Система ПРО США GMD: платье голого короля на затянувшейся распродаже • 76 • Аналитика

Иногда полезно заглянуть в прошлое. В частности, полезно почитать высказывания американских военных и политиков по поводу той самой системы национальной ПРО США, которую строили, строили… и ничего, в общем, работоспособного так и не построили, в отличие от Чебурашки, Крокодила Гены и их друзей. За высказывания, собранные в одном месте, хочется поблагодарить авторов блога Mostlymissiledefence (это сотрудники двух американских университетов — из Итаки, Нью-Йорк, и Колледж-парка в Мэриленде) за их усилия по сбору всей словесной чепухи, которую американские политики и генералы вещают по этой проблеме.



Начнем с Билла Клинтона. 1 сентября 2000 г. , выступая в Джорджтаунсом университете, он, в частности, сказал:







"Я просто не могу сделать вывод, основываясь на имеющейся у меня сегодня информации, что мы достаточно уверены в технологии и оперативной эффективности всей системы ПРО, чтобы двигаться вперед к развертыванию. Поэтому я решил пока не санкционировать развертывание национальной системы ПРО".



Первые проповедники "секты свидетелей ПРО"

Прошло меньше трех лет, и "уверенность" в эффективности несуществующей ПРО уже появилась, и какая! Эдвард Олдридж, замминистра обороны по закупкам, технологиям и снабжению, заявил 18 марта 2003 г. (на повестке дня стояла агрессия против Ирака, из которой США и по сию пору не выпутались), что "эффективность находится в диапазоне 90%". Ничего еще нету, а уже эффективность какая — чудеса, да и только. На тот момент было проведено 8 испытаний, половина закончилась провалом, а цели, мягко говоря, были крайне далеки от уровня приличных БРПЛ и МБР, да даже БРСД.



Тогдашний директор MDA (Агентство по ПРО, ныне его возглавляет Майкл Гриффин, настоящий гуру распила бюджета на высокотехнологичных мифах), правда, был несколько более осторожен, заявив, что "есть много вещей, которые входят в понятие эффективности и поэтому все могут быть правы". В 2005 году новый директор MDA генерал-лейтенант Г. Оберинг также был весьма осторожен: "У нас есть более чем нулевой шанс перехватить, я полагаю, входящую боеголовку, и эта уверенность будет улучшаться со временем." Хотя, если вспомнить, что эти люди рассуждали о перехвате ББ МБР, хотя такие цели противоракеты системы неспособны поражать и поныне даже в идеальных полигонных условиях, можно посчитать даже эти осторожные высказывания ни на чем не основанной похвальбой. Этот же Оберинг чуть позже, через год, заявил, "из того, что я видел и что я знаю о системе и ее возможностях, я очень уверен (в ее возможностях)." Жить и верить, как говорится, это замечательно. Было бы во что. Система ПРО все же не бог, и тут бы хотелось реальных доказательств того, что есть, во что веровать. Но их тогда не было, да и нет и сейчас практически — но вера была и есть.



Ряды адептов "истинной веры" пополнил в том же 2006 году адмирал Китинг, возглавлявший тогда Северное командование ВС страны.



"Когда президент объявит об ограниченной готовности системы ПРО, мы уже будем готовы как стрелок, если хотите, выполнить миссию по защите нашей страны. И я очень уверен в эффективности этой системы".

Ряды членов секты, проповедующей веру в святую ПРО, пополнил и тогдашний президент США, Буш-младший, 6 июля 2006 г. в ответ на вопрос Ларри Кинга о неудачном испытании КНДР БР средней дальности накануне (МБР, как мы помним, в первом приближении появилась у северокорейцев в 2017г.) заявивший: "Если ракета направится в Соединенные Штаты, у нас есть система ПРО, которая будет защищать нашу страну." Ну, если бы тогдашняя самая дальнобойная БР КНДР направилась бы в сторону США, она бы и до Гуама не долетела, дальность северокорейских боевых ракет тогда реально не превышала 3,5 тыс. км, так что врать г-н Буш мог хоть до посинения. Чуть позже, в 2007 г., генерал Оберинг заявляет:



"Работает ли система? Ответ на это — да. Будет ли она работать против более сложных угроз в будущем? Мы верим, что так и будет".

В общем, опять вера. Он потом уточнил, что вера распространяется на "около 1 или 2 ракет, направленных на США".



Корейско-иранская угроза, которой не было

Позже в символ веры секты "свидетелей ПРО США" добавили утверждения, что вместе с МБР КНДР (тогда не существовавшей) система способна перехватить несуществующую и поныне МБР Ирана.



"Вероятность того, что система GMD сможет перехватить это сегодня, будет высоко за 90%",

— сказал директор MDA Патрик О'Рейли в ответ на вопрос Трента Фрэнкса о противодействии "одной МБР, идущей из Тегерана в Нью-Йорк", 1 декабря 2010 г.



Ну да, защититься от того, чего не существует в принципе (дальность иранских БРСД официально ограничена вообще 2000 км, хотя реально энергетика позволяет им и большие дальности, но испытаний не было, а уж о МБР и речи не идет), разумеется, можно и тем, что не умеет защитить от подобной (МБР) угрозы до сих пор. В 2011 г. Брэдли Робертс, заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерной и противоракетной политики, заявляет, что "сегодняшняя позиция состоит в том, что мы хорошо защищены от МБР начального уровня, которые могут быть развернуты такими государствами, как Северная Корея и Иран, и которые являются малочисленными, относительно медленными и не имеют сложных средств противодействия ПРО". Что имелось в виду под "медленными" МБР, надо спросить у мистера Робертса, потому что любая МБР, запущенная на одну и ту же дальность по стандартной траектории, будет иметь примерно одну и ту же скорость в один и тот же момент времени. Другой вопрос — время набора этой скорости, то есть продолжительность АУТ (активного участка траектории), в плане противодействия средствам ПРО начального участка полета, это вещь очень важная — сократить АУТ до минимума, как у наших МБР 5-го поколения боевых ракетных комплексов ("Тополь-М", "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", "Сармат" и др.). Возможно, мистер Робертс имел в виду это? Но средств перехвата на начальном участке гипотетических иранских МБР у США просто не было на тот момент, да и сейчас нет, если те не будут их размещать практически на побережье Персидского залива. Но это не главное, главное — это вера, ее надо поддерживать в пастве.



9 мая 2013 года генерал-лейтенант Р. Формика, командовавший ПВО и ПРО Армии США, в ответ на вопрос сенатора Марка Удэлла о способности системы ПРО GMD защитить все США, включая Восточное побережье, от нынешних ракетных угроз и угроз в ближайшем будущем со стороны КНДР и Ирана, заявил:



«Мы действительно уверены в способности системы ПРО защитить Соединенные Штаты от ограниченного нападения со стороны Северной Кореи и Ирана сегодня и в ближайшем будущем».

В июле того же года, после неудачного испытания системы FTG-07 (перехватчик даже не отделился от носителя), он заявил, что "остается верен своему ответу в показаниях, которые он дал 9 мая".







Примерно в том же духе заявляли и другие пентагоновские чины. В августе того же года тогдашнего директора MDA вице-адмирала Сиринга какой-то человек, летевший с ним на соседних креслах в самолете, спросил (узнав, с кем дело имеет), мол, "защищен ли я там, где живу?" Бравый адмирал тут же ответил: "Конечно, вы защищены. Да, вы защищены. Мы гордимся тем, что защищаем вас". Хотя тут, наверное, любой военный в любой стране заявил бы нечто подобное. Ну не распространяются профессионалы об имеющихся проблемах каким-то там первым встречным в такси или автобусах или самолетах. Точнее, это происходит только в либеральных твитах в России — только там все секретные новости рассказывают авторам по большому секрету таксисты, которым по секрету кто-то там рассказал. Граница Турции и Сирии: сможет ли Асад вернуть над ней контроль?



Угроза появилась на горизонте

В 2017 г. ракетная угроза США со стороны КНДР наконец стала реальностью (хотя и не совсем, ведь несколько раз испытанная МБР еще не является боеготовой и развернутой системой) и врать о защищенности от корейских ракет стало куда менее безопасно. Кстати, американцы усиленно продолжают обходить стороной вопрос: почему, если они опасаются только Ирана и КНДР, они размешают элементы системы в первую очередь на нашем направлении? Вроде европейского сегмента, например. Другой вопрос, что все эти системы не имеют никакой реальной эффективности против СЯС РФ, да и силы и средства таковы, что даже в перспективе неспособны тут чем-то помочь, даже если бы были способны перехватывать наши БРПЛ и МБР, скажем, на начальных участках траектории. Такое ощущение, что эти планы вообще верстались под какую-то иную реальность. Вроде "России без Путина" и какого бы то ни было его аналога, где продолжается либеральная вакханалия 90-х, идет постепенное отпадение окраин, и ядерный потенциал ужимается до тех самых 150 зарядов в 2015 г., как в прогнозах американских аналитиков в конце 90-х (часто эту ерунду повторяли потом различные отечественные политические олухи и в начале 2000-х, но потом куда-то пропали такие речи, сами-то олухи и сейчас коптят эфир.)



Но тем не менее, в 2017 г. и генерал Джо Данфорд (председатель ОКНШ ВС США в то время и до недавнего времени), и генерал Джон Хайтен (тогда командовавший СТРАТКОМ ВС США), и генерал Гривз (директор MDA) дружно заявляли о своей уверенности в защите "всех 50 штатов" от северокорейских ракет. А полковник Кик, командовавший 100-й бригадой ПРО Нацгвардии (ей подчинены те самые ракеты ПРО GMD на Аляске и в Ванденберге) так вообще заявил о "100%-ной эффективности системы"! Видно, очень хотел стать генералом. Но так и не стал. Генерал Гривз и вовсе заявил, что защита страны от МБР "доказана путем испытаний". Простите, генерал, каких испытаний? Из всех 20 испытаний системы (успешными или частично успешными были объявлены 50% из них, что явно маловато) ни в одном не было проведено стрельб по цели-имитатору именно МБР!



Не будем говорить о том, как американцы обеспечивали все эти испытания и насколько они приближены к реальности, а насколько — к потемкинской деревне. Но даже в последнем испытании 25 марта 2019 г. пуском 2 противоракет была объявлена пораженной мишень, имитировавшая ракету, лишь формально вошедшую в класс выше, чем ракеты средней дальности. Ее дальность была порядка 6000 км (а у БРСД предел — 5500). При этом испытания оказались такими «успешными», что мигом прикрыли и программу создания усовершенствованного перехватчика, и его развертывание, и развертывание дополнительных противоракет с ним, и был поставлен вопрос о новой программе создания перехватчика, и даже новой противоракеты. Если все было так хорошо, к чему все это?



Но в 2017 г. и в помине о таких испытаниях речи не шло, но генералы вешали лапшу на уши и Белому дому, и Конгрессу, и народу США. Из всех активно выступавших разве что адмиралу Хиллу, замдиректора MDA, можно поставить плюсик за сообразительность — он заявил, что "если вдруг дети сегодня ваши спросят, защищены ли мы от КНДР, то я вам скажу, что им надо ответить, что у нас есть самая сильная защита от такой угрозы". Действительно, детей пугать не надо раньше времени, а адмирал вроде и правды не сказал, и вроде и предъявить ему нечего: "Заботился о детях, да и дело с концом", как сказал один из героев "12 стульев".



Но, спрашивается, если у вас, парни из Вашингтона, так хорошо с защитой от угрозы северокорейских МБР, то чего же вы резко исключили Ким Чен Ына из числа изгоев и нерукопожатных лидеров, а Трамп так и вовсе стал называть его другом и замечательным парнем? Американцы воспылали любовью к идеям чучхе? Дональду Трампу действительно симпатичен молодой Ким? Возможно, и симпатичен, но политики не ставят личные симпатии и отношения выше интересов стран, иначе они и не политики. Все проще: угроза стала реальной, и раз ее нельзя нивелировать как-то военным путем, то нужно задействовать дипломатию. Американцы разговаривают лишь с сильными, и с теми, кто реально им способен угрожать. Вспомните, как Дональд Трамп распекал помощников (что стало потом известно) за то, что не посмели не позвать его к телефону, когда звонил В.В. Путин, говоря им, мол, вы не позвали меня к телефону, когда звонил парень, единственный, кто способен полностью уничтожить США за считанные часы… Было бы у Ирана ядерное оружие и средства доставки хотя бы условно межконтинентальной дальности вроде китайских, с которыми все туманно с реальной дальностью, или северокорейских, которые и вовсе не развернуты, был бы президент Ирана таким же "классным парнем", как Ким, а рахбар Ирана и вовсе бы стал источником мудрости, который не зазорно послушать и президенту США. Против Ирана или Саудовской Аравии: для чего США перебрасывали F-22 в Катар



Прошло 20 лет. Ничего не меняется

Прошло несколько лет. Думаете, в "секте свидетелей ПРО" что-то изменилось? Нет, ничего. Бравые военные браво рапортуют нечто вроде: "Для меня все очень просто. Если страна-изгой или другое образование стреляет в нас МБР, мы перехватываем ее". Так выразился был майор Брюер из 100-й бригады ПРО Нацгвардии Колорадо, про которую уже выше говорилось. Конечно, ясно, что в любой армии дубы нужны для того, чтобы крепить оборону, но не до такой же степени!



Все тот же незабвенный Майк Гриффин, ныне замминистра обороны по НИОКР, уверенно заявляет о способности системы ПРО "решить любые задачи", и он "доверяет ее техническим возможностям". Еще бы он заявил что-то иное! Ведь он и стоял у истоков системы, и схема, по которой все заинтересованные лица и структуры наживаются на продаже Америке этого "платья голого короля", имеет к нему непосредственное отношение. Но он тут же поправился, мол, задачи-то любые, но вот против России и даже Китая не рассчитаны. Мы, заявил Гриффин, знаем, как это сделать с помощью нынешних технологий, но это, мол, потребует огромных средств, "и это бюджетная дискуссия и не моя компетенция". Молодец! Чувствуется опыт проскакивания меж любых дождевых капелек, большая аппаратная школа лавирования!



Держат марку и генерал Хайтен, ныне ставший зампредседателя ОКНШ. Теперь (на январь этого года) он уверен на 100% в стопроцентной защите территории США от северокорейских ракет. Раньше, когда был на должностях пониже, он был куда менее уверен, видно, должность позволяла врать поменьше, а теперь никак невозможно. Хотя, с другой стороны, он имел в виду именно нынешнюю угрозу, а у КНДР нет никаких ракет межконтинентального радиуса, реально развернутых и находящихся на боевом дежурстве в настоящий момент. А другие "околопротиворакетные" деятели стали несколько осторожнее в оценках. Так, адмирал Хилл, директор MDA, заявил пару недель назад о том, что "в нынешних возможностях защититься от ракет КНДР он уверен, а вот в ближайшие лет пять — уже не совсем", потому надо дать еще больше денег на программу ПРО GMD. Но ведь вы только недавно заявляли, что уверены в системе и сейчас, и в будущем? Или память отшибло? Да нет, просто деньги опять нужны и корпорациям, а генералов и политиков бизнесмены найдут как отблагодарить потом.



М-да, жулики-портные из сказки Андерсена смогли продать королю невидимое платье только один раз, и то — какой-то ребенок весь медиаэффект загубил. А американские ловкачи-портные продают такое же платье всей Америке уже более двадцати лет на постоянной основе — и всем, видимо, нравится. Талант, что тут скажешь! Или просто очень хочется обманываться? Иногда полезно заглянуть в прошлое. В частности, полезно почитать высказывания американских военных и политиков по поводу той самой системы национальной ПРО США, которую строили, строили… и ничего, в общем, работоспособного так и не построили, в отличие от Чебурашки, Крокодила Гены и их друзей. За высказывания, собранные в одном месте, хочется поблагодарить авторов блога Mostlymissiledefence (это сотрудники двух американских университетов — из Итаки, Нью-Йорк, и Колледж-парка в Мэриленде) за их усилия по сбору всей словесной чепухи, которую американские политики и генералы вещают по этой проблеме.Начнем с Билла Клинтона. 1 сентября 2000 г. , выступая в Джорджтаунсом университете, он, в частности, сказал:Прошло меньше трех лет, и "уверенность" в эффективности несуществующей ПРО уже появилась, и какая! Эдвард Олдридж, замминистра обороны по закупкам, технологиям и снабжению, заявил 18 марта 2003 г. (на повестке дня стояла агрессия против Ирака, из которой США и по сию пору не выпутались), что "эффективность находится в диапазоне 90%". Ничего еще нету, а уже эффективность какая — чудеса, да и только. На тот момент было проведено 8 испытаний, половина закончилась провалом, а цели, мягко говоря, были крайне далеки от уровня приличных БРПЛ и МБР, да даже БРСД.Тогдашний директор MDA (Агентство по ПРО, ныне его возглавляет Майкл Гриффин, настоящий гуру распила бюджета на высокотехнологичных мифах), правда, был несколько более осторожен, заявив, что "есть много вещей, которые входят в понятие эффективности и поэтому все могут быть правы". В 2005 году новый директор MDA генерал-лейтенант Г. Оберинг также был весьма осторожен: "У нас есть более чем нулевой шанс перехватить, я полагаю, входящую боеголовку, и эта уверенность будет улучшаться со временем." Хотя, если вспомнить, что эти люди рассуждали о перехвате ББ МБР, хотя такие цели противоракеты системы неспособны поражать и поныне даже в идеальных полигонных условиях, можно посчитать даже эти осторожные высказывания ни на чем не основанной похвальбой. Этот же Оберинг чуть позже, через год, заявил, "из того, что я видел и что я знаю о системе и ее возможностях, я очень уверен (в ее возможностях)." Жить и верить, как говорится, это замечательно. Было бы во что. Система ПРО все же не бог, и тут бы хотелось реальных доказательств того, что есть, во что веровать. Но их тогда не было, да и нет и сейчас практически — но вера была и есть.Ряды адептов "истинной веры" пополнил в том же 2006 году адмирал Китинг, возглавлявший тогда Северное командование ВС страны.Ряды членов секты, проповедующей веру в святую ПРО, пополнил и тогдашний президент США, Буш-младший, 6 июля 2006 г. в ответ на вопрос Ларри Кинга о неудачном испытании КНДР БР средней дальности накануне (МБР, как мы помним, в первом приближении появилась у северокорейцев в 2017г.) заявивший: "Если ракета направится в Соединенные Штаты, у нас есть система ПРО, которая будет защищать нашу страну." Ну, если бы тогдашняя самая дальнобойная БР КНДР направилась бы в сторону США, она бы и до Гуама не долетела, дальность северокорейских боевых ракет тогда реально не превышала 3,5 тыс. км, так что врать г-н Буш мог хоть до посинения. Чуть позже, в 2007 г., генерал Оберинг заявляет:В общем, опять вера. Он потом уточнил, что вера распространяется на "около 1 или 2 ракет, направленных на США".Позже в символ веры секты "свидетелей ПРО США" добавили утверждения, что вместе с МБР КНДР (тогда не существовавшей) система способна перехватить несуществующую и поныне МБР Ирана.— сказал директор MDA Патрик О'Рейли в ответ на вопрос Трента Фрэнкса о противодействии "одной МБР, идущей из Тегерана в Нью-Йорк", 1 декабря 2010 г.Ну да, защититься от того, чего не существует в принципе (дальность иранских БРСД официально ограничена вообще 2000 км, хотя реально энергетика позволяет им и большие дальности, но испытаний не было, а уж о МБР и речи не идет), разумеется, можно и тем, что не умеет защитить от подобной (МБР) угрозы до сих пор. В 2011 г. Брэдли Робертс, заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерной и противоракетной политики, заявляет, что "сегодняшняя позиция состоит в том, что мы хорошо защищены от МБР начального уровня, которые могут быть развернуты такими государствами, как Северная Корея и Иран, и которые являются малочисленными, относительно медленными и не имеют сложных средств противодействия ПРО". Что имелось в виду под "медленными" МБР, надо спросить у мистера Робертса, потому что любая МБР, запущенная на одну и ту же дальность по стандартной траектории, будет иметь примерно одну и ту же скорость в один и тот же момент времени. Другой вопрос — время набора этой скорости, то есть продолжительность АУТ (активного участка траектории), в плане противодействия средствам ПРО начального участка полета, это вещь очень важная — сократить АУТ до минимума, как у наших МБР 5-го поколения боевых ракетных комплексов ("Тополь-М", "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", "Сармат" и др.). Возможно, мистер Робертс имел в виду это? Но средств перехвата на начальном участке гипотетических иранских МБР у США просто не было на тот момент, да и сейчас нет, если те не будут их размещать практически на побережье Персидского залива. Но это не главное, главное — это вера, ее надо поддерживать в пастве.9 мая 2013 года генерал-лейтенант Р. Формика, командовавший ПВО и ПРО Армии США, в ответ на вопрос сенатора Марка Удэлла о способности системы ПРО GMD защитить все США, включая Восточное побережье, от нынешних ракетных угроз и угроз в ближайшем будущем со стороны КНДР и Ирана, заявил:В июле того же года, после неудачного испытания системы FTG-07 (перехватчик даже не отделился от носителя), он заявил, что "остается верен своему ответу в показаниях, которые он дал 9 мая".Примерно в том же духе заявляли и другие пентагоновские чины. В августе того же года тогдашнего директора MDA вице-адмирала Сиринга какой-то человек, летевший с ним на соседних креслах в самолете, спросил (узнав, с кем дело имеет), мол, "защищен ли я там, где живу?" Бравый адмирал тут же ответил: "Конечно, вы защищены. Да, вы защищены. Мы гордимся тем, что защищаем вас". Хотя тут, наверное, любой военный в любой стране заявил бы нечто подобное. Ну не распространяются профессионалы об имеющихся проблемах каким-то там первым встречным в такси или автобусах или самолетах. Точнее, это происходит только в либеральных твитах в России — только там все секретные новости рассказывают авторам по большому секрету таксисты, которым по секрету кто-то там рассказал.В 2017 г. ракетная угроза США со стороны КНДР наконец стала реальностью (хотя и не совсем, ведь несколько раз испытанная МБР еще не является боеготовой и развернутой системой) и врать о защищенности от корейских ракет стало куда менее безопасно. Кстати, американцы усиленно продолжают обходить стороной вопрос: почему, если они опасаются только Ирана и КНДР, они размешают элементы системы в первую очередь на нашем направлении? Вроде европейского сегмента, например. Другой вопрос, что все эти системы не имеют никакой реальной эффективности против СЯС РФ, да и силы и средства таковы, что даже в перспективе неспособны тут чем-то помочь, даже если бы были способны перехватывать наши БРПЛ и МБР, скажем, на начальных участках траектории. Такое ощущение, что эти планы вообще верстались под какую-то иную реальность. Вроде "России без Путина" и какого бы то ни было его аналога, где продолжается либеральная вакханалия 90-х, идет постепенное отпадение окраин, и ядерный потенциал ужимается до тех самых 150 зарядов в 2015 г., как в прогнозах американских аналитиков в конце 90-х (часто эту ерунду повторяли потом различные отечественные политические олухи и в начале 2000-х, но потом куда-то пропали такие речи, сами-то олухи и сейчас коптят эфир.)Но тем не менее, в 2017 г. и генерал Джо Данфорд (председатель ОКНШ ВС США в то время и до недавнего времени), и генерал Джон Хайтен (тогда командовавший СТРАТКОМ ВС США), и генерал Гривз (директор MDA) дружно заявляли о своей уверенности в защите "всех 50 штатов" от северокорейских ракет. А полковник Кик, командовавший 100-й бригадой ПРО Нацгвардии (ей подчинены те самые ракеты ПРО GMD на Аляске и в Ванденберге) так вообще заявил о "100%-ной эффективности системы"! Видно, очень хотел стать генералом. Но так и не стал. Генерал Гривз и вовсе заявил, что защита страны от МБР "доказана путем испытаний". Простите, генерал, каких испытаний? Из всех 20 испытаний системы (успешными или частично успешными были объявлены 50% из них, что явно маловато) ни в одном не было проведено стрельб по цели-имитатору именно МБР!Не будем говорить о том, как американцы обеспечивали все эти испытания и насколько они приближены к реальности, а насколько — к потемкинской деревне. Но даже в последнем испытании 25 марта 2019 г. пуском 2 противоракет была объявлена пораженной мишень, имитировавшая ракету, лишь формально вошедшую в класс выше, чем ракеты средней дальности. Ее дальность была порядка 6000 км (а у БРСД предел — 5500). При этом испытания оказались такими «успешными», что мигом прикрыли и программу создания усовершенствованного перехватчика, и его развертывание, и развертывание дополнительных противоракет с ним, и был поставлен вопрос о новой программе создания перехватчика, и даже новой противоракеты. Если все было так хорошо, к чему все это?Но в 2017 г. и в помине о таких испытаниях речи не шло, но генералы вешали лапшу на уши и Белому дому, и Конгрессу, и народу США. Из всех активно выступавших разве что адмиралу Хиллу, замдиректора MDA, можно поставить плюсик за сообразительность — он заявил, что "если вдруг дети сегодня ваши спросят, защищены ли мы от КНДР, то я вам скажу, что им надо ответить, что у нас есть самая сильная защита от такой угрозы". Действительно, детей пугать не надо раньше времени, а адмирал вроде и правды не сказал, и вроде и предъявить ему нечего: "Заботился о детях, да и дело с концом", как сказал один из героев "12 стульев".Но, спрашивается, если у вас, парни из Вашингтона, так хорошо с защитой от угрозы северокорейских МБР, то чего же вы резко исключили Ким Чен Ына из числа изгоев и нерукопожатных лидеров, а Трамп так и вовсе стал называть его другом и замечательным парнем? Американцы воспылали любовью к идеям чучхе? Дональду Трампу действительно симпатичен молодой Ким? Возможно, и симпатичен, но политики не ставят личные симпатии и отношения выше интересов стран, иначе они и не политики. Все проще: угроза стала реальной, и раз ее нельзя нивелировать как-то военным путем, то нужно задействовать дипломатию. Американцы разговаривают лишь с сильными, и с теми, кто реально им способен угрожать. Вспомните, как Дональд Трамп распекал помощников (что стало потом известно) за то, что не посмели не позвать его к телефону, когда звонил В.В. Путин, говоря им, мол, вы не позвали меня к телефону, когда звонил парень, единственный, кто способен полностью уничтожить США за считанные часы… Было бы у Ирана ядерное оружие и средства доставки хотя бы условно межконтинентальной дальности вроде китайских, с которыми все туманно с реальной дальностью, или северокорейских, которые и вовсе не развернуты, был бы президент Ирана таким же "классным парнем", как Ким, а рахбар Ирана и вовсе бы стал источником мудрости, который не зазорно послушать и президенту США.Прошло несколько лет. Думаете, в "секте свидетелей ПРО" что-то изменилось? Нет, ничего. Бравые военные браво рапортуют нечто вроде: "Для меня все очень просто. Если страна-изгой или другое образование стреляет в нас МБР, мы перехватываем ее". Так выразился был майор Брюер из 100-й бригады ПРО Нацгвардии Колорадо, про которую уже выше говорилось. Конечно, ясно, что в любой армии дубы нужны для того, чтобы крепить оборону, но не до такой же степени!Все тот же незабвенный Майк Гриффин, ныне замминистра обороны по НИОКР, уверенно заявляет о способности системы ПРО "решить любые задачи", и он "доверяет ее техническим возможностям". Еще бы он заявил что-то иное! Ведь он и стоял у истоков системы, и схема, по которой все заинтересованные лица и структуры наживаются на продаже Америке этого "платья голого короля", имеет к нему непосредственное отношение. Но он тут же поправился, мол, задачи-то любые, но вот против России и даже Китая не рассчитаны. Мы, заявил Гриффин, знаем, как это сделать с помощью нынешних технологий, но это, мол, потребует огромных средств, "и это бюджетная дискуссия и не моя компетенция". Молодец! Чувствуется опыт проскакивания меж любых дождевых капелек, большая аппаратная школа лавирования!Держат марку и генерал Хайтен, ныне ставший зампредседателя ОКНШ. Теперь (на январь этого года) он уверен на 100% в стопроцентной защите территории США от северокорейских ракет. Раньше, когда был на должностях пониже, он был куда менее уверен, видно, должность позволяла врать поменьше, а теперь никак невозможно. Хотя, с другой стороны, он имел в виду именно нынешнюю угрозу, а у КНДР нет никаких ракет межконтинентального радиуса, реально развернутых и находящихся на боевом дежурстве в настоящий момент. А другие "околопротиворакетные" деятели стали несколько осторожнее в оценках. Так, адмирал Хилл, директор MDA, заявил пару недель назад о том, что "в нынешних возможностях защититься от ракет КНДР он уверен, а вот в ближайшие лет пять — уже не совсем", потому надо дать еще больше денег на программу ПРО GMD. Но ведь вы только недавно заявляли, что уверены в системе и сейчас, и в будущем? Или память отшибло? Да нет, просто деньги опять нужны и корпорациям, а генералов и политиков бизнесмены найдут как отблагодарить потом.М-да, жулики-портные из сказки Андерсена смогли продать королю невидимое платье только один раз, и то — какой-то ребенок весь медиаэффект загубил. А американские ловкачи-портные продают такое же платье всей Америке уже более двадцати лет на постоянной основе — и всем, видимо, нравится. Талант, что тут скажешь! Или просто очень хочется обманываться? Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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