли, что данная система развертывается для защиты от "иранских ракет", но с самого начала было ясно, что основная цель - Россия. Такой... странный "противоиранский щит".



Установленные на обеих базах универсальные пусковые установки Mk41 системы Aegis могут осуществлять пуски не только противоракет SM-3, но и крылатых ракет Tomahawk. Хотя США отрицают способность данных установок запускать крылатые ракеты, именно с этой установки в августе прошлого года американцы провели испытательные пуски ракет средней и малой дальности.



Сегодня США утверждают, что никаких крылатых ракет, нацеленных на Россию ни в Румынии, ни в Польше нет, но проверить мы это никак не можем, а верить на слово этим "джентльменам" совсем не стоит. Никто не даст гарантии, что под видом противоракет на объекты не будут завезены те же крылатые ракеты, благо для их запуска даже пусковую установку менять не надо.



Конечно, помешать строительству объектов ПРО США в Румынии и Польше мы не можем, но вот нацелить на эти объекты собственные ракетные комплексы нам бы не помешало. Да и, вероятно, нацелены они уже, недаром президент РФ Владимир Путин предупредил, что поскольку в установках ПРО могут быть размещены ударные комплексы, Россия предпримет ответные действия для их нейтрализации. Система противоракетной обороны США в Европе представлена размещенными на испанской военно-морской базе Рота четырьмя американскими эсминцами УРО типа Arleigh Burke, оснащенными модифицированной системой Aegis и противоракетами Standard SM-3 Block IА, размещенной в Турции американской РЛС ПРО AN/TPY-2 и двумя базами ПРО Aegis Ashore, развернутыми в Польше и Румынии. Выбор именно этих стран для размещения наземных баз системы противоракетной обороны обусловлен тем, что и Польша, и Румыния находятся на важных стратегических направлениях, и с их территории легко контролировать российский северо-запад и черноморский регион соответственно.Система ПРО США Aegis Ashore, рассчитанная на 24 пусковые установки Mk41 для ракет-перехватчиков Standard SM-3 Block IB, была размещена на военной базе Девеселу в Румынии, где в мае 2016 года заступила на боевое дежурство. Комплекс выполнен на основе модифицированной для решения задач ПРО корабельной комплексной системы оружия Aegis. Фактически он представляет собой установленное на суше подобие надстройки крейсера УРО типа Ticonderoga с системой Aegis и универсальными вертикальными пусковыми установками Launch Modular Enclosure (Mk41) в наземном стационарном исполнении.Через три года, весной 2019, комплекс был закрыт на модернизацию, на время которой США разместили в Румынии ракетную систему высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD). В августе того же года комплекс Aegis Ashore был поставлен на боевое дежурство после проведенной модернизации, подробности которой не разглашаются. Однако ранее некоторые военные эксперты высказали мнение, что модернизация комплекса проводилась с учетом выхода США из ДРСМД. При этом в США заявили, что "никаких наступательных возможностей противоракетная система не получила". Вероятней всего противоракеты SM-3 Block IB были заменены на новую версию SM-3 Block IIA.Основные элементы ПРО в Девеселу имеют модульное исполнение, были полностью собраны и испытаны в США, и затем перевезены в Румынию в контейнерах, где быстро смонтированы. Программное обеспечение наземной системы с целью экономии практически полностью идентично корабельным версиям, за исключением удаления не нужных для береговой системы функций управления. Расчет объекта состоит из трех смен по 11 человек в каждой, несущих круглосуточное боевое дежурство. Охрана объектов осуществляется подразделениями Армии США, а также военнослужащими румынской армии, размещенными на военной базе.Аналогичный комплекс на 24 пусковые установки Mk41 строится на польской территории в Редзиково, в 150 км от Гданьска. Введение комплекса в эксплуатацию и постановка на боевое дежурство планируются на 2020 год, скорей всего ближе к его окончанию. Соглашение между Польшей и США о размещении на территории страны системы американской ПРО было подписано в 2008 году и вступило в силу в 2011. Изначально планировалось оснастить базу ракетами большой дальности, управляемыми радаром в Чехии. Потом планы были пересмотрены, и Польша получит только ракеты средней дальности SM-3. Первоначально ввод базы ПРО был запланирован на 2018 год, но позже был перенесен на 2020 по причине "нехватки ресурсов и рабочих рук". Первоначально в Редзиково должны быть развернуты противоракеты Standard SM-3 Block IB, однако в 2019 году было принято решение о размещении на базе более совершенных ракет SM-3 Block IIA. В остальном комплекс почти полностью аналогичен румынскому за исключением того, что будет размещаться в более массивном железобетонном здании.С введением в эксплуатацию комплекса ПРО в Редзиково будет закончен второй этап объявленного еще Бараком Обамой 17 сентября 2009 года "Поэтапного адаптивного подхода в создании европейской ПРО" (European Phased Adaptive Approach - ЕРАА) - развертывания наземного компонента ПРО США и НАТО в Европе. Изначально США заявляли, что данная система развертывается для защиты от "иранских ракет", но с самого начала было ясно, что основная цель - Россия. Такой... странный "противоиранский щит".Установленные на обеих базах универсальные пусковые установки Mk41 системы Aegis могут осуществлять пуски не только противоракет SM-3, но и крылатых ракет Tomahawk. Хотя США отрицают способность данных установок запускать крылатые ракеты, именно с этой установки в августе прошлого года американцы провели испытательные пуски ракет средней и малой дальности.Сегодня США утверждают, что никаких крылатых ракет, нацеленных на Россию ни в Румынии, ни в Польше нет, но проверить мы это никак не можем, а верить на слово этим "джентльменам" совсем не стоит. Никто не даст гарантии, что под видом противоракет на объекты не будут завезены те же крылатые ракеты, благо для их запуска даже пусковую установку менять не надо.Конечно, помешать строительству объектов ПРО США в Румынии и Польше мы не можем, но вот нацелить на эти объекты собственные ракетные комплексы нам бы не помешало. Да и, вероятно, нацелены они уже, недаром президент РФ Владимир Путин предупредил, что поскольку в установках ПРО могут быть размещены ударные комплексы, Россия предпримет ответные действия для их нейтрализации. Владимир Лыткин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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