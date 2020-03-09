Система партий на Западе движется, как «Титаник», по украинскому пути

«Цветная революция» в партийной системе западной демократии

Сегодня уже очевидно, что партийная система во многих странах Запада претерпевает такие изменения, которые в обозримом будущем трансформируют её коренным образом.

На рубеже исчезновения с политической карты мира СССР было разгромлено и распалось коммунистическое движение; затем в борьбе за избирателей стали постепенно стираться традиционные идеологические различия между либералами, консерваторами и социал-демократами. Усилилась тенденция «охватить всех» (англ. catch all), когда в погоне за избирателем все повально стремятся стать «центристами». Одно это создало предпосылки обезличивания партийной жизни, падения уровня и качества идейной конкуренции.

Однако по-настоящему сильным ударом для классической западной партийной системы стало другое.

На фоне возникновения в мире новых вызовов (терроризм, неупорядоченные миграции, финансово-экономические кризисы, серийные «цветные революции») выяснилось, что существующие партии к этим вызовам не готовы. И тогда на сцену начали выходить так называемые маргиналы и популисты. Общими свойствами представителей этой части политического спектра стали национализм (возвращение к «корням»), политика лозунгов, замена политических идей политтехнологиями, когда «картинка» важнее содержания. Эти были, по сути, те же принципы, что легли в основу «цветных революций», и они начали давать результат – в массах обозначился спрос на быстрые, простые решения, даже на обещания решений.

В условиях нарастания кризисных явлений среднестатистический избиратель отторгает «умные речи», сложные проблемы, долгосрочные решения; качество западного гражданского общества падает, бòльшая часть этого общества чем дальше, тем меньше понимает происходящее в стране и мире (из-за снижения уровня образования, перенасыщенного потока информации, деградации ценностных систем).

Традиционные политические силы теряются, как теряется власть старого типа, когда сталкивается с «цветной» угрозой (как это было в Сербии, Грузии, Киргизии, на Украине, в других странах). Порой кажется, что гражданин достаточно сознателен, чтобы отделить зёрна от плевел, но граждане начинают отделять одно от другого как-то неправильно...

«Системные» политические силы делают попытки сменить лидеров, дискредитировать новичков – приклеить им отчасти справедливую этикетку маргиналов и популистов. Однако не помогает. Конкурентов пытаются устранить и другими способами. Примерами могут служить гибель в автокатастрофе лидера австрийских правых Йорга Хайдера, которого перед этим травила вся «цивилизованная» Европа, или скандал в той же Австрии с вице-канцлером и липовой «русской блондинкой».

Йорг Хайдер. Фото: 24ur.com

Однако не помогает и это. В ФРГ, например, популярность «маргиналов» и «популистов» из «Альтернативы для Германии» (АдГ) продолжает расти; представитель Свободной демократической партии Томас Кеммерих стал недавно премьер-министром земли Тюрингии с помощью политически «нерукопожатной» АдГ. Правда, потом под давлением Ангелы Меркель он подал в отставку, но начало радикальной трансформации политической системы Германии положено.

В США республиканцы, отбросив в 2016 году долгие сомнения, начали консолидированно поддерживать «несистемного» Дональда Трампа. Трамп выиграл, хотя все американские СМИ пророчили ему поражение, и сейчас напористо идёт к переизбранию на второй срок.

Дональд Трамп уверенно идёт ко второму президентскому сроку. Фото: rollingstone.com

Традиционные политические партии ещё сохраняют силу, как вступившая в эпоху заката Римская империя, но уже вынуждены считаться с «варварами» и корректировать свой взгляд на политичскую борьбу. Варианты выбора для них очевидны: действовать, как прежде, и медленно терять позиции; начать сотрудничать с партиями-новичками, «приручая» тех путём частичной легитимации; самим стать такими же «маргиналами» и «популистами».

Политический процесс превращается в технологическую борьбу за власть, при которой важнее не «конфета» (серьёзная идея), а «обёртка» (шоу, спектакль на публику). А потом наступает «революционное похмелье», когда проблемы усугубляются, ибо победители умеют захватить власть, но не умеют управлять.

Если взять, к примеру, Брексит, то мы видим, что такие «герои», как Борис Джонсон, могут вывести Великобританию из Евросоюза через референдум, но они не могут избавить страну от угрозы приближения потрясений, последствия которых совершенно неясны.

Майк Помпео и Владимир Зеленский

Западная партийная система, как «Титаник», движется по пути Украины, где президентские и парламентские выборы триумфально выиграл комик, который может лишь ввергнуть страну в ещё больший хаос, ибо он готов к состязанию, но не к управлению государством. Западная партийная система, как и вся система международных отношений, переживает переходный период с неизвестным исходом. Она отказывается от идеологических ориентиров и «умной политики» в пользу «политического шоу», по ходу которого постепенно утрачивает актуальность сам институт партии как ключевого механизма политического процесса.

Из хаоса рождается новый характер организации политики. Каким он будет и вернётся ли качество управления государством – неизвестно.